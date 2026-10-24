Mua ma túy vừa dùng vừa bán, ba thanh niên lĩnh án

Ba bị cáo Nguyễn Đình Chí Bảo, Lê Nam Khánh và Trần Văn Cường tại tòa.

Ngày 23-10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm 3 bị cáo Nguyễn Đình Chí Bảo, Lê Nam Khánh và Trần Văn Cường về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 3-2026, Lê Nam Khánh và Nguyễn Đình Chí Bảo đi lên xã Tam Hợp (Nghệ An) chơi nhà người quen thì gặp người đàn ông tên Dương (không rõ nhân thân, lai lịch). Biết Dương có ma túy nên cả hai đã kết bạn qua mạng xã hội để liên lạc mua ma túy khi có nhu cầu.

Ngày 3-4, Bảo và Khánh đã liên hệ với Dương mua 3 gói ma túy với giá 19,5 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Dương thông báo cho Bảo biết chiều hôm sau sẽ gửi ma túy bằng cách bỏ trong thùng xốp chứa hoa quả rồi gửi theo xe khách. Bảo mở thùng hàng thấy một ít cam, dưa chuột và 3 gói ma túy. Sau đó, Bảo chia ma túy thành nhiều gói nhỏ rồi một phần cất giấu; số ma túy còn lại Bảo đưa đến nhờ Trần Văn Cường bán giúp với giá 1 triệu đồng/gói, nếu bán được nhiều thì tính trả công. Cường sau đó đã bán 3 viên hồng phiến, giá 500 nghìn đồng cho một thanh niên.

Ngày 8-4, Bảo bị Công an bắt quả tang về hành vi mua bán ma túy. Hay tin Bảo bị bắt, Cường lo sợ nên đưa toàn bộ ma túy đang giấu trong nhà ném xuống sông. Còn Khánh thì xóa thông tin liên lạc, bán điện thoại rồi bỏ trốn khỏi địa phương. 4 ngày sau, Cường đến cơ quan Công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội. Còn Khánh đến ngày 19-8-2026 thì Công an bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này Nguyễn Đình Chí Bảo và Lê Nam Khánh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán 379 viên ma túy hồng phiến.

Tại phiên tòa, cả 3 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Các bị cáo khai nhận do hám lợi và muốn có ma túy để sử dụng nên lên kế hoạch lấy ma túy về bán kiếm lời.

HĐXX nhận định, hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” của 3 bị cáo Bảo, Nam và Khánh là nguy hiểm cho xã hội, cần có mức án nghiêm minh để răn đe. Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đình Chí Bảo và Lê Nam Khánh cũng mức án 16 năm tù; tuyên phạt Trần Văn Cường 3 năm 6 tháng tù, (cộng với bản án đang chấp hành, buộc bị cáo Cường phải chịu mức hình phạt chung là 6 năm 6 tháng tù.