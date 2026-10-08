Mưa như trút, nhiều khu vực tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi bị ngập cục bộ

Tại Đà Nẵng:

Theo báo cáo của UBND xã Núi Thành, đến 15h ngày 8/10, trên địa bàn xã xuất hiện 14 điểm ngập tại 19 thôn; mực nước sông Trường Giang dao động ở mức báo động 1.

Lực lượng chức năng tại xã Núi Thành hỗ trợ di dời người dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, sát dân, gần dân, lực lượng Công an xã Núi Thành đã chủ động phối hợp với Quân sự xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các lực lượng khác trên địa bàn tổ chức triển khai lực lượng tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Trong đó, các lực lượng chức năng tại xã Núi Thành đã di dời, sơ tán theo hình thức xen ghép 30 hộ với 120 nhân khẩu đến nơi an toàn. Đồng thời, tổ chức 4 chốt phân luồng, chốt chặn giao thông tại các thôn Tịch Tây, Vân Trai, Thọ Khương và An Long, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân trong điều kiện mưa lớn, ngập úng.

Còn tại xã Duy Xuyên, từ trưa nay, nước đã băng qua đường Đập Thổ - thôn An Thành và chảy rất xiết. Lực lượng chức năng đã rào dây, đề nghị người dân không di chuyển qua tuyến đường này nhằm đảm bảo an toàn.

Cơ quan chức năng xã Thăng Trường tổ chức chốt chặn tại vị trí bị ngập sâu.

Đập Thổ - thôn An Thành, xã Duy Xuyên bị ngập sâu, lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo cấm đi lại.

Tại xã Thăng Trường, do mưa lớn kéo dài, nước đang dâng cao, hiện tại tuyến ĐH14, đoạn từ cầu Bến Đá đi qua thôn Phước An cũng bị ngập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng đối với người và phương tiện. Cầu Tiên Châu trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà cũng đã bị ngập. Lực lượng xung kích địa phương đã có mặt, chắn barie và tổ chức cảnh báo, không cho người và phương tiện qua lại nhằm bảo đảm an toàn. Mưa lớn cũng gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường như Hùng Vương, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp… thuộc phường Tam Kỳ.

Lực lượng chức năng chốt chặn tại điểm bị ngập sâu trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà.

Trong khi đó, tại xã vùng cao Trà Linh, do ảnh hưởng của mưa lớn, từ đêm 7/10, trên đoạn đường từ Trung tâm hành chính xã đi làng Konpin, thôn Ngọc Linh, xã Trà Linh đã xuất hiện sạt lở đất với khối lượng lớn đất đá, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Xe múc nỗ lực dọn dẹp đất đá sạt trượt để thông tuyến đường sạt lở tại xã Trà Linh.

Trước tình hình đó, UBND xã Trà Linh chỉ đạo triển khai công tác khắc phục, thông tuyến khẩn cấp trong sáng 8/10; đồng thời bố trí biển cảnh báo, giăng dây tại các vị trí nguy hiểm; đề nghị bà con chủ động nắm tình hình, hạn chế lưu thông qua các khu vực có dấu hiệu sạt lở, có biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, từ 13h đến 16h ngày 8/10), trên địa bàn TP Đà Nẵng có nơi mưa vừa đến mưa to. Tổng lượng mưa một số nơi như sau: Cầu Hương An 138mm, Thăng Bình 111mm, Đầu Mối hồ Phú Ninh 100mm, Bình Dương 92mm… Hiện mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Tam Kỳ đang dao động ở dưới báo động 1. Trong 3-4h tới, nguy cơ xảy ra ngập úng trên các tuyến đường và khu vực thấp trũng tại các phường (xã) như Tam Kỳ, Quảng Phú, Thăng Trường, Núi Thành, Thăng Điền… Tình trạng ngập xảy ra tại các khu vực, tuyến đường thấp trũng gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, làm hư hỏng đến các công trình, tài sản của người dân, các hoạt động kinh tế - xã hội.

Tại tỉnh Quảng Ngãi:

Do mưa lớn kéo dài, mực nước tại các sông, suối, khu vực trũng thấp trên địa bàn xã Bình Sơn trong ngày 8/10 dâng cao, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện. Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo, rào chắn tại các vị trí nguy hiểm, trong đó có một số khu vực như cầu Ô Sông; tuyến từ cầu sắt đến khu dân cư số 2 (thôn Long Xuân); cầu Đập Đá; khu vực chợ Nước Mặn… và một số tuyến đường thuộc các tổ dân phố Bình Thới, Châu Ổ, Phú Lễ, Bình Hội, Mỹ Tân, Bình Bắc.

Một điểm ngập sâu tại xã Bình Sơn được giăng dây cảnh báo, không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn. Ảnh: CTV

Công an xã Bình Sơn đề nghị người dân tuyệt đối không tự ý vượt qua các vị trí đã rào chắn, không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động lựa chọn tuyến đường an toàn. Đặc biệt, không để trẻ em đến gần sông, suối, cầu, đập, bờ tràn và khu vực ngập nước.

Tại xã Vạn Tường, một số khu vực cũng xảy ra tình trạng ngập cục bộ. Lực lượng chức năng tại địa phương đã triển khai giăng dây cảnh báo, khuyến cáo người dân không lưu thông ở những vị trí ngập sâu, nước chảy xiết để đảm bảo an toàn.