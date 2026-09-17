Mưa lũ và sạt lở đất khiến 3 người thiệt mạng, hơn 16.000 nhà bị ngập

Sạt lở đất tại Đà Bắc (Phú Thọ). (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Thông tin về tình hình thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 17/9, sạt lở đất đã làm 3 người chết tại xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ; 4 nhà sập (Thanh Hóa); 29 nhà hư hỏng (Ninh Bình 1, Nghệ An 4, Lào Cai 7, Phú Thọ 16, Thanh Hóa 1); 16.310 nhà bị ngập.

Cùng với đó, có 22.499ha lúa, hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại; 2.172ha cây trồng khác bị ngập, thiệt hại; 1.175ha nuôi thủy sản bị ngập, thiệt hại; 1.999m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 15 điểm trường bị ngập, ảnh hưởng.

Đối với tình hình đê điều, hiện có 2 sự cố sạt lở mái đê phía sông đoạn K100,810-K100,828 đê tả Đáy (tỉnh Ninh Bình) và sự cố tràn 1.400m đê, bờ bao tại các xã Xuân Mai, Kiều Phú (thành phố Hà Nội). Hiện địa phương đã huy động lực lượng xử lý.

Về tình hình giao thông, có 11 điểm sạt lở gây ách tắc trên các tuyến Quốc lộ và tỉnh lộ (có 7 điểm trên các tuyến, trong đó Quốc lộ 15C có 4 điểm, Quốc lộ 217 có 3 điểm). Các địa phương đang xử lý, khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông.

Ngoài ra, có 30 điểm ngập gây ách tắc giao thông trên các tuyến Quốc lộ và tỉnh lộ ( 5 điểm trên các tuyến Quốc lộ tại Thanh Hóa, trong đó Quốc lộ 15 có 1 điểm, Quốc lộ 47 có 1 điểm, Quốc lộ 217B có 3 điểm). Hiện địa phương đã tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.

Tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập sâu khoảng 1m tại đoạn Bỉm Sơn-Đò Lèn, phải chuyển tải hành khách bằng đường bộ qua khu vực ngập nước.

Để tiếp tục ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, trọng tâm là khu vực các tỉnh, thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.

Bờ kênh T2 qua xã Tống Sơn, Thanh Hóa bị tràn và vỡ một đoạn dài khoảng 15-20m tại khu vực Rú Khép, thôn Đô Mỹ. (Ảnh TTXVN phát)

Các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất... khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai; theo dõi chặt chẽ mực nước các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa; tăng cường cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân về nguy cơ lũ lên nhanh, ngập sâu, chia cắt.

Các địa phương kiểm soát người và phương tiện qua lại tại các ngầm tràn, cầu tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; tổ chức tuần tra canh gác, triển khai phương án phòng, chống lũ, đảm bảo an toàn đê điều.

Các bộ, ngành, địa phương tổ chức duy trì trực ban 24/24 để kịp thời thông tin, báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành thông suốt từ Trung ương đến địa phương./.