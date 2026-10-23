Mua nhà trên giấy: Phân biệt tiền cọc 5% và khoản thanh toán cuối 5%

Theo khoản 5 Điều 23 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán khi nhà ở đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Tiền đặt cọc có chức năng bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng; việc xử lý khi một bên vi phạm cam kết được xem xét theo thỏa thuận và quy định pháp luật.

Trong khi đó, khoản 5% thanh toán cuối cùng là phần giá mua còn lại theo hợp đồng. Khoản 3 Điều 25 của luật quy định, nếu người mua chưa được cấp giấy chứng nhận thì chủ đầu tư không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; phần còn lại được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận cho người mua.

Ngoài ra, khoản 1 Điều 25 quy định lần thanh toán đầu tiên, bao gồm cả tiền đặt cọc, không quá 30% giá trị hợp đồng. Các lần tiếp theo phải phù hợp tiến độ xây dựng và tuân thủ giới hạn thanh toán theo luật.

Để hạn chế rủi ro, người mua cần kiểm tra điều kiện pháp lý của dự án, chủ thể nhận tiền, điều khoản hoàn cọc, tiến độ thanh toán và cam kết cấp giấy chứng nhận trước khi ký kết, chuyển tiền.