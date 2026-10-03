Mua ma túy về bán kiếm lời, 3 đối tượng lĩnh 39 năm tù

Theo cáo trạng, đầu tháng 01/2026, Nguyễn Hữu N. liên hệ với một đối tượng tên “Lĩnh” để mua ma túy đá với mục đích vừa sử dụng vừa bán lại kiếm lời. Sau khi mua ma túy, N. chia nhỏ thành nhiều phần để sử dụng và bán cho những người khác.

Ngày 09/01, Huỳnh Anh T. liên hệ mua ma túy của N. với giá 300 nghìn đồng. Sau đó, T. đến phòng trọ của N. cùng Nguyễn Thanh H. để sử dụng ma túy. Tại đây, N. đưa ma túy và dụng cụ cho các đối tượng cùng sử dụng.

Các bị cáo tại phiên tòa

Sau khi sử dụng, T. tiếp tục mua ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy từ N.. Khi về nhà, T. cất giấu ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy. Qua kiểm tra, Công an xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện, thu giữ đoạn ống nhựa chứa 0,18 gam Methamphetamine cùng dụng cụ liên quan.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ việc N. có hành vi bán ma túy cho một số người khác, trong đó có việc bán ma túy cho T. và H.; đồng thời các đối tượng đã cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo và quyết định tuyên phạt: Nguyễn Hữu N. 19 năm tù; Huỳnh Anh T. 12 năm tù; Nguyễn Thanh H. 8 năm tù.

Vụ án là lời cảnh tỉnh đối với những người vì lợi nhuận hoặc tò mò, thiếu hiểu biết mà liên quan đến ma túy. Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, tương lai của người sử dụng mà còn kéo theo những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, khiến người phạm tội phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc.