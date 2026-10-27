Mua mực thấy 4 dấu hiệu này, tốt nhất đừng lấy dù giá rẻ, đặc biệt chú ý dấu hiệu đầu tiên

Mực có mùi chua, ôi hoặc khai bất thường

Mùi là một trong những yếu tố quan trọng khi lựa chọn hải sản. Mực còn tươi thường có mùi đặc trưng nhẹ, không bốc lên mùi khó chịu.

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), người tiêu dùng nên tránh mua hải sản có mùi chua, ôi hoặc mùi khai giống amoniac. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy sản phẩm đã xuống chất lượng.

Vì vậy, nếu mực có mùi lạ rõ rệt, tốt nhất không nên mua dù hình thức bên ngoài vẫn khá bắt mắt.

Thân mực mềm nhũn, mất độ săn chắc

Khi chọn mực, người mua nên quan sát và kiểm tra độ săn chắc của phần thân nếu điều kiện cho phép.

Mực còn tươi thường có thịt chắc, đàn hồi tự nhiên. Ngược lại, những con có phần thân mềm nhũn, bề mặt xuống cấp, đặc biệt khi đi kèm mùi bất thường, không phải lựa chọn tốt.

Tuy nhiên, không nên chỉ dựa vào việc râu mực bị đứt hay bong để kết luận mực đã ươn, bởi tình trạng này cũng có thể xảy ra trong quá trình đánh bắt, vận chuyển.

Mực đổi màu bất thường, kèm dấu hiệu xuống cấp

Nhiều người cho rằng mực phải có màu trắng tinh mới tươi, nhưng đây không phải tiêu chí chính xác. Màu sắc còn phụ thuộc vào từng loại mực và điều kiện bảo quản.

Điều đáng lo ngại là khi mực có sự thay đổi màu sắc rõ rệt, phần thịt ngả màu bất thường, bề mặt xuống cấp, đồng thời xuất hiện mùi khó chịu.

Theo tài liệu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), những thay đổi về màu sắc, kết cấu và mùi có thể xuất hiện trong quá trình mực suy giảm chất lượng. Do đó, cần đánh giá nhiều dấu hiệu cùng lúc thay vì chỉ nhìn màu da.

Mực bày bán không được giữ lạnh đúng cách

Ngoài kiểm tra từng con mực, người mua cũng cần quan sát cách người bán bảo quản sản phẩm.

Mực tươi cần được giữ ở nhiệt độ thấp, chẳng hạn trên lớp đá sạch đủ dày hoặc trong thiết bị làm lạnh phù hợp. Nếu mực bị bày ngoài nhiệt độ thường quá lâu, không có biện pháp giữ lạnh, chất lượng có thể suy giảm nhanh chóng.

Đối với mực đông lạnh đóng gói, nên tránh những túi bị rách, hở hoặc có dấu hiệu bảo quản không tốt. Lớp tuyết dày hay nhiều tinh thể đá bất thường bên trong bao bì cũng là yếu tố cần kiểm tra thêm.

Mẹo chọn mua và bảo quản mực để giữ độ tươi ngon

Khi mua mực, người tiêu dùng nên ưu tiên những điểm bán có nguồn gốc hàng hóa rõ ràng, khu vực trưng bày sạch sẽ và điều kiện giữ lạnh phù hợp.

Không nhất thiết phải chọn con mực có vẻ ngoài hoàn hảo. Một vết trầy trên da hay vài chiếc râu bị đứt chưa đủ để kết luận sản phẩm không tươi.

Thay vào đó, hãy kết hợp quan sát màu sắc, kiểm tra độ săn chắc, mùi và cách bảo quản. Nếu xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường cùng lúc, nên bỏ qua thay vì mua chỉ vì giá rẻ.

Sau khi mua, mực cần được đưa về và bảo quản lạnh càng sớm càng tốt. Nếu chưa chế biến ngay, nên để trong ngăn mát ở nhiệt độ phù hợp và sử dụng sớm, hoặc cấp đông để bảo quản lâu hơn.

Đặc biệt, không nên cho rằng việc nấu chín sẽ khiến mọi loại hải sản đã ôi hỏng trở nên an toàn. Lựa chọn nguyên liệu còn đảm bảo chất lượng ngay từ đầu vẫn là điều quan trọng nhất.