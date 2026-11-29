Nước từ sông Bàn Thạch dâng cao khiến nhiều khu vực tổ dân phố Tứ Bàn bị ngập sâu. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Ghi nhận tại tổ dân phố Tứ Bàn (phường Tam Kỳ) sáng 29/11, nước dâng cao, tràn vào nhiều nhà dân ở vùng trũng thấp. Từ tối 28/11, người dân tất bật kê dọn đồ đạc, đưa xe máy và các vật dụng có giá trị lên cao để tránh ngập.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Kỳ huy động lực lượng phối hợp hỗ trợ người dân ứng phó mưa lớn, nước dâng, giúp di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng, kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Người dân tổ dân phố Tứ Bàn dùng ghe để di chuyển vào sáng 29/11. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Đáng chú ý, sáng 29/11, tổ dân phố Tứ Bàn tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố trong điều kiện mưa lớn, nước sông Bàn Thạch dâng cao, tràn vào nhiều nhà dân. Lực lượng chức năng và tổ kiểm phiếu chèo ghe đến tận nhà hỗ trợ người dân ở khu vực ngập lụt thực hiện bỏ phiếu.

Bà Huỳnh Thị Hải (55 tuổi, tổ dân phố Tứ Bàn) cho biết, cả đêm 28/11, vợ chồng bà khẩn trương kê cao bộ bàn ghế gỗ để tránh bị ngâm nước, hư hỏng. Nước dâng khá nhanh nên gia đình tranh thủ đưa những vật dụng có giá trị lên cao trước khi ngập sâu.

Lực lượng chức năng phường Tam Kỳ chèo ghe đến từng hộ dân để thực hiện việc bỏ phiếu bầu Tổ trưởng tổ dân phố Tứ Bàn. Ảnh: ĐÌNH QUANG

Không chỉ tại phường Tam Kỳ, nhiều khu dân cư ở phường Bàn Thạch, Quảng Phú... cũng trong tình trạng ngập nước. Nhiều tuyến đường giao thông ngập cục bộ, khiến phương tiện đi lại khó khăn.

Người dân tổ dân phố Tứ Bàn thực hiện nghĩa vụ công dân. Ảnh: ĐÌNH QUANG

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân tổ dân phố Tứ Bàn di chuyển tài sản, kê cao các thiết bị điện tử để tránh hư hỏng do ngập nước. Ảnh: ĐÌNH QUANG

Dân quân phường Tam Kỳ hỗ trợ đưa người già khỏi vị trí nước dâng trong đêm 28/11. Ảnh: ĐÌNH QUANG

Lực lượng chức năng chèo ghe đến từng khu vực ngập lụt để hỗ trợ người dân vùng trũng thấp. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Nhiều nơi ngập sâu gần 1m, ghe trở thành phương tiện giúp người dân di chuyển thời điểm mưa lũ. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Người dân đưa phương tiện xe ô tô, xe máy tại khu vực cao ráo, đề phòng ngập nước. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Nước sông Bàn Thạch dâng cao, mấp mé bờ kè tuyến đường Bạch Đằng nối dài phường Bàn Thạch và Tam Kỳ. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Nước vừa rút dần, người dân tranh thủ vệ sinh tại chỗ, đảm bảo phương châm "nước rút đến đâu, ổn định đến đó". Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Khu vực chợ Tam Kỳ ngập nước vào sáng 29/11. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Trẻ em sinh sống khu vực tiếp giáp đường Huỳnh Thúc Kháng - Bạch Đằng (phường Tam Kỳ) nô đùa giữa dòng nước ngập. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Người dân khu vực khối phố Phước Hoà (phường Tam Kỳ) sử dụng thùng rác để cảnh báo người đi đường tại vị trí nước ngập sâu. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Đoạn đường Phan Bội Châu (phường Bàn Thạch) ngập nước cục bộ, khiến các phương tiện đi lại khó khăn. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Một điểm dân cư ngập sâu thuộc Tổ đoàn kết 14 (tổ dân phố Mỹ Thạch, phường Bàn Thạch) vào sáng 29/11. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN