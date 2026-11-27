Cao điểm mua sắm cuối năm đang đặt các chuỗi bán lẻ trước sức ép tăng doanh thu và xoay vòng hàng hóa. Lợi thế không còn chỉ nằm ở độ phủ mà còn ở tốc độ đáp ứng nhu cầu và khả năng khai thác từng điểm bán.

Minimart nội địa củng cố vị thế

Trong giai đoạn cạnh tranh cao điểm, vị trí cửa hàng và khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng trở thành yếu tố quyết định. Khảo sát của Q&Me đưa ra ngày 26/11 với người tiêu dùng tại TP.HCM và Hà Nội cho thấy 54% người tham gia coi vị trí là yếu tố quan trọng khi lựa chọn cửa hàng tiện lợi, trong khi 56% ưu tiên sự đa dạng sản phẩm khi chọn siêu thị. Điều này cho thấy sự thuận tiện trong tiếp cận và khả năng đáp ứng nhu cầu mua sắm là hai lợi thế cạnh tranh quan trọng của các chuỗi bán lẻ.

Sức mua cuối năm còn thận trọng, buộc các chuỗi bán lẻ cạnh tranh quyết liệt để giữ chân khách hàng và gia tăng giá trị mỗi giỏ hàng.

Đây cũng là cơ sở để các chuỗi minimart (siêu thị mini) phát huy lợi thế về độ phủ và khả năng tiếp cận khu dân cư. Theo ông Chinh Lê, chuyên gia thị trường thuộc Hiệp hội hàng Việt Nam chất lượng cao, WinMart+, Bách Hóa Xanh, Co.op Food và Satrafoods là những hệ thống có khả năng đáp ứng nhu cầu mua sắm thường nhật của người dân.

Lợi thế này đặc biệt rõ vào khung giờ 17-21h, được ông Chinh Lê đánh giá là “giờ vàng” doanh thu của minimart. Sau giờ làm, người dân đô thị thường ghé cửa hàng để mua thực phẩm cho bữa tối, đồ dùng gia đình hoặc những sản phẩm cần bổ sung ngay.

Tuy nhiên, nhu cầu tại cửa hàng tiện lợi đang mở rộng hơn việc mua nhanh hàng thiết yếu. Khảo sát mới đây từ InsightAsia cho thấy 41% người tiêu dùng từng ghé cửa hàng để mua đồ ăn, thức uống sử dụng ngay. Đáng chú ý, giá trị giỏ hàng của nhóm này cao khoảng 1,6 lần mức thông thường.

Xu hướng đó phần nào lý giải việc WinCommerce đưa vào vận hành 10 cửa hàng tiện lợi WiN ON đầu tiên tại Hà Nội và TP.HCM trong tháng 11. Các cửa hàng hoạt động 24 giờ, mở rộng thời gian phục vụ nhu cầu ăn uống và mua sắm, kể cả ban đêm.

Các chuỗi minimart nội địa có lợi thế về độ phủ và khả năng tiếp cận khu dân cư. Tuy nhiên, cạnh tranh ngày càng gay gắt khi các mô hình mới mở rộng, khai thác nhu cầu mua sắm ngoài khung giờ truyền thống.

Với các chuỗi minimart, cơ hội tăng doanh thu không chỉ nằm ở mở thêm điểm bán mà còn ở khả năng tổ chức danh mục hàng hóa theo từng khung giờ. Cửa hàng gần khu văn phòng cần ưu tiên bữa ăn nhanh, đồ uống; điểm bán trong khu dân cư phải bảo đảm thực phẩm và hàng thiết yếu cho gia đình.

Sức ép cạnh tranh còn đến từ những mô hình mới. Như chia sẻ từ ông Chinh Lê, chuỗi Ohmee của Trung Quốc hợp tác chiến lược với Petrolimex để phát triển cửa hàng tiện lợi Ohmee Express tại các điểm bán xăng dầu. Mô hình này tận dụng vị trí sẵn có và lưu lượng khách thường xuyên, mở thêm hướng cạnh tranh với Circle K, GS25 và WinMart+.

Dù còn quá sớm để đánh giá tác động đến thị phần, sự xuất hiện của mô hình trên cho thấy lợi thế vị trí và độ phủ có thể được khai thác theo nhiều cách. Các doanh nghiệp (DN) nội cần củng cố chất lượng hàng hóa, khả năng phục vụ và trải nghiệm mua sắm, thay vì chỉ dựa vào lợi thế đi trước.

