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Mùa lũ về mang theo ấm no: Chuyện giữ lộc trời ở Đồng Tháp

Vào mùa nước nổi, nguồn lợi thủy sản dồi dào, nông dân một số địa phương trong tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện mô hình trữ cá, tạo sinh kế cho người dân trong những tháng không canh tác lúa.

Bnews
Bnews
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Ngoài ra, nông dân địa phương đã hình thành nên các tổ cộng đồng thực hiện mô hình đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần khai thác hiệu quả, bền vững tài nguyên từ sông nước.

Mô hình trữ cá mùa nước nổi góp phần khai thác hiệu quả, bền vững tài nguyên từ sông nước. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Mô hình trữ cá mùa nước nổi góp phần khai thác hiệu quả, bền vững tài nguyên từ sông nước. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Nông dân Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp sinh thái Quyết Tiến, xã Phú Thọ, đặt lờ khai thác cá mùa nước nổi. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Nông dân Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp sinh thái Quyết Tiến, xã Phú Thọ, đặt lờ khai thác cá mùa nước nổi. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Nông dân Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp sinh thái Quyết Tiến, xã Phú Thọ, đặt lờ khai thác cá mùa nước nổi. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Nông dân Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp sinh thái Quyết Tiến, xã Phú Thọ, đặt lờ khai thác cá mùa nước nổi. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Mô hình trữ cá mùa nước nổi tạo sinh kế cho người dân trong những tháng không canh tác lúa. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Mô hình trữ cá mùa nước nổi tạo sinh kế cho người dân trong những tháng không canh tác lúa. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Nông dân Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp sinh thái Quyết Tiến, xã Phú Thọ, thu hoạch cá trữ trên đồng. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Nông dân Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp sinh thái Quyết Tiến, xã Phú Thọ, thu hoạch cá trữ trên đồng. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Mô hình trữ cá mùa nước nổi kết hợp bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần khai thác bền vững nguồn tài nguyên từ sông nước. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Mô hình trữ cá mùa nước nổi kết hợp bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần khai thác bền vững nguồn tài nguyên từ sông nước. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Hồng Thái/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/mua-lu-ve-mang-theo-am-no-chuyen-giu-loc-troi-o-dong-thap/442321.html