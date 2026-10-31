Mùa mưa, tăng sức hút phương tiện công cộng

Bạn Phạm Lê Phi Long, sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cho biết, điều khiến bạn ngại nhất khi đi xe máy vào ngày mưa là tầm nhìn bị hạn chế, điều khiển phương tiện căng thẳng; di chuyển chậm do nhiều khu vực ùn tắc, ngập cục bộ. “Từ khi chuyển sang đi xe buýt, tôi thấy thuận tiện và an toàn hơn rất nhiều, nhất là khi trời mưa, đường ngập lụt. Ngồi trên xe buýt, tôi có thêm thời gian đọc tài liệu, xử lý công việc qua điện thoại”, Phi Long chia sẻ.

Chị Lê Thị Thúy, nhân viên văn phòng làm việc tại phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh cho rằng, xe buýt mang lại nhiều thuận tiện, lợi ích khi di chuyển. Tuy nhiên, để tăng sức hút, hình thành thói quen đi lại bằng xe buýt cho người dân, cơ quan chức năng cần nâng cao chất lượng phương tiện, bố trí lối đi có mái che, nhà chờ đủ chỗ ngồi, xây dựng mạng lưới trạm chờ hợp lý, đều khắp...

Hành khách nhận quà tri ân của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP Hồ Chí Minh.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh), thời gian qua, đơn vị đã triển khai lắp mái che, bổ sung nhà chờ, cải tạo lối đi bộ tại khu vực 7 nhà ga tuyến metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên). Tại ga Bến Thành, mái che dài khoảng 300m trong Công viên 23 tháng 9 đã được đưa vào sử dụng, nối cửa ga với điểm đón xe buýt và đường Phạm Ngũ Lão, Lê Lai. Hạ tầng quanh các ga Thảo Điền, Công viên Văn Thánh, An Phú, Rạch Chiếc, Thủ Đức... cũng được nâng cấp. Trung tâm còn triển khai ứng dụng MultiGo hỗ trợ người dân tra cứu lộ trình, thời gian hoạt động, các điểm dừng; theo dõi vị trí xe buýt và thời gian dự kiến xe đến trạm. Khi nhập điểm đi, điểm đến, ứng dụng gợi ý hành trình, hướng dẫn điểm lên, xuống xe, đồng thời ước tính thời gian đi bộ và di chuyển trên xe. Những tiện ích này giúp hành khách chủ động tính toán thời gian ra trạm, hạn chế chờ đợi kéo dài.

Dù vậy, đi xe buýt, nhất là trong những ngày mưa vẫn có thể bị chậm trễ do ùn tắc, ngập nước. Khi một số đoạn đường không bảo đảm điều kiện lưu thông, các tuyến đi qua có thể phải tạm điều chỉnh lộ trình, kéo theo thay đổi điểm đón, trả khách và thời gian hành trình. Vì vậy, trước khi xuất phát, người dân cần theo dõi thông báo của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng và đơn vị vận hành, kiểm tra tuyến, điểm đón đang phục vụ; đồng thời dành thêm thời gian dự phòng. Trường hợp có thông báo đổi lộ trình, cần đối chiếu hướng dẫn mới, tránh chỉ dựa vào tuyến đường quen thuộc hoặc giờ xe đến dự kiến trên ứng dụng.