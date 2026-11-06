Mua nhà cuối năm cần lưu ý gì?

Giá nhà, đất trên thị trường đã giảm sâu so với thời điểm đầu năm. Ảnh: HG

Sau giai đoạn tăng giá kéo dài, thị trường bất động sản đang xuất hiện những tín hiệu điều chỉnh rõ rệt. Giá căn hộ trên thị trường thứ cấp tại nhiều địa phương giảm so với quý trước, trong khi một số phân khúc đất nền, biệt thự, nhà mặt phố cũng chịu áp lực điều chỉnh.

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý III/2026 của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Service (DXS-FERI), giá bất động sản đã giảm phổ biến 5-20% so với quý trước.

Trong đó, giá căn hộ tại miền Bắc giảm 15-20%, xuống còn khoảng 45-160 triệu đồng/m2; miền Trung giảm 10-15%, còn 30-100 triệu đồng/m2. Tại miền Nam và miền Tây, giá căn hộ lần lượt giảm 5-10%, xuống mức 36-145 triệu đồng/m2 và 30-55 triệu đồng/m2.

Ở phân khúc nhà thấp tầng trong các khu đô thị, giá bán tại miền Bắc giảm 15-20%, về mức 70-280 triệu đồng/m2; miền Nam giảm 10-15%, còn 50-320 triệu đồng/m2. Đất nền cũng ghi nhận mức giảm 15-20% tại miền Bắc và 10-15% ở các khu vực còn lại.

Trên thực tế giá đã giảm sâu so với thời điểm đầu năm và cuối năm ngoái, tuy nhiên, tại hội thảo về thị trường bất động sản gần đây, các chuyên gia cho rằng việc giá giảm chưa đồng nghĩa thị trường đã chạm đáy. Khoảng cách giữa giá chào bán và giá giao dịch thực tế vẫn là vấn đề cần theo dõi.

PGS.TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế phân tích, lãi suất cao đang làm suy yếu sức mua và thanh khoản. Trong khi đó, giá chào bán có thể vẫn neo cao bởi chi phí đất đai, xây dựng và tài chính, cũng như tâm lý không muốn bán dưới mức kỳ vọng.

Theo vị chuyên gia này, quá trình điều chỉnh giá có thể không diễn ra ngay lập tức và đồng đều trên toàn thị trường. Với người mua, vì thế, câu hỏi quan trọng không đơn thuần là “giá đã giảm bao nhiêu”, mà là mức giá hiện tại đã tương xứng với giá trị tài sản hay chưa.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) cho rằng, khi thị trường điều chỉnh không phải mọi cơ hội đều phù hợp với tất cả nhà đầu tư.

Theo ông Đính, cuối năm 2026 là thời điểm thích hợp để mua nhà đất nhưng phải xây dựng phương án tài chính an toàn, đánh giá kỹ pháp lý dự án và lựa chọn sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư. Đối với những người chưa có nhiều kinh nghiệm, nên tìm đến các đơn vị tư vấn, môi giới để được hỗ trợ lựa chọn sản phẩm phù hợp.