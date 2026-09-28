Mua nhà trước 35 tuổi: 6 điều người trẻ cần tính kỹ trước khi xuống tiền

Với nhiều người trẻ, sở hữu một căn nhà trước 35 tuổi là mục tiêu đáng mong đợi. Tuy nhiên, mua nhà không chỉ cần khoản tiền ban đầu mà còn kéo theo nhiều chi phí và nghĩa vụ tài chính trong những năm sau đó.

Vì vậy, thay vì chỉ đặt câu hỏi “bao giờ mình đủ tiền mua nhà?”, hãy bắt đầu bằng những con số cụ thể hơn.

Xác định căn nhà phù hợp với khả năng tài chính

Nếu chỉ nghĩ đến số tiền vài tỷ đồng cần có trong tài khoản, mục tiêu mua nhà rất dễ trở nên xa vời. Cách thực tế hơn là xác định khoảng giá căn nhà phù hợp với thu nhập và số tiền có thể tích lũy.

Chẳng hạn, nếu đang hướng tới một căn hộ khoảng 2,5 tỷ đồng, có thể tính ngược số tiền cần chuẩn bị, khoản có thể vay và số tiền phải trả mỗi tháng.

Quan trọng là xác định mức giá trước khi bắt đầu tìm nhà. Nếu liên tục xem những căn có giá cao hơn khả năng tài chính, người mua rất dễ nâng dần ngân sách chỉ vì “thích” một căn nhà nào đó.

Căn nhà đầu tiên cũng không nhất thiết phải hoàn hảo. Diện tích nhỏ hơn, vị trí xa trung tâm hơn hoặc ít tiện ích hơn có thể là những phương án phù hợp nếu giúp khoản vay nằm trong khả năng chi trả.

Đừng chỉ chuẩn bị tiền trả trước

Có đủ tiền đặt cọc hoặc thanh toán ban đầu chưa đồng nghĩa với việc đã đủ khả năng mua nhà.

Ngoài khoản tiền dành cho việc mua nhà, người mua cần tính đến các loại thuế, phí liên quan, chi phí sửa chữa, nội thất, chuyển nhà và những khoản phát sinh khác tùy từng trường hợp.

Nếu sử dụng khoản vay, tiền gốc và lãi hàng tháng cũng cần được đưa vào ngân sách ngay từ đầu.

Do đó, thay vì chỉ tính “cần bao nhiêu tiền để mua được nhà”, nên tính cả số tiền còn lại sau giao dịch và tổng chi phí phải duy trì mỗi tháng. Một kế hoạch mua nhà an toàn hơn là kế hoạch vẫn để lại một khoản dự phòng sau khi hoàn tất việc mua.

Không nên dùng hết tiền tiết kiệm để giảm khoản vay

Dùng toàn bộ tiền tích lũy để trả trước có thể giúp giảm số tiền phải vay, nhưng đồng thời khiến người mua mất đi khoản dự phòng tài chính.

Trong cuộc sống, những khoản chi bất ngờ như sửa chữa lớn, thay đổi công việc hoặc thu nhập giảm đều có thể xảy ra. Nếu tài khoản gần như không còn tiền sau khi mua nhà, một biến cố nhỏ cũng có thể khiến gia đình phải vay thêm.

Vì vậy, nên tách khoản tiền dành cho việc mua nhà và khoản dự phòng cho các nhu cầu khẩn cấp. Mức dự phòng cụ thể phụ thuộc vào thu nhập, chi phí sinh hoạt và hoàn cảnh của mỗi người.

Tính khoản trả nợ trong nhiều năm, không chỉ tháng đầu tiên

Một căn nhà có thể nằm trong khả năng mua về mặt thủ tục nhưng chưa chắc phù hợp với ngân sách dài hạn.

Trước khi vay, hãy tính tổng số tiền phải trả mỗi tháng và đặt cạnh các khoản chi cố định khác. Đồng thời, cần tính đến khả năng thu nhập thay đổi hoặc xuất hiện những nhu cầu mới trong tương lai.

Nếu khoản trả nợ khiến ngân sách hàng tháng luôn ở trạng thái căng thẳng, việc mua căn nhà đắt hơn có thể không phải lựa chọn phù hợp, dù ngân hàng vẫn có thể cấp khoản vay.

Đừng chỉ dựa vào mức thu nhập hiện tại. Một kế hoạch tài chính dài hạn cần có khoảng đệm cho những giai đoạn thu nhập giảm hoặc chi phí tăng.

Chưa đủ tiền thì có thể điều chỉnh mục tiêu

Khi khoảng cách giữa số tiền đang có và giá căn nhà quá lớn, không nhất thiết chỉ có một cách là cố gắng kiếm thêm thật nhiều tiền.

Người mua có thể điều chỉnh thời gian tích lũy, tìm cách tăng thu nhập hoặc xem lại chính căn nhà mình muốn mua. Diện tích, khu vực, loại hình nhà ở hay mức độ tiện nghi đều có thể cân nhắc lại.

Đôi khi, để mua được căn nhà đầu tiên, điều cần thay đổi không phải mục tiêu sở hữu nhà mà là hình dung ban đầu về căn nhà đó.

Mua nhà trước 35 tuổi có thể là mục tiêu cá nhân, nhưng không nên trở thành áp lực khiến người mua chấp nhận một khoản nợ vượt quá khả năng.

Nếu cố mua bằng mọi giá để kịp một độ tuổi nhất định, người mua có thể phải đánh đổi bằng khoản vay quá lớn, tiền dự phòng quá ít hoặc chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng trong nhiều năm.

Nếu đến 35 tuổi vẫn chưa đủ điều kiện, việc lùi mục tiêu thêm vài năm không đồng nghĩa với thất bại. Một căn nhà phù hợp với khả năng tài chính có thể quan trọng hơn việc sở hữu nhà đúng một cột mốc tuổi.

Thay vì đếm ngược đến 35 tuổi, hãy bắt đầu bằng những con số cụ thể: có bao nhiêu tiền, căn nhà giá bao nhiêu, cần vay bao nhiêu và mỗi tháng có thể trả bao nhiêu. Khi những con số này phù hợp với khả năng tài chính và cuộc sống, mục tiêu mua nhà sẽ thực tế hơn.