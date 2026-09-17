Mưa nhiều ngày, tổng lượng mưa có nơi đạt 570mm, Hà Nội bơm tiêu úng hết công suất

Nhiều nơi mưa vượt quá 500mm

Trưa 17/9, thông tin cập nhật mới nhất từ Sở Xây dựng Hà Nội, tổng lượng mưa đo được trên địa bàn thành phố từ sáng 14/9 đã vượt quá 500mm.

Cụ thể như sau: Yên Sở 570,8mm; Hai Bà Trưng với 550,3mm; Cầu Giấy 439,2mm; Thanh Liệt 435mm; Văn Miếu - Quốc Tử Giám 421,8mm; Từ Liêm 414,3mm; Yên Nghĩa 411,5mm; Ô Chợ Dừa 408,7mm; Hoàn Kiếm 404,6mm; Tây Mỗ 402mm; Hoàng Mai 401,6mm; Phú Thượng 383,9mm.

Ngập úng cục bộ trên tuyến đường Phạm Tu, phường Thanh Liệt (Hà Nội) trong sáng 17/9.

Do mưa lớn nhiều ngày đổ về, mực nước các sông đang ở mức cao: Tô Lịch (Hoàng Quốc Việt) 5.27m, Đập Thanh Liệt TL 4.62m/HL 5.49m; sông Nhuệ (trạm Bơm Đồng Bông 1) 5.38m, cầu Hà Đông 5.28m (vượt Báo động 2 là 0,09m); sông Tích 8.33 - 8.64m (vượt Báo động 3 từ 0,24 - 0,33m); sông Bùi 7.45m (vượt Báo động 3 là 0.45m); sông Đáy 6.62m (vượt Báo động 2 là 0.12m); và sông Mỹ Hà đạt 5,72m (vượt Báo động 1 là 0,22m).

Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị thoát nước duy trì triển khai phương án ứng phó theo kịch bản ở mức cao nhất. Chủ động hạ mực nước đệm trên hệ thống sông, mương, hồ điều hòa.

Bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng yếu, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Đồng thời, các công trình khẩn cấp và công trình chống úng ngập được vận hành đồng bộ, tăng năng lực điều tiết, thu gom và bơm tiêu của hệ thống.

Trạm bơm vận hành hết công suất

Trong thời điểm xảy ra mưa, các lực lượng của các đơn vị đã triển khai ứng trực tại hiện trường, tổ chức tua vớt rác tại các ga thu, khơi thông dòng chảy, mở cửa phai các hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm đầu mối để chủ động hạ mực nước trên hệ thống.

Trạm bơm Yên Sở (vận hành 20/20 tổ bơm), Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, Hà Trì, Mậu Lương, Vạn Phúc, Đa Sỹ, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Hoàng Tôn, Đông Trù, Phúc Đồng, Phú Xá, Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 2, Đồng Tép, Phú Thượng và các trạm bơm thoát nước được vận hành phù hợp với diễn biến lượng mưa và mực nước thực tế.

Lực lượng công nhân thoát nước được huy động tối đa, ứng trực 24/24 đảm bảo tiêu thoát nước, hỗ trợ điều tiết giao thông.

Phối hợp với các đơn vị thủy lợi vận hành trạm bơm Yên Nghĩa (4/10 bơm, do mực nước sông Đáy đang trên mức báo động 1), Đào Nguyên(vận hành 25/25 bơm), cầu Sa (vận hành 11/11 bơm), Khê Tang (vận hành 9/10 máy bơm) để hạ mực nước trên hệ thống hỗ trợ tiêu thoát nước đô thị.

Về ngập úng, đến trưa nay, nhiều tuyến đường vẫn còn hiện tượng ngập, nước đang tiếp tục rút, nhưng giao thông đi lại vẫn khó khăn.

Cụ thể, Đại lộ Thăng Long hầm 2, 5, 6, hầm Km9+656: Ngập 0,3m; Đại lộ Thăng Long đường gom đoạn từ cầu vượt An Khánh đến hầm 6 ngập 0,25m; Cổng chào An Khánh ngập trung bình 0,3m; Tố Hữu (ngã 3 Lương Thế Vinh): 0,2m; Triều Khúc: 0,2m; Quyết Thắng KT: 0,2m; Tây Mỗ: 0,35m; Phú Viên: 0,25m; Xuân Phương: 0,35m; Đường 32 (đoạn cổng chào An Khánh): 0,25m; Đường Văn Tiến Dũng - QL32: 0,25m; Ngọa Long: 0,25m; Do Nha (số nhà 1-122): 0,2m…

Sở Xây dựng Hà Nội nhận định, nguyên nhân chủ yếu là do đợt mưa liên tục, kéo dài trên diện rộng làm hệ thống cống, mương, hồ điều hòa và các tuyến tiêu luôn duy trì mực nước cao, khả năng trữ và điều tiết bị giảm.

Khoảng 2.500 lao động và trên 200 thiết bị đã được huy động tập trung khơi thông dòng chảy, bơm hút hỗ trợ tại các vị trí úng ngập; khơi thông dòng chảy, tua vớt rác tại các ga thu.

Đồng thời, phối hợp cảnh báo, phân luồng giao thông và tiếp tục vận hành các trạm bơm, cửa phai, hồ điều hòa phù hợp với diễn biến mưa và mực nước thực tế.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mực nước trên hệ thống; chỉ đạo các đơn vị duy trì thoát nước bám sát hiện trường, chủ động vận hành các trạm bơm đầu mối, cửa phai, hồ điều hòa; đồng thời phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi tại các nguồn tiêu để chủ động hạ mực nước, tạo dung tích dự phòng để chủ động ứng phó với diễn biến mưa", ông Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội cho hay.

Kế Toại