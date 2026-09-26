Mưa ngập, lúa rớt giá: Nông dân Cà Mau thêm khó cuối vụ Hè Thu

Mưa lớn, thu hoạch lúa gặp khó

Cà Mau có hơn 185.000 ha sản xuất lúa, sản lượng bình quân khoảng 1,8 triệu tấn/năm. Vụ Hè Thu 2026, nông dân xuống giống hơn 93.500 ha, đến nay đã thu hoạch khoảng 72.000 ha, đạt gần 77%.

Lãnh đạo xã Vĩnh Thanh kiểm tra thực tế tại khu vực lúa Hè Thu bị ngập, chưa thể thu hoạch.

Mưa lớn ảnh hưởng khoảng 1.700 ha lúa Hè Thu tại một số địa phương như Khánh Lâm, Khánh Hưng; khoảng 5.200 ha lúa - tôm, lúa mùa và hơn 5.300 ha nuôi trồng thuỷ sản cũng bị ảnh hưởng, trong đó, Xã Nguyễn Phích là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng.

Tại xã Vĩnh Thanh, vụ Hè Thu có 6.295 ha sản xuất; đến nay đã thu hoạch 6.008 ha, còn 287 ha chưa thể thu hoạch do nước trên ruộng còn cao. Giá lúa OM 18 hiện khoảng 5.600 đồng/kg, trong khi chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các khoản đầu vào tăng, khiến người trồng lúa khó có lãi.

Ông Võ Văn Thắm thông tin với lãnh đạo xã về tình hình lúa Hè Thu của gia đình.

Ông Võ Văn Thắm, ngụ ấp Vĩnh Hồng, xã Vĩnh Thanh, cho biết với giá lúa khoảng 5.600 đồng/kg, trong khi chi phí sản xuất tăng, vụ này gia đình gần như không có lãi. Mưa lớn liên tục cũng làm tiến độ thu hoạch bị đình trệ. Ông mong chính quyền, ngành chức năng sớm nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng để tiêu thoát nước, tạo điều kiện cho người dân thu hoạch.

Về lâu dài, địa phương kiến nghị đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hệ thống trạm bơm cho các vùng sản xuất tập trung.

Đồng chí Ngô Nguyên Phong, Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Thanh, cho biết địa phương đã vận hành các trạm bơm, đồng thời vận động người dân sử dụng máy bơm cá nhân để tiêu thoát nước. Hiện một phần diện tích lúa bị sập đổ, giảm năng suất; tại một số vùng trũng, máy gặt đập liên hợp chưa thể xuống đồng. Về lâu dài, địa phương kiến nghị đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hệ thống trạm bơm cho các vùng sản xuất tập trung.

Tại xã Vĩnh Mỹ, trong khoảng 9.800 ha xuống giống, còn khoảng 700 ha đang thu hoạch dở dang. Dù chưa ghi nhận thiệt hại lớn về diện tích, việc liên kết tiêu thụ vẫn là vấn đề đáng lo.

Hơn 700 ha lúa Hè Thu ở xã Vĩnh Mỹ đang trong giai đoạn thu hoạch, chịu tác động của thời tiết và giá lúa thấp.

Ông Trần Minh Thới, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Mỹ, cho biết giá lúa vụ này tương đối thấp so với các vụ trước. Khoảng 5.500 ha trên địa bàn được các hợp tác xã bao tiêu, phần diện tích còn lại do người dân tự liên kết với thương lái. Tuy nhiên, hợp đồng liên kết với thương lái còn lỏng lẻo, nên khi thời tiết bất lợi hoặc thị trường biến động, việc thu mua bị ảnh hưởng.

Để hỗ trợ người dân, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các địa phương rà soát đến từng khu vực, hộ dân; phân định rõ diện tích bị ngập, ảnh hưởng và thiệt hại thực tế, xác định tỷ lệ thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ, bảo đảm số liệu minh bạch, thống nhất, không trùng lặp.

Nông dân tranh thủ thu hoạch lúa khi mưa vừa dứt và nước được bơm rút bớt.

* Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Trí Phải ngập cục bộ, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và sản xuất. Đáng lo ngại, khoảng 180 ha lúa - tôm của người dân vừa xuống giống bị ngập, trong khi nhiều diện tích chưa thể xuống giống do nước còn cao.

