Mua nhà tại Quận 1 (cũ): 3 lưu ý về pháp lý, chi phí và cách tìm tin đăng trên Batdongsan.com.vn

Quận 1 cũ là khu vực trung tâm với nhà phố, căn hộ dự án mới và chung cư lâu năm, mỗi nhóm có đặc điểm pháp lý và chi phí riêng. Bài viết nêu ba lưu ý khi mua nhà và căn hộ trung tâm TP.HCM, cùng cách tìm tin đăng trên Batdongsan.com.vn.

Quận 1 cũ sau sắp xếp đơn vị hành chính

Theo Nghị quyết 1685/NQ-UBTVQH15 năm 2025, Quận 1 cũ được sắp xếp thành bốn phường: Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành và Cầu Ông Lãnh. Tên Quận 1 vẫn được dùng phổ biến trong tin đăng, nên người mua cần kiểm tra kỹ địa chỉ trên giấy tờ để tránh nhầm lẫn giữa tên cũ và tên mới.

Về thị trường, theo Báo cáo Toàn cảnh thị trường bất động sản quý III/2026 của Batdongsan.com.vn, công bố ngày 14/10/2026, Quận 1 cũ chiếm 16% mức độ quan tâm nhà phố cho thuê trong ba quý đầu năm 2026, cao hơn Quận 2 cũ (9%) và Quận 3 cũ (8%). Giá rao bán nhà mặt phố tại TP.HCM tăng 2%, đạt khoảng 200 triệu đồng/m², còn nhà riêng tăng 1%, đạt khoảng 117 triệu đồng/m².

Ba lưu ý khi mua nhà và căn hộ trung tâm

1. Pháp lý và quy hoạch của từng loại hình. Nhà phố ở Quận 1 cũ thường có diện tích nhỏ, nằm trong hẻm hoặc trên các tuyến phố lâu năm. Người mua cần xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, chủ sở hữu, tình trạng thế chấp hoặc tranh chấp, lộ giới và quy hoạch. Với chung cư lâu năm, cần xem pháp lý của tòa nhà, thời hạn sở hữu, hiện trạng kết cấu và quy hoạch cải tạo, xây dựng lại nếu có. Với căn hộ dự án mới, cần thêm văn bản đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai và bảo lãnh ngân hàng.

2. Chi phí ngoài giá mua. Từ ngày 1/1/2026, TP.HCM áp dụng bảng giá đất lần đầu theo Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND, trong đó các phường thuộc Quận 1 cũ được xếp vào khu vực 1. Người mua nên tham khảo bảng giá này khi tính nghĩa vụ tài chính, bên cạnh thuế, lệ phí và chi phí công chứng. Với căn hộ, cần tính phí quản lý, phí gửi xe và quỹ bảo trì hằng tháng. Hợp đồng mua bán nhà ở phải có các nội dung theo Điều 163 Luật Nhà ở 2023.

3. Mục đích sử dụng và dòng tiền. Tỷ suất cho thuê nhà mặt phố đạt 2,3% ở khu trung tâm và 3,1% ở khu cận trung tâm trong quý III/2026, so với khoảng 1,9% hồi đầu năm 2024. Với tỷ suất ở mức này, giá trị của nhà trung tâm nằm nhiều ở vị trí và khả năng khai thác dài hạn. Người mua cần tính thời gian hoàn vốn và chi phí vốn vay. Theo khảo sát môi giới, 35% cho biết khách hàng trì hoãn giao dịch để quan sát thêm, nên người mua có thể dành thời gian khảo sát và so sánh.

Cách tìm nhà tại Quận 1 trên Batdongsan.com.vn

Người mua nhà có thể bắt đầu từ chuyên mục Bán nhà quận 1 cũ trên Batdongsan.com.vn, lọc theo phường, khoảng giá, diện tích, số tầng và hướng nhà. Nên so sánh các căn cùng tuyến đường, cùng diện tích và chiều rộng hẻm, vì giá nhà trung tâm chênh lệch rõ theo vị trí.

Nhà riêng trên đường Nguyễn Trãi chào bán. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Nhãn tin xác thực giúp nhận biết các tin đã được xác thực về hồ sơ pháp lý, địa chỉ cùng hình ảnh và mức giá nằm trong khoảng thị trường, nhưng khi xem nhà vẫn cần đối chiếu hồ sơ gốc.

Cách tìm căn hộ tại Quận 1 trên Batdongsan.com.vn

Với căn hộ, chuyên mục Bán căn hộ chung cư quận 1 cũ cho phép so sánh giá chào theo tòa nhà, diện tích và tầng. Khu vực có cả căn hộ dự án mới lẫn chung cư lâu năm diện tích nhỏ, mức giá chênh lệch lớn tùy tuổi công trình và pháp lý, nên cần lọc theo tòa nhà trước khi so sánh giá.

Tính năng xem tin đăng trên bản đồ cho phép người mua so sánh giá một cách trực quan giữa các dự án căn hộ trong khu vực. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Bản đồ nhà đất hiển thị tin đăng theo vị trí, giúp xem khoảng cách đến nơi làm việc và các tiện ích. Người dùng có thể lưu tin để so sánh và đăng ký nhận email khi có tin mới tương tự. Mức giá trung bình của thành phố, khoảng 69 triệu đồng/m² với chung cư, chỉ mang tính tham khảo, vì căn hộ trung tâm thường có giá khác mặt bằng chung.

Lưu ý trước khi quyết định

Giá rao bán là giá chào của người đăng tin, chưa phải giá giao dịch. Hợp đồng đặt cọc cần ghi rõ số tiền, thời hạn, điều kiện hoàn cọc và trách nhiệm của hai bên. Giao dịch giá trị lớn nên tham khảo văn phòng công chứng hoặc luật sư. Quyết định mua nên dựa trên nhu cầu, năng lực tài chính và thông tin đã được kiểm chứng.