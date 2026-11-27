Đồ trang sức cũng nhận được sự quan tâm của người mua sắm tại các Trung tâm thương mại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Báo cáo của Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 – Tết Nguyên đán 2027 “Vibrant HCMC” đang tạo sức mua rõ nét trên địa bàn. Theo dự ước, doanh thu quý IV/2026 tại 12 hệ thống siêu thị, điện máy và 02 sàn thương mại điện tử lớn đạt khoảng 97.115 tỷ đồng, tăng khoảng 26.870 tỷ đồng, tương đương 38,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tháng 12 được dự báo cao nhất với khoảng 36.208 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thương mại điện tử là động lực chính khi đóng góp khoảng 81,6% phần doanh thu tăng thêm. Trong đó, TikTok Shop tăng khoảng 67%, Shopee tăng khoảng 31%. Riêng nhóm sàn thương mại điện tử Shopee và TikTok Shop, hàng giao từ Thành phố Hồ Chí Minh, dự ước đạt 67.765 tỷ đồng, tăng 47,8%. Nhóm siêu thị, đại siêu thị, cửa hàng tiện lợi đạt 21.497 tỷ đồng, tăng 17,3%; nhóm điện máy, điện thoại, công nghệ đạt 7.853 tỷ đồng, tăng 29,1%.

Sức mua tăng mạnh tại Trung tâm thương mại Vincom Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Về quy mô tham gia, báo cáo ước tính khoảng 12.800 lượt doanh nghiệp tham gia các sự kiện, hội chợ, livestream và chương trình khuyến mại. Trong đó, khoảng 5.200 doanh nghiệp tham gia Chương trình khuyến mại tập trung; 3.812 lượt doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm; 824 nhãn hàng tham gia livestream. Các doanh nghiệp đã triển khai khoảng 90.000 chương trình khuyến mại giảm giá, tăng quà và 61 chương trình khuyến mại may rủi trong quý IV/2026.

Thành phố cũng triển khai 15.000 điểm chạm mã QR và điểm chạm ưu đãi tại nơi công cộng, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trong tháng 12/2026. Báo cáo cho thấy khoảng 7,8 triệu lượt người tham gia, tiếp cận các hoạt động của Chương trình, gồm 4,4 triệu lượt tại sự kiện, 0,9 triệu lượt tại hội chợ, 0,9 triệu lượt xem livestream và 1,6 triệu lượt tại các hoạt động, điểm chạm của chiến dịch truyền thông.

Người mua sắm hào hứng với các sản phẩm quần áo, mỹ phẩm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngoài doanh thu từ các hệ thống bán lẻ lớn, tổng doanh thu phát sinh từ các hoạt động kích cầu của Chương trình ước đạt khoảng 32.391,5 tỷ đồng. Trong đó, nhóm giao dịch qua nền tảng thanh toán, thương mại điện tử đạt khoảng 19.859 tỷ đồng; khuyến mại giảm giá của doanh nghiệp đạt khoảng 9.000 tỷ đồng; sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao, mua sắm đạt khoảng 1.279,9 tỷ đồng; hội chợ, triển lãm thương mại đạt khoảng 322,8 tỷ đồng; livestream bán hàng đạt khoảng 341 tỷ đồng; chiến dịch truyền thông tháng 12/2026 đạt khoảng 778,4 tỷ đồng và khuyến mại may rủi đã xác nhận đạt khoảng 810,4 tỷ đồng.

Báo cáo nhận định Chương trình bước đầu huy động được sự tham gia rộng rãi của doanh nghiệp, hệ thống phân phối, nền tảng số và người tiêu dùng. Sức mua quý IV/2026 dự ước tăng khá, doanh thu các hệ thống bán lẻ và sàn thương mại điện tử lớn tăng khoảng 38% so với cùng kỳ, trong đó thương mại điện tử tăng mạnh nhất. Đây là tín hiệu tích cực cho mùa mua sắm cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán 2027 tại Thành phố Hồ Chí Minh./.