Ghi nhận tại Ấp 3 và ấp Trí Lực, nhiều tuyến đường ven kênh, khu dân cư bị ngập, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt. Toàn xã hiện có khoảng 14,2 km đường giao thông bị ảnh hưởng như: tuyến lộ Bờ Nam Công nghiệp, lộ Chợ Hội - Trí Phải, lộ Kênh 80, Kênh 10 và lộ kênh Bạch Ngưu. Tại những khu vực thấp, nước dâng vào sân, nhà; một số hộ phải kê cao đồ đạc, di chuyển vật dụng để hạn chế thiệt hại.

Một số tuyến đường ven sông tại Ấp 3, xã Trí Phải bị ngập do mưa lớn kéo dài.

Bà Huỳnh Thanh Tiền, ngụ Ấp 3, cho biết mưa lớn khiến rau màu gia đình trồng sau nhà bị ngập, hư hại. "Trước giờ có ngập nhưng không nhiều như bây giờ”. Bà Tiền nói.

Còn bà Huỳnh Thị Thuý, ngụ Ấp 3, cho biết nước ngập trước sân nhà hơn 6 tấc, trong nhà khoảng 4 tấc. Do nhà nằm gần tuyến lộ ven sông, khi nước dâng, nước tràn qua mặt lộ vào nhà. Gia đình đã dùng máy bơm để bơm nước ra ngoài, nhưng bơm cả ngày nước vẫn không rút là bao, phải kê cao đồ đạc và chờ nước rút.

Nước ngập trước sân nhà bà Huỳnh Thị Thuý, gây khó khăn cho sinh hoạt.

Mưa lớn kéo dài cũng gây nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Đây là thời điểm nông dân xã Trí Phải tập trung xuống giống lúa trên đất nuôi tôm. Đến nay, xã đã xuống giống 5.216/6.535 ha lúa - tôm theo kế hoạch. Trong đó, lúa sạ, mạ khoảng 20 ngày đến 1 tháng tuổi; lúa cấy, lúa ném từ 3-10 ngày tuổi.

Mưa liên tục những ngày qua gây ngập khoảng 180 ha lúa. Người dân đang gia cố bờ ruộng, bơm và tháo nước nhằm giảm thời gian lúa bị ngập, nhưng việc tiêu thoát nước tại một số khu vực còn khó khăn.

Đến nay, xã Trí Phải đã xuống giống 5.216/6.535 ha lúa - tôm.

Tại ấp Trí Lực, người dân đã cấy, sạ hơn 1.000 ha lúa trên đất nuôi tôm; mưa lớn và ngập úng ảnh hưởng khoảng 10 ha lúa và 1 ha hoa màu.

Ông Lê Văn My, ngụ ấp Trí Lực, cho biết 2 ha lúa gia đình vừa cấy được 3 ngày thì gặp mưa lớn, nước dâng ngập ruộng. Trong khi đó, điện phục vụ mô tơ bơm nước bị ngắt, khiến việc tiêu thoát nước gặp khó khăn.

Ông Lê Văn My lo lắng khi 2 ha lúa - tôm vừa cấy bị ngập do mưa lớn.

Theo UBND xã Trí Phải, địa phương đang tuyên truyền, vận động nông dân đẩy nhanh tiến độ xuống giống lúa - tôm, phấn đấu hoàn thành chậm nhất ngày 30/9/2026. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích chưa thể xuống giống theo kế hoạch.

Đối với diện tích đã xuống giống, người dân được vận động gia cố bờ ruộng, bơm nước ra để tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng. Những khu vực chưa xuống giống phải chờ nước rút mới có thể tiếp tục sản xuất.

Bà con ấp Trí Lực đặt máy bơm nước liên tục cứu lúa mùa ngập, kéo theo chi phí sản xuất tăng cao.

Thời tiết bất lợi cũng gây thiệt hại về nhà ở. Tại Ấp 7, một cơn lốc xoáy làm sập hoàn toàn 2 căn nhà của hộ ông Phạm Văn Thi và ông Nguyễn Thanh Tuấn. Hai căn nhà đều làm bằng cây gỗ địa phương, mái lợp tôn, thiệt hại ước khoảng 120 triệu đồng/căn.

Mưa lớn gây thiệt hại 1,3 ha hoa màu của người dân xã Trí Phải.

Tình hình trên, đặt ra yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng thuỷ lợi nội đồng, sên vét kênh rạch, nâng cao khả năng tiêu thoát nước; đồng thời củng cố liên kết bao tiêu giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân, góp phần giảm rủi ro cho người sản xuất./.