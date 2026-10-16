Mua nhà ở xã hội xong có được bán lại không? Chưa đủ 5 năm thì sao?

Mua nhà ở xã hội bao lâu mới được bán lại?

Nhà ở xã hội là chính sách hỗ trợ của Nhà nước nhằm giúp các nhóm đối tượng đủ điều kiện có cơ hội cải thiện chỗ ở với mức giá phù hợp hơn. Vì được hưởng các chính sách ưu đãi, việc mua bán, chuyển nhượng loại hình nhà ở này cũng có những giới hạn nhất định.

Theo Điều 89 Luật Nhà ở, bên mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua nhà.

Quy định này nhằm hạn chế tình trạng mua nhà ở xã hội để đầu cơ, hưởng chênh lệch hoặc chuyển nhượng khi chưa đủ thời gian sử dụng theo chính sách hỗ trợ.

Điểm đáng lưu ý là thời hạn 5 năm được tính từ thời điểm người mua thanh toán đủ tiền mua nhà, không đơn thuần tính từ ngày ký hợp đồng hoặc ngày nhận bàn giao căn hộ.

Do đó, người mua cần kiểm tra kỹ hợp đồng, chứng từ thanh toán và thời điểm hoàn tất nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển nhượng nào.

Chưa đủ 5 năm có được bán nhà ở xã hội không?

Không có nghĩa là trong 5 năm đầu người mua hoàn toàn không thể chuyển nhượng trong mọi trường hợp.

Theo quy định, nếu trong thời hạn 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua nhà mà có nhu cầu bán lại, người mua chỉ được bán cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội hoặc người thuộc diện được mua nhà ở xã hội theo quy định.

Đồng thời, giá bán lại cũng bị giới hạn. Trường hợp bán trong thời hạn này, giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội ghi trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư.

Như vậy, người đang sở hữu nhà ở xã hội không thể tự do tìm người mua bất kỳ trên thị trường rồi thỏa thuận giá theo ý muốn trong giai đoạn 5 năm đầu.

Các giao dịch mua bán, đặt cọc, chuyển nhượng “trao tay” hoặc thông qua giấy ủy quyền để né quy định đều tiềm ẩn rủi ro pháp lý.

Sau 5 năm, nhà ở xã hội có được bán theo giá thị trường?

Sau khi hết thời hạn 5 năm, việc chuyển nhượng nhà ở xã hội được thực hiện theo cơ chế pháp luật quy định, với điều kiện quan trọng là người bán đã được cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Đối với trường hợp đủ điều kiện bán lại sau thời hạn 5 năm, người sở hữu có thể chuyển nhượng theo cơ chế thị trường. Việc mua bán khi đó không còn bị giới hạn như giai đoạn 5 năm đầu, tuy nhiên vẫn phải thực hiện đúng các quy định liên quan đến nhà ở, đất đai, kinh doanh bất động sản và nghĩa vụ tài chính.

Đối với nhà ở xã hội là nhà ở riêng lẻ, một số nghĩa vụ về tiền sử dụng đất có thể phát sinh theo quy định. Vì vậy, người bán không nên chỉ căn cứ vào mốc 5 năm mà cần kiểm tra đầy đủ tình trạng pháp lý của căn nhà trước khi giao dịch.

Cẩn trọng với lời chào bán nhà ở xã hội “suất ngoại giao”

Thực tế, trên thị trường vẫn xuất hiện tình trạng môi giới hoặc cá nhân chào bán nhà ở xã hội khi căn hộ chưa đủ điều kiện chuyển nhượng.

Những lời quảng cáo như “suất nội bộ”, “suất ngoại giao”, “mua sang tên nhanh”, “ủy quyền toàn bộ”, “đặt cọc trước để giữ căn” có thể khiến người mua đối mặt với nhiều rủi ro nếu giao dịch không đúng quy định.

Luật Nhà ở nghiêm cấm thực hiện các giao dịch mua bán, thuê mua, thuê, tặng cho, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ hoặc ủy quyền quản lý nhà ở không đúng quy định pháp luật.

Do đó, người có nhu cầu mua lại nhà ở xã hội cần xác định rõ người bán có đủ điều kiện chuyển nhượng hay chưa, căn hộ đã được cấp Giấy chứng nhận hay chưa và giao dịch có thuộc trường hợp pháp luật cho phép hay không.