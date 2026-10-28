Mua ma túy rồi xé lẻ bán kiếm lời

Ngày 28/10, Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa tạm giữ hình sự Đỗ Anh Thư và Vũ Xuân Chung để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 500 gam ma túy các loại cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, sáng 13/10, tại khu vực thôn Dư Dụ, xã Tam Hưng, Công an xã Tam Hưng tiến hành xét nghiệm nhanh đối với Đỗ Anh Thư (SN 1999, hiện ở xã Đại Thanh, Hà Nội), phát hiện đối tượng dương tính với ma túy loại Methamphetamine (MET).

Đỗ Anh Thư (trái) mua ma túy từ Vũ Xuân Chung (phải) để xé lẻ bán kiếm lời.

Làm việc với cơ quan Công an, Thư khai nhận vừa đi cai nghiện về, sau đó mua ma túy từ Vũ Xuân Chung (SN 1980, hộ khẩu thường trú tại phường Tây Tựu, hiện ở xã Đại Thanh, Hà Nội) để sử dụng và bán lẻ kiếm lời.

Khám xét nơi ở của Thư, lực lượng chức năng thu giữ 485,632 gam Methamphetamine, 3,239 gam heroin, một cân điện tử và điện thoại di động phục vụ việc giao dịch ma túy.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Chung, cơ quan Công an thu giữ 58,738 gam Methamphetamine, 17,834 gam Ketamine, 6,579 gam ma túy dạng viên nén, 80 triệu đồng cùng các thiết bị điện tử. Kết quả xét nghiệm cho thấy Chung dương tính với ma túy loại MET và MDMA.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đỗ Anh Thư và Vũ Xuân Chung để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy theo Điều 251 Bộ luật Hình sự.