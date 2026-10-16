Mua nhà ở xã hội xong có được bán lại không?

Hỏi:

Tôi mua một căn hộ tại dự án nhà ở xã hội và chuyển đến ở. Sau một thời gian sinh sống, do chuyển công tác đến nơi khác nên tôi muốn bán lại căn hộ này. Vậy xin hỏi, tôi có được quyền chuyển nhượng lại tài sản này cho người khác?

Phan Thị Hoài Thu (Hà Nội)

Người dân làm thủ tục mua nhà ở xã hội.

Luật sư Nguyễn Tiến Dũng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội trả lời:

Theo Luật Nhà ở, người mua và sở hữu nhà ở xã hội không được bán lại tài sản này trong thời hạn tối thiểu là 5 năm, kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua nhà ở.

Trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bên mua đã thanh toán đủ tiền mua nhà ở mà có nhu cầu bán lại, chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hoặc bán lại cho người thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội. Khi đó, giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội đã ghi trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Thời gian qua, tại một số dự án nhà ở xã hội đã được bàn giao đưa vào sử dụng, người sở hữu nhà có hành vi chào bán căn hộ khi chưa đủ điều kiện được chuyển nhượng theo quy định.

Việc này dẫn tới rủi ro cho người mua như không được nhận nhà đúng thời hạn cam kết, không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Như vậy, người có nhu cầu muốn bán và mua nhà ở xã hội tuyệt đối không tin vào các đối tượng cò mồi, môi giới chào bán, đặt cọc… tránh để bị lừa đảo, chiếm đoạt tiền.