Mưa ngập nhiều khu dân cư các xã, phường phía nam Đà Nẵng
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư ở khu vực phía nam thành phố Đà Nẵng ngập sâu trong tối 28 và sáng 29/11. Người dân khẩn trương kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản để ứng phó tình trạng nước dâng.
Ghi nhận tại tổ dân phố Tứ Bàn (phường Tam Kỳ) sáng 29/11, nước dâng cao, tràn vào nhiều nhà dân ở vùng trũng thấp. Từ tối 28/11, người dân tất bật kê dọn đồ đạc, đưa xe máy và các vật dụng có giá trị lên cao để tránh ngập.
Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Kỳ huy động lực lượng phối hợp hỗ trợ người dân ứng phó mưa lớn, nước dâng, giúp di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng, kịp thời xử lý tình huống phát sinh.
Đáng chú ý, sáng 29/11, tổ dân phố Tứ Bàn tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố trong điều kiện mưa lớn, nước sông Bàn Thạch dâng cao, tràn vào nhiều nhà dân. Lực lượng chức năng và tổ kiểm phiếu chèo ghe đến tận nhà hỗ trợ người dân ở khu vực ngập lụt thực hiện bỏ phiếu.
Bà Huỳnh Thị Hải (55 tuổi, tổ dân phố Tứ Bàn) cho biết, cả đêm 28/11, vợ chồng bà khẩn trương kê cao bộ bàn ghế gỗ để tránh bị ngâm nước, hư hỏng. Nước dâng khá nhanh nên gia đình tranh thủ đưa những vật dụng có giá trị lên cao trước khi ngập sâu.
Không chỉ tại phường Tam Kỳ, nhiều khu dân cư ở phường Bàn Thạch, Quảng Phú... cũng trong tình trạng ngập nước. Nhiều tuyến đường giao thông ngập cục bộ, khiến phương tiện đi lại khó khăn.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mua-ngap-nhieu-khu-dan-cu-cac-xa-phuong-phia-nam-da-nang-3359954.html