Mưa ngoài ruộng, bữa cơm trong nhà thêm đắt

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Vài nghìn đồng cộng lại thành tiền chợ

Khảo sát công bố sáng 22.9 ghi nhận nhiều loại rau củ tại TP.HCM tăng 5.000 –10.000 đồng/kg so với một tháng trước. Dưa leo ở một số chợ bán lẻ có giá 20.000 – 30.000 đồng/kg; củ sắn tại chợ đầu mối Hóc Môn từ khoảng 10.000 đồng lên 18.000 đồng/kg. Mưa nhiều ảnh hưởng thu hoạch và lượng hàng về chợ.

Đây là ghi nhận tại các điểm khảo sát, không phải mức giá chung cho mọi khu chợ hay cả nước. Tuy vậy, những biến động ở nhóm thực phẩm mua thường xuyên đủ để đặt ra câu chuyện gần gũi hơn một bảng giá: cùng số tiền mang đi chợ, gia đình còn mua được bao nhiêu cho bữa ăn?

Có thể hình dung bằng một phép tính giả định. Nếu một gia đình mua trung bình một kilôgam rau củ mỗi ngày, mức tăng bình quân 5.000 đồng/kg kéo dài một tháng sẽ làm chi phí tăng khoảng 150.000 đồng. Nếu tăng 10.000 đồng/kg, khoản phát sinh là 300.000 đồng. Đây không phải số liệu chi tiêu thực tế, mà là cách nhìn tác động tích lũy của một thay đổi nhỏ.

Với gia đình có khoản dự phòng, mức tăng ấy có thể được hấp thụ. Nhưng khi thu nhập phải chia sẵn cho tiền trọ, điện nước, học hành và trả nợ, phần phát sinh sẽ buộc người đi chợ lựa chọn lại. Đổi loại rau, đổi món hay đổi điểm mua đều cần thêm thời gian và công sức.

Vì thế, không nên đánh giá áp lực giá cả chỉ bằng cảm giác vài nghìn đồng là không đáng kể. Khả năng chịu đựng một mức tăng phụ thuộc số tiền còn lại sau những khoản chi bắt buộc. Bữa cơm là nơi nhiều gia đình phải điều chỉnh thường xuyên, dù họ luôn muốn giữ sự đầy đủ cho con nhỏ và người già.

Chợ giá rẻ cũng phải xoay xở

Ghi nhận ngày 21.9 tại một số khu chợ TP.HCM cho thấy những túi rau củ giá 10.000 – 15.000 đồng vẫn được bán. Tuy nhiên, mức giá không cố định: nguồn nhập trực tiếp, hàng vào mùa, bán số lượng lớn hoặc giảm giá cuối buổi giúp tiểu thương giữ được giá thấp. Tại một điểm bán ở phường Nhiêu Lộc, giá đậu bắp đã tăng từ 15.000 lên 18.000 đồng/kg.

Hai hình ảnh, rau củ tăng giá và thực phẩm giá mềm vẫn có người bán, không loại trừ nhau. Chúng cho thấy thị trường có sự khác biệt theo mặt hàng, thời điểm và cách tổ chức nguồn hàng. Một nơi bán rẻ chưa đủ chứng minh nơi khác bán đắt bất hợp lý; giá tăng ở vài loại cũng chưa có nghĩa toàn bộ thực phẩm cùng tăng.

Muốn biết phần chênh lệch hình thành ở đâu, cần so sánh cùng loại hàng, chất lượng, khối lượng và thời điểm. Giá một túi rau không thể đặt ngang giá một kilôgam; hàng đã sơ chế cũng khác hàng chưa làm sạch. Một bảng so sánh thiếu những điều kiện ấy dễ gây hiểu nhầm hơn là giúp người mua.

Tiểu thương ở giữa hai sức ép: giá nhập và khả năng chi trả của khách. Tăng giá có thể mất khách, giữ giá có thể giảm lãi; với thực phẩm tươi, bán chậm còn tạo nguy cơ hao hụt. Vì vậy, giải pháp bình ổn cần đi vào nguồn cung và chi phí lưu thông, thay vì chỉ yêu cầu người bán cuối cùng tự gánh mọi biến động.

Người mua cũng cần thông tin đủ cụ thể để lựa chọn. Mặt hàng nào đang khan, loại nào vẫn dồi dào, mức giá được ghi nhận ở đâu? Thông tin theo từng nhóm thực phẩm có ích hơn một nhận định chung rằng mọi thứ đều đắt lên, vốn dễ làm tâm lý thị trường căng thêm.

Giữ nguồn hàng để giữ chất lượng bữa ăn

Bản tin sáng 22.9 dự báo mưa tiếp tục tại nhiều khu vực từ Huế trở vào phía Nam, có nơi mưa rất to. Các vùng trũng, đô thị và sườn dốc được cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở. Đây là yếu tố phải theo dõi đối với sản xuất và vận chuyển, chưa phải căn cứ để kết luận rau củ sẽ tiếp tục tăng giá.

Điều cần chuẩn bị là khả năng điều phối khi một vùng cung ứng gặp khó. Đầu mối phân phối cần nắm lượng hàng có thể thu hoạch, tuyến vận chuyển và nguồn bổ sung để phản ứng sớm. Bình ổn giá bền vững phải dựa trên hàng hóa thực sự đến được nơi tiêu thụ, đúng lúc người dân cần mua.

Với bếp ăn trường học và doanh nghiệp, biến động đầu vào đặt ra yêu cầu giám sát riêng. Khi mức thu mỗi suất chưa đổi, việc điều chỉnh thực đơn cần có nguyên tắc rõ ràng, bảo đảm khẩu phần và chất lượng. Không thể để áp lực giá được giải quyết bằng cách âm thầm bớt lượng thức ăn hoặc nhận nguyên liệu thiếu hồ sơ.

Đó là yêu cầu phòng ngừa, không phải kết luận các bếp ăn đang cắt giảm khẩu phần. Hợp đồng cung cấp nên dự liệu cách xử lý biến động, cho phép thay thế thực phẩm phù hợp và có người kiểm tra. Phụ huynh, người lao động cần biết sự điều chỉnh diễn ra thế nào, thay vì chỉ nhìn tên món trên thực đơn.

Trong gia đình, thay đổi món ăn theo nguồn hàng sẵn có là một cách xoay xở. Nhưng không thể coi khả năng tiết kiệm của người nội trợ là lời giải thay cho trách nhiệm bảo đảm lưu thông. Người dân cần những điểm bán thuận tiện, giá rõ ràng và thực phẩm có nguồn gốc để cân đối chi tiêu mà vẫn yên tâm.

Một đợt tăng giá có thể qua đi khi nguồn cung phục hồi. Điều cần giữ lại là khả năng phản ứng tốt hơn trước đợt mưa tiếp theo. Bữa cơm đủ đầy không nên phụ thuộc vào việc người đi chợ có tìm được một quầy bán rẻ vào cuối buổi hay không.