Mua nhiều hành lá đừng vội cho thẳng vào tủ lạnh, làm thêm bước này hành tươi lâu tới cả tháng

Hành lá là loại rau gia vị quen thuộc trong gian bếp Việt, thường được dùng để tăng hương vị cho các món canh, cháo, súp hay món xào. Tuy nhiên, do thân và lá mềm, chứa nhiều nước nên hành dễ bị dập, mất độ tươi hoặc hư hỏng khi để trong môi trường quá ẩm.

Để bảo quản hành lá được lâu, điều quan trọng là loại bỏ phần lá hỏng, kiểm soát độ ẩm và lựa chọn cách cất giữ phù hợp. Dưới đây là những mẹo đơn giản có thể áp dụng ngay tại nhà.

Hành lá là loại rau gia vị quen thuộc trong gian bếp Việt

4 cách bảo quản hành lá trong ngăn mát tủ lạnh

Bọc hành lá bằng màng bọc thực phẩm: Sau khi mua về, hãy nhặt bỏ những lá dập, úa rồi chia hành thành từng phần vừa đủ cho mỗi lần nấu. Dùng màng bọc thực phẩm quấn quanh từng phần trước khi đặt vào ngăn đựng rau củ trong tủ lạnh.

Cách làm này giúp hạn chế hành bị mất nước và tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh. Tuy nhiên, cần bảo đảm hành không còn đọng nước, đồng thời tránh quấn quá chặt khiến lá bị dập hoặc tích tụ hơi ẩm bên trong.

Dùng khăn giấy hút ẩm: Khăn giấy là vật dụng hữu ích để bảo quản các loại rau gia vị. Sau khi loại bỏ phần hỏng, có thể rửa hành rồi để thật ráo hoặc lau khô trước khi dùng khăn giấy bọc nhẹ bên ngoài.

Tiếp đó, cho hành vào túi zip hoặc hộp đựng thực phẩm và đặt trong ngăn mát. Khăn giấy giúp thấm bớt hơi ẩm, hạn chế tình trạng lá bị nhớt hoặc úng. Nếu thấy khăn đã ướt, nên thay bằng lớp mới.

Bảo quản trong hộp kín: Với những gia đình thường xuyên sử dụng hành lá, bảo quản bằng hộp đựng thực phẩm cũng là lựa chọn tiện lợi. Trước tiên, lót một lớp khăn giấy dưới đáy hộp, xếp hành đã được làm khô lên trên rồi phủ thêm một lớp giấy trước khi đậy nắp.

Hộp đựng giúp hạn chế hành bị đè dập và tránh tiếp xúc với các thực phẩm khác. Trong quá trình bảo quản, nên kiểm tra định kỳ, loại bỏ những lá có dấu hiệu hư hỏng và thay giấy khi bị ẩm.

Cắm gốc hành vào nước: Nếu hành lá còn nguyên phần gốc, có thể đặt gốc vào một chiếc cốc hoặc lọ chứa ít nước, tương tự cách cắm hoa. Sau đó, phủ nhẹ túi sạch lên phần lá và đặt trong ngăn mát tủ lạnh nếu có đủ không gian.

Với cách này, chỉ nên để phần gốc tiếp xúc với nước, không ngâm toàn bộ thân và lá. Cần thay nước thường xuyên, giữ cốc sạch và kiểm tra tình trạng của hành để tránh nước đục hoặc phần gốc bị thối.

Muốn để dành lâu hơn, có thể cắt nhỏ hành lá rồi cấp đông

Ngoài các cách bảo quản trong ngăn mát, hành lá còn có thể được cắt nhỏ và trữ trong ngăn đá. Sau khi nhặt sạch, rửa và để thật ráo, hãy thái hành theo kích thước thường dùng, chia thành từng phần nhỏ rồi cho vào hộp hoặc túi đựng thực phẩm phù hợp để cấp đông.

Khi nấu canh, cháo hoặc các món cần gia vị, có thể lấy lượng hành vừa đủ cho trực tiếp vào món ăn mà không cần rã đông trước. Tuy nhiên, hành sau khi cấp đông thường mềm hơn và không còn độ giòn như hành tươi, vì vậy thích hợp để nấu chín hơn là dùng trang trí món ăn.

Dù lựa chọn phương pháp nào, cũng cần kiểm tra hành trước khi sử dụng. Nếu xuất hiện mùi lạ, nhớt, mốc hoặc dấu hiệu thối hỏng, nên bỏ đi thay vì cố tận dụng. Thời gian bảo quản có thể kéo dài từ vài ngày đến nhiều tuần tùy chất lượng hành ban đầu và điều kiện tủ lạnh, không có phương pháp nào bảo đảm hành luôn tươi nguyên suốt một tháng.