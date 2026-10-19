Mùa nước nổi Cần Thơ mang vẻ đẹp bình dị miền Tây

Khi con nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về, những dòng sông, con rạch như được tiếp thêm sức sống, mang theo phù sa màu mỡ bồi đắp cho ruộng đồng, vườn cây và những miền quê trù phú.

Những chiếc xuồng nhỏ chòng chành theo con nước, mang theo tấm lưới được tung lên giữa dòng sông lấp lánh ánh mặt trời. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Trên những dòng sông, con kênh mênh mang nước bạc, người dân cần mẫn thả lưới, giăng câu bắt cá tôm. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Mùa nước nổi ở Cần Thơ với những cánh đồng mênh mang và sản vật phong phú. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Mùa nước nổi ở Cần Thơ là nét chấm phá độc đáo trong bức tranh văn hóa, cảnh quan và đời sống miền sông nước. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Dọc theo những dòng kênh hiền hòa, những ngôi nhà in bóng xuống mặt nước thơ mộng mùa lũ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Những miền quê ở Cần Thơ hiện vẫn giữ được cảnh quan sông nước mùa nước nổi với sức hấp dẫn riêng. Ảnh: Duy Khương – TTXVN