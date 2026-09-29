Mua mướp đắng, chọn quả đầu to hay đầu nhọn thì ít đắng? Người bán lâu năm nhìn vài giây là biết

Mướp đắng, hay khổ qua, là nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình. Loại quả này có thể xào trứng, nhồi thịt nấu canh, hấp hoặc dùng trong nhiều món khác.

Tuy nhiên, vị đắng đặc trưng cũng khiến không ít người e ngại. Đặc biệt, khi mua cùng một mớ mướp đắng, đôi khi có quả chỉ hơi đắng nhưng có quả lại đắng gắt.

Nếu gia đình không thích vị quá đắng, khi đi chợ có thể tham khảo một số đặc điểm bên ngoài dưới đây.

Quả mướp đắng là loại rau củ được nhiều người ưa thích

Đầu to hay đầu nhọn thường ít đắng hơn?

Theo kinh nghiệm lựa chọn, những quả ngắn hơn, phần đầu to và đầy đặn thường có vị đắng dịu hơn. Đây là loại có thể ưu tiên nếu gia đình không quen ăn quá đắng hoặc dùng để nấu canh, nhồi thịt.

Trong khi đó, những quả dài, thon, đầu nhọn và thân khá thẳng thường giòn nhưng vị đắng rõ hơn. Người thích vị đặc trưng của khổ qua có thể lựa chọn loại này.

Tuy nhiên, không nên chỉ nhìn phần đầu rồi quyết định. Hình dáng quả có thể khác nhau giữa các giống mướp đắng, vì vậy cần kết hợp thêm một vài dấu hiệu khác.

Một trong những đặc điểm dễ quan sát nhất là các nốt sần trên vỏ. Những quả có nốt sần tương đối to, nổi rõ và khoảng cách giữa các nốt thưa thường có phần thịt dày, mềm và vị đắng không quá gắt. Ngược lại, quả có nốt sần nhỏ, dày và nằm sát nhau thường có thịt mỏng hơn và vị đắng đậm hơn.

Vì thế, nếu muốn mua mướp đắng về nhồi thịt hoặc xào cho cả gia đình, có thể ưu tiên quả đầu tương đối to, nốt sần lớn và thưa.

Để món ăn đạt hương vị ngon nhất, việc chọn được những quả mướp đắng tươi, thịt dày và có độ đắng phù hợp là điều rất quan trọng

Nhìn màu sắc cũng đoán được phần nào độ già của quả

Màu sắc cũng là dấu hiệu nên quan sát. Mướp đắng tươi thường có màu xanh tương đối đồng đều, bề mặt căng. Những quả xanh sáng thường còn non và giữ được độ giòn. Trong khi đó, quả xanh đậm thường có vị đắng rõ hơn.

Nếu vỏ bắt đầu chuyển vàng hoặc cam, quả đã bước vào giai đoạn chín. Khi đó thịt mềm hơn, giảm độ giòn và hạt bên trong cũng phát triển hơn.

Không nên vì muốn ăn ít đắng mà chọn quả đã vàng. Với các món xào, luộc hay nhồi thịt, mướp đắng còn tươi, chắc và xanh vẫn cho kết cấu ngon hơn.

Mướp đắng chế biến thành nhiều món ăn ngon

Cầm quả lên thấy dấu hiệu này nên mua

Sau khi quan sát hình dáng và màu sắc, hãy cầm thử quả trên tay. Mướp đắng tươi thường cứng chắc, vỏ căng và cầm nặng tay so với kích thước. Phần cuống còn xanh, không khô quắt hay chuyển thâm đen cũng là dấu hiệu cho thấy quả còn tương đối tươi.

Ngược lại, những quả vỏ nhăn, mềm, ấn nhẹ thấy lún hoặc có những vùng thâm, dập không nên mua. Đây có thể là mướp đã để lâu hoặc bị ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển, bảo quản.

Kích thước cũng không phải càng lớn càng tốt. Quả vừa phải, cầm chắc tay thường thích hợp hơn. Quả quá lớn có thể đã già, trong khi quả quá nhỏ thường có vị đắng khá rõ.

Như vậy, nếu muốn chọn mướp đắng giòn, thịt tương đối dày và vị đắng dễ chịu, có thể nhớ một công thức đơn giản khi đi chợ: ưu tiên quả đầu đầy đặn, nốt sần to và thưa, màu xanh tươi, vỏ căng, cầm chắc tay và cuống còn xanh.

Dù vậy, đây chỉ là những dấu hiệu giúp lựa chọn tương đối. Độ đắng thực tế còn phụ thuộc vào giống, độ trưởng thành của quả và điều kiện canh tác, vì thế không có một đặc điểm hình dáng nào bảo đảm tuyệt đối quả sẽ ít đắng.