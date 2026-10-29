Mùa lũ về mang theo ấm no: Chuyện giữ lộc trời ở Đồng Tháp
Vào mùa nước nổi, nguồn lợi thủy sản dồi dào, nông dân một số địa phương trong tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện mô hình trữ cá, tạo sinh kế cho người dân trong những tháng không canh tác lúa.
Ngoài ra, nông dân địa phương đã hình thành nên các tổ cộng đồng thực hiện mô hình đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần khai thác hiệu quả, bền vững tài nguyên từ sông nước.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/mua-lu-ve-mang-theo-am-no-chuyen-giu-loc-troi-o-dong-thap/442321.html