Giữ “giỏ hàng” bằng hiệu suất

Người tiêu dùng thận trọng là thách thức lớn với các chuỗi bán lẻ trong mùa cao điểm. Theo khảo sát gần đây của Vietnam Report, 89,5% người được hỏi thường so sánh giá giữa các điểm bán trước khi mua, trong khi 39,5% sẵn sàng trì hoãn quyết định để chờ khuyến mãi.

Tuy nhiên, chạy đua giảm giá chưa chắc giúp DN bán lẻ tăng giá trị đơn hàng và lợi nhuận. Thay vào đó, các chuỗi cần ưu đãi có trọng điểm, kết hợp bán chéo và khai thác dữ liệu mua sắm để tăng giá trị giỏ hàng, hạn chế chiết khấu dàn trải.

Bên cạnh tối ưu doanh thu trên mỗi giỏ hàng, nâng hiệu suất từng điểm bán cũng trở thành yêu cầu quan trọng. Báo cáo cập nhật tháng 11/2026 của KIS Vietnam về CTCP Thế giới Di động (MWG) dự báo Bách Hóa Xanh có thể mở thêm khoảng 300-400 cửa hàng trong quý IV/2026, thấp hơn mức 713 cửa hàng của quý III/2026. Nhịp mở mới chậm lại được kỳ vọng giúp các điểm bán có thêm thời gian ổn định hoạt động, cải thiện doanh thu và hiệu quả kinh doanh.

Diễn biến này cho thấy số lượng cửa hàng không còn là thước đo duy nhất của tăng trưởng. Điểm bán mới cần thời gian hình thành tệp khách, ổn định nguồn hàng và tạo doanh thu đủ bù đắp chi phí mặt bằng, nhân sự, vận hành.

Xu hướng trên cũng đặt ra yêu cầu nâng doanh thu và hiệu quả khai thác tại các điểm bán hiện hữu, thay vì chỉ chạy theo quy mô mạng lưới. Một ví dụ là chuỗi nhà thuốc Long Châu của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT). Trong quý III/2026, doanh thu bình quân mỗi nhà thuốc đạt khoảng 1,35 tỷ đồng/tháng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Để nâng hiệu quả từng điểm bán, các chuỗi minimart cần bắt đầu từ việc rà soát doanh thu và chi phí vận hành. Những cửa hàng có doanh thu thấp kéo dài cần được đánh giá lại về vị trí, danh mục hàng hóa và tệp khách; nguồn lực nên ưu tiên cho những điểm bán còn dư địa tăng trưởng, thay vì mở rộng bằng mọi giá.

Người tiêu dùng cuối năm vẫn nhạy cảm với giá, khuyến mãi. Nhà bán lẻ cần chuyển trọng tâm từ mở rộng số lượng cửa hàng sang nâng hiệu suất điểm bán, tăng giá trị giỏ hàng và giữ chân khách mua.

Song song đó, DN cần tối ưu hoạt động tại cửa hàng, từ điều chỉnh tồn kho, nhân sự theo khung giờ đến bảo đảm đủ hàng và phục vụ nhanh vào giờ cao điểm. Bán kèm sản phẩm, ưu đãi theo nhóm hàng và đẩy mạnh giao hàng cũng giúp tăng giá trị đơn hàng mà không phải giảm giá sâu.

Ở góc độ điều hành, chính sách cũng đang tạo thêm động lực cho thị trường bán lẻ. Ngày 21/11/2026, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 40/CT-TTg về kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2027. Chỉ thị nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khuyến mại tập trung, phát triển hệ thống phân phối và khai thác các mô hình bán lẻ mới, kinh tế ban đêm.

Cùng với đó, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2% từ ngày 1/11, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được đưa về 0% đến hết tháng 3/2027. Đáng chú ý, tại kỳ điều hành ngày 26/11, giá xăng E5 RON92 giảm còn 18.390 đồng/lít, E10 RON95 còn 19.050 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel giảm mạnh 1.380 đồng/lít. Những điều chỉnh này góp phần giảm áp lực chi phí vận chuyển, phân phối và vận hành, tạo thêm dư địa hỗ trợ sức mua trong mùa mua sắm cuối năm.

Những điều chỉnh về giá điện, xăng dầu và thuế tạo thêm dư địa hỗ trợ sức mua trong mùa mua sắm cuối năm, nhưng không đồng nghĩa các DN bán lẻ có thể trông chờ vào chính sách kích cầu hay các đợt khuyến mãi lớn để tăng trưởng. Cuộc đua cuối năm đòi hỏi khả năng nhận diện đúng nhu cầu, kiểm soát chi phí và nâng hiệu suất điểm bán. Lợi thế sẽ thuộc về những chuỗi khiến khách hàng mua nhiều hơn, quay lại thường xuyên hơn và tạo ra lợi nhuận tốt hơn trên từng cửa hàng.