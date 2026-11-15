Mua nhà mới, cặp vợ chồng tá hỏa phát hiện hơn 25 con rắn ẩn náu bên trong, hàng xóm tiết lộ chuyện khó tin

Đáng lo ngại, nhiều ổ rắn và hàng chục ổ trứng được tìm thấy bên dưới nền móng, khiến gia đình đặc biệt lo lắng cho sự an toàn của cậu con trai 5 tuổi.

Chia sẻ với đài WKYT ngày 8/11, Jessica và Johnathan Perry cho biết căn nhà tại Salvisa là bất động sản đầu tiên hai người cùng mua sau khi kết hôn. Trước khi hoàn tất giao dịch, họ đã thuê đơn vị chuyên nghiệp đến kiểm tra nhà nhưng không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 3 tuần sau khi chuyển đến, Jessica bất ngờ phát hiện một con rắn trên hiên nhà trong lúc mang rác ra ngoài. Thời điểm đó, cô và con trai 5 tuổi đang ở nhà một mình nên lập tức gọi điện cho chồng và bố để nhờ hỗ trợ.

Gia đình Jessica và Johnathan Perry. Ảnh: People.

Tưởng rằng đây chỉ là sự cố đơn lẻ, nhưng những ngày tiếp theo, gia đình liên tục phát hiện thêm rắn trong nhà. Khoảng một tuần sau, Johnathan cùng một người bạn xuống tầng hầm và phát hiện hai con rắn trưởng thành cùng nhiều con rắn non.

Theo WKYT, kể từ khi chuyển đến, cặp vợ chồng đã phát hiện ít nhất 25 con rắn bên trong căn nhà. Một số cá thể có chiều dài lên tới khoảng 1,8 m.

Jessica cho biết tình trạng này đã vượt xa mức độ có thể xem là sự xuất hiện ngẫu nhiên của một vài con rắn. Đặc biệt, những người hàng xóm tiết lộ khu vực này đã tồn tại tình trạng rắn làm tổ trong nhiều thập kỷ.

Để xác định mức độ nghiêm trọng, gia đình thuê các đơn vị chuyên môn tiến hành đào phía dưới nền móng. Quá trình kiểm tra phát hiện nhiều ổ rắn cùng hàng chục ổ trứng, bao gồm cả trứng mới và những ổ có dấu hiệu đã tồn tại từ nhiều năm trước.

Một người hàng xóm thậm chí còn nói đùa rằng, đáng lẽ chủ cũ phải thông báo cho họ biết căn nhà được bán kèm những con rắn.

Những con rắn được phát hiện đều thuộc loài rắn chuột, không có nọc độc nhưng họ lo ngại cho con trai mới 5 tuổi. Ảnh: People.

Theo chia sẻ với Fox 56 News ngày 10/11, những con rắn được phát hiện đều thuộc loài rắn chuột, không có nọc độc. Dù vậy, vợ chồng Perry vẫn đặc biệt lo ngại cho con trai mới 5 tuổi.

Johnathan cho biết anh không chỉ lo con bị rắn cắn mà còn sợ chúng bò lên tầng trên, chui vào giường ngủ. Bởi rắn thường tìm đến những nơi ấm áp, anh lo ngại chúng có thể cuộn quanh cổ con trai khi đứa trẻ đang ngủ.

Sự việc cũng khiến gia đình chịu thiệt hại tài chính đáng kể. Jessica cho biết họ mới mua nhà vào tháng 8 nhưng đã phải bỏ ra hàng nghìn USD để xử lý vấn đề không lường trước.

Áp lực kéo dài khiến Jessica từng lên cơn hoảng loạn. Gia đình sau đó phải chuyển đến khách sạn tạm trú vì cô không còn cảm thấy an toàn khi ở trong nhà.

Hiện vợ chồng Perry đã nuôi thêm một vài con mèo với hy vọng hạn chế rắn xuất hiện. Tuy nhiên, việc kiểm tra toàn bộ căn nhà mỗi ngày để phát hiện những vị khách không mong muốn vẫn trở thành gánh nặng đối với gia đình.