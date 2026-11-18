Sáng 18/11, 22 học sinh Trường THCS Chu Văn An, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh được đưa đến Trung tâm Y tế Hương Khê cấp cứu với các biểu hiện buồn nôn, đau bụng, nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Trường THCS Chu Văn An cho biết, khoảng 10h cùng ngày, 22 học sinh lớp 7A3 đã đặt mua nước uống từ bên ngoài vào lớp sử dụng. Sau đó, nhiều em xuất hiện các biểu hiện ngộ độc như buồn nôn, đau bụng.

Trường THCS Chu Văn An nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

Ngay khi phát hiện sự việc, nhà trường đã nhanh chóng phối hợp đưa các em đến Trung tâm Y tế Hương Khê để thăm khám, cấp cứu.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế Hương Khê xác nhận, đơn vị tiếp nhận 22 học sinh trong tình trạng buồn nôn, đau bụng. Các em được nhân viên y tế kiểm tra, xử trí và theo dõi sức khỏe. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe các học sinh đã tạm ổn định.

Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.