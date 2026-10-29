Mùa lũ về mang theo ấm no: Chuyện giữ lộc trời ở Đồng Tháp

Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 28/10 đã đề xuất Mỹ và ASEAN cùng xây dựng một khuôn khổ hợp tác quốc phòng thực tiễn định hướng cho hoạt động hợp tác của hai bên trong vài năm tới, giai đoạn mà ông nhấn mạnh rằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.