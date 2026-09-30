Mưa nhiều gây khó khăn khi thi công Dự án thuỷ điện tích năng Bác Ái

Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương chủ trì cuộc họp. Diệp Anh/Bnews/Vnanet.vn

Kiểm tra tiến độ thi công Dự án Nhà máy thuỷ điện tích năng Bác Ái mới đây, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Phạm Hồng Phương biểu dương các nhà thầu; trong đó có Tổng công ty Sông Đà và Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) đã tiếp tục giữ vững nhịp thi công trong quý III/2026, đạt kết quả khả quan tại một số hạng mục hầm, đặc biệt có hạng mục đạt tiến độ vượt trên 380% kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, Phó Tổng giám đốc EVN yêu cầu các nhà thầu tăng cường các giải pháp kiên cố hóa đường phục vụ thi công vận hành, bảo đảm đồng thời mục tiêu tiến độ và an toàn. Đối với các hạng mục bị ảnh hưởng bởi điều kiện khách quan như địa chất, thời tiết, Liên danh nhà thầu cần chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp để tăng tốc độ thi công, bù đắp phần khối lượng bị chậm.

Lãnh đạo EVN còn lưu ý một số tồn tại, hạn chế và yêu cầu các Ban chuyên môn EVN phối hợp với các bộ phận liên quan khẩn trương xử lý. Đối với các yêu cầu về môi trường – xã hội của Bên cho vay liên quan đến điều kiện giải ngân lần đầu, Ban Quản lý dự án Điện 3 (EVNPMB3) cần tập trung giải quyết, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu theo tiến độ.

Bên cạnh đó, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương cũng yêu cầu EVNPMB3, Liên danh nhà thầu và tư vấn thiết kế đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hồ sơ thiết kế bổ sung. Đặc biệt EVNPMB3 cần khẩn trương kiện toàn bộ máy điều hành tại công trường, bổ sung nhân lực có kinh nghiệm nhằm tăng cường sự sâu sát trong công tác quản lý dự án, phát huy vai trò song hành cùng các đơn vị thi công và kịp thời giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Tại cuôc họp báo cáo đoàn công tác, Phó giám đốc EVNPMB3 Nguyễn Thanh Minh cho biết trong quý III/2026, Liên danh nhà thầu đã hoàn thành một số mục tiêu thi công theo kế hoạch. Trong đó, đường thi công vận hành VH2 cơ bản hoàn thành lớp cấp phối đá dăm loại II; đường thi công vận hành VH3A hoàn thành đoạn 1 theo kế hoạch với 1.160/4.708m; hầm thi công hoàn thành 100% khối lượng đào, gia cố theo kế hoạch năm 2026; hoàn thành đào, gia cố ngách thi công số 4. Đáng chú ý, khối lượng đào, gia cố nhà máy ngầm đạt 115% kế hoạch quý và hầm xả đoạn 2 đạt 386% kế hoạch quý.

Mặc dù vậy, theo ông Minh tiến độ quý III vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể bởi điều kiện địa chất tại hầm thi công vận hành VH3A. Sau hơn 6 tháng triển khai trong khu vực địa chất yếu, nhà thầu đào và gia cố khoảng 140m, chưa thể tổ chức tiến gương (đào hầm) đại trà. Đây là “điểm nghẽn” ảnh hưởng trực tiếp đến việc mở cửa và triển khai thi công hầm VH6A và ngách thi công số 6.

Ngoài yếu tố địa chất, thời tiết mưa nhiều cũng gây khó khăn cho công tác tổ chức thi công, một số tuyến đường phục vụ thi công vận hành bị trôi lớp đá dăm mặt đường, xuất hiện ổ gà, bùn đất và nguy cơ sạt lở tại một số vị trí, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển vật tư, thiết bị. Nhà thầu phải thường xuyên gia cố, khắc phục các hư hỏng để duy trì điều kiện lưu thông và phục vụ thi công.

Trong quý III/2026, Ban điều hành Liên danh cũng tổ chức diễn tập ứng phó sạt lở gây cô lập đường tiếp cận công trường và diễn tập ứng phó sự cố, tìm kiếm cứu nạn trong hầm. Hệ thống camera giám sát công trường giai đoạn 1 đã được đưa vào sử dụng tại một số khu vực và đang tiếp tục được bổ sung theo kế hoạch.

Được biết trong quý IV/2026, nhà thầu tập trung hoàn thành đào và gia cố nhà máy ngầm đến cao trình 109,5m trước ngày 31/12/2026; Tập trung tối đa nguồn lực để thi công đào, gia cố đoạn địa chất đứt gãy bậc IV của Hầm thi công vận hành VH3A. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công hầm thi công vận hành và cấp gió, ngách thi công số 2 cường độ đào và gia cố hầm tối thiểu đạt 130md/tháng.

Cùng với việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi công hầm đứng của các hạng mục tháp điều áp hạ lưu, tháp van hạ lưu, các nhà thầu còn triển khai đào hầm VH6A khi có mặt bằng, đảm bảo tối thiểu đạt 120md/tháng.