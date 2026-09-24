Mùa mưa, dùng máy sấy hay điều hòa để làm khô quần áo tiết kiệm hơn?

Mùa mưa khiến quần áo lâu khô, dễ có mùi ẩm và phát sinh nấm mốc nếu phơi trong không gian kín. Nhiều gia đình tận dụng điều hòa để hong quần áo, trong khi máy sấy chuyên dụng lại được xem là giải pháp nhanh hơn. Vậy giữa hai cách này, đâu là lựa chọn tiết kiệm điện và phù hợp hơn?

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Điều hòa có thể hỗ trợ làm khô quần áo

Trong những ngày mưa kéo dài, khi ban công không có nắng hoặc không khí ngoài trời có độ ẩm cao, quần áo sau khi giặt thường mất nhiều thời gian để khô. Một số gia đình lựa chọn treo quần áo trong phòng có điều hòa nhằm tận dụng khả năng hút ẩm của thiết bị.

Khi vận hành ở chế độ Dry, điều hòa có thể làm giảm lượng hơi ẩm trong không khí. Quần áo được treo trong phòng vì thế có điều kiện thoát hơi nước tốt hơn so với khi để trong một căn phòng kín, ẩm. Cách này đặc biệt hữu ích với những gia đình chỉ cần hong một lượng quần áo nhỏ hoặc chưa có máy sấy.

Tuy nhiên, điều hòa không được thiết kế chuyên biệt để làm khô quần áo. Hiệu quả phụ thuộc vào diện tích phòng, độ ẩm, lượng quần áo và khả năng lưu thông không khí. Nếu treo quá nhiều đồ cùng lúc, hơi ẩm thoát ra từ quần áo có thể khiến quá trình hong kéo dài.

Một vấn đề khác là thời gian vận hành. Nếu phải bật điều hòa trong nhiều giờ để làm khô một mẻ quần áo, lượng điện tiêu thụ có thể tăng đáng kể. Vì vậy, đây không phải lúc nào cũng là phương án tiết kiệm nhất.

Máy sấy được thiết kế để làm khô quần áo

Khác với điều hòa, máy sấy quần áo được thiết kế riêng cho mục đích làm khô. Thiết bị sử dụng luồng khí nóng hoặc công nghệ bơm nhiệt để loại bỏ hơi nước khỏi quần áo trong môi trường được kiểm soát.

Ưu điểm dễ nhận thấy là tốc độ. Một mẻ quần áo có thể được làm khô trong thời gian tương đối ngắn, tùy loại vải, khối lượng và chương trình sấy. Sau khi hoàn tất, quần áo có thể được lấy ra sử dụng hoặc gấp cất mà không cần phụ thuộc vào thời tiết.

Với gia đình thường xuyên phải giặt quần áo vào mùa mưa, máy sấy còn giúp duy trì thói quen giặt giũ ổn định. Quần áo không phải phơi nhiều ngày trong điều kiện ẩm thấp, từ đó hạn chế tình trạng có mùi khó chịu.

Đặc biệt, các dòng máy sấy bơm nhiệt thường được đánh giá cao về khả năng tiết kiệm năng lượng so với máy sấy sử dụng công nghệ gia nhiệt thông thường. Thiết bị tái sử dụng một phần nhiệt trong quá trình vận hành, nhờ đó có thể giảm mức tiêu thụ điện khi sử dụng thường xuyên.

Dùng điều hòa hay máy sấy tiết kiệm điện hơn?

Không thể khẳng định một thiết bị luôn tiêu thụ ít điện hơn trong mọi trường hợp. Mức tiêu thụ thực tế phụ thuộc vào công suất, công nghệ, thời gian vận hành và lượng quần áo cần làm khô.

Nếu chỉ cần hong vài bộ quần áo mỏng, việc tận dụng điều hòa trong căn phòng đang sử dụng có thể là giải pháp thuận tiện. Khi gia đình vốn đã bật điều hòa để làm mát hoặc hút ẩm, việc treo thêm một lượng nhỏ quần áo có thể tận dụng thiết bị mà không cần vận hành thêm một máy riêng.

Ngược lại, nếu cần làm khô cả một mẻ quần áo sau khi giặt, máy sấy thường phù hợp hơn về mặt công năng. Thiết bị tập trung toàn bộ quá trình xử lý vào quần áo thay vì phải duy trì điều kiện không khí của cả căn phòng.

Vì vậy, nếu xét trên nhu cầu sử dụng thường xuyên, máy sấy chuyên dụng có thể mang lại hiệu quả làm khô cao hơn. Còn điều hòa phù hợp hơn với tình huống tận dụng thiết bị sẵn có và lượng đồ cần hong không quá nhiều.

Cách dùng máy sấy để giảm tiền điện

Để máy sấy vận hành hiệu quả, người dùng không nên cho quần áo quá tải. Việc nhồi quá nhiều đồ khiến không khí khó lưu thông, kéo dài thời gian sấy và có thể làm tăng điện năng tiêu thụ.

Trước khi sấy, nên chọn tốc độ vắt phù hợp trên máy giặt. Quần áo được vắt kỹ sẽ chứa ít nước hơn, từ đó rút ngắn thời gian máy sấy phải hoạt động. Người dùng cũng nên phân loại quần áo theo chất liệu và chọn chương trình tương ứng. Không phải loại vải nào cũng cần nhiệt độ cao hoặc thời gian sấy dài. Sử dụng đúng chế độ vừa bảo vệ quần áo vừa hạn chế lãng phí năng lượng.

Với máy sấy bơm nhiệt, việc vệ sinh bộ lọc xơ vải và các bộ phận theo hướng dẫn của nhà sản xuất cũng rất quan trọng. Thiết bị sạch giúp luồng khí lưu thông tốt hơn và duy trì hiệu suất trong quá trình sử dụng.

Khi nào nên chọn điều hòa để hong khô quần áo?

Điều hòa có thể là lựa chọn tạm thời trong những gia đình chưa có máy sấy hoặc chỉ thỉnh thoảng gặp thời tiết mưa ẩm. Khi sử dụng, nên vắt quần áo thật kỹ trước khi treo, giữ khoảng cách giữa các món đồ để không khí lưu thông và tránh dồn quá nhiều quần áo vào một khu vực.

Nếu dùng điều hòa, gia đình cũng nên cân nhắc thông gió phù hợp để kiểm soát độ ẩm trong phòng. Không nên biến phòng ngủ thành nơi phơi một lượng lớn quần áo trong thời gian dài, bởi hơi ẩm tích tụ có thể ảnh hưởng đến cảm giác dễ chịu và chất lượng không khí.

Nhìn chung, điều hòa có ưu thế về sự tiện lợi khi cần hong khô một lượng nhỏ quần áo, còn máy sấy phù hợp hơn với nhu cầu làm khô nhanh và thường xuyên trong mùa mưa. Nếu gia đình thường xuyên phải xử lý nhiều quần áo, lựa chọn một chiếc máy sấy có công nghệ tiết kiệm điện, sử dụng đúng tải và đúng chương trình có thể là giải pháp thực tế hơn về lâu dài.