Không khí mua sắm cuối năm đang rộn ràng khắp nơi. Các cửa hàng đã phủ kín cây thông, quả cầu tuyết và đủ món quà Giáng sinh xinh xắn, dù Noel còn hơn một tháng nữa mới tới.

Thị trường bán lẻ cũng sôi động thấy rõ khi doanh thu tại TPHCM từ đầu quý IV đến nay đã vượt 60.000 tỷ đồng. Giữa muôn vàn chương trình giảm giá và cám dỗ mua sắm, đây là lúc chị em cần một chút tỉnh táo để tận hưởng niềm vui cuối năm mà vẫn giữ được túi tiền của gia đình.

Lên kế hoạch trước khi mua sắm

Trước khi bắt đầu mua sắm, hãy liệt kê những món đồ thực sự cần thiết, từ quà tặng người thân, vật dụng trang trí nhà cửa đến các khoản chi cho những buổi gặp gỡ, vui chơi. Đồng thời, đặt ra ngân sách cụ thể cho từng nhóm để tránh mua sắm theo cảm hứng.

Một danh sách rõ ràng giúp người mua xác định thứ tự ưu tiên, hạn chế những khoản chi nhỏ nhưng phát sinh liên tục. Nếu ngân sách có hạn, nên dành tiền cho các nhu cầu thiết yếu trước, sau đó mới cân nhắc những món đồ phục vụ trang trí hoặc giải trí.

Tỉnh táo trước các chương trình giảm giá

Giáng sinh và cuối năm là thời điểm nhiều cửa hàng tung ra chương trình ưu đãi, giảm giá để kích cầu. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào được quảng cáo giảm sâu cũng có mức giá thực sự hấp dẫn.

Người tiêu dùng nên tham khảo giá ở nhiều cửa hàng, kiểm tra giá bán trước khuyến mãi và đọc kỹ điều kiện áp dụng. Với những sản phẩm giảm giá bất thường, cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc, chất lượng và chính sách đổi trả trước khi quyết định.

Đặc biệt, không nên mua một món đồ chỉ vì thấy giá rẻ hoặc sợ bỏ lỡ ưu đãi. Một sản phẩm không nằm trong danh sách cần thiết vẫn có thể trở thành khoản chi lãng phí, dù mức giảm giá hấp dẫn đến đâu.

Chọn quà ý nghĩa thay vì chạy theo giá trị vật chất

Mùa lễ hội là dịp trao gửi tình cảm, nhưng một món quà ý nghĩa không nhất thiết phải đắt tiền. Thay vì chạy theo những sản phẩm có giá trị cao, người mua có thể lựa chọn món quà thiết thực, phù hợp với sở thích và nhu cầu của người nhận.

Những món đồ tự làm, tấm thiệp viết tay hoặc một buổi sum họp gia đình cũng có thể mang lại niềm vui đáng nhớ. Với trẻ nhỏ, cha mẹ có thể giúp con hiểu rằng ý nghĩa của ngày lễ nằm ở sự sẻ chia và tình cảm dành cho nhau, không phải giá trị vật chất của món quà.

Giữ ngân sách cho những khoản chi sau lễ

mua sắm

Bên cạnh chi phí mua sắm Giáng sinh, cuối năm còn có nhiều khoản cần chuẩn bị như đi lại, ăn uống, biếu tặng và chi tiêu dịp Tết. Vì vậy, không nên sử dụng toàn bộ ngân sách cho mùa lễ hội mà cần dành một phần dự phòng cho những nhu cầu phát sinh.

Người tiêu dùng cũng nên hạn chế mua sắm bằng hình thức trả góp hoặc sử dụng thẻ tín dụng vượt khả năng thanh toán. Nếu lựa chọn mua trước, trả sau, cần tính toán kỹ tổng số tiền phải trả và thời hạn thanh toán để tránh áp lực nợ.

Một mùa Giáng sinh vui vẻ không phụ thuộc vào số tiền đã chi, mà nằm ở những trải nghiệm và khoảnh khắc bên người thân. Khi biết lên kế hoạch, chọn mua đúng nhu cầu và giữ lại khoản dự phòng, mỗi gia đình vẫn có thể tận hưởng không khí cuối năm mà không phải lo lắng về tài chính sau kỳ nghỉ.