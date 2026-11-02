Mùa mưa ở Nam bộ có thể kết thúc vào cuối tháng 11

Nam bộ sẽ tăng nhiệt dần từ cuối tháng 11. Ảnh minh họa

Nhiệt độ trung bình tháng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1,3oC.

Cơ quan khí tượng - thủy văn nhận định, tổng lượng mưa trong tháng 11 ở Nam bộ phổ biến ở mức xấp xỉ đến thấp hơn trung bình nhiều năm. Mưa tập trung chủ yếu trong 10 ngày đầu tháng, sau đó giảm dần vào tuần giữa và cuối tháng. Số ngày có mưa trong tháng này khoảng 7-15 ngày.

Các ổ mây dông xuất hiện chiều 2-11 tại Nam bộ. Ảnh chụp lại màn hình radar thời tiết của Cục Khí tượng - thủy văn

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, mùa mưa ở khu vực Nam bộ có khả năng kết thúc trong nửa cuối tháng 11. Trước đó, ngày 1-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng đưa ra dự báo tương tự.

Về thời tiết nguy hiểm, trong tháng 11 ít có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông. Tuy nhiên, người dân Nam bộ cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông, nhất là trong thời điểm chuyển mùa, có thể gây nguy hiểm và thiệt hại về tài sản. Trên biển, cần đề phòng các đợt gió mùa Đông Bắc mạnh, có thể kèm theo thời tiết xấu, gây nguy hiểm cho tàu thuyền trên biển.