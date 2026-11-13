Mưa lũ Trung Bộ: Hơn 2.700 nhà dân còn ngập

Mưa lũ Trung Bộ khiến gần 100 nhà dân hư hỏng

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ, trong đó chịu ảnh hưởng đáng kể là Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk.

Thống kê đến sáng 13/11, có 47 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, gồm Quảng Trị 12 nhà, Huế 8 nhà, Quảng Ngãi 24 nhà và Đắk Lắk 3 nhà. Ngoài ra, 41 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, trong đó Đà Nẵng có 9 nhà, Quảng Ngãi 32 nhà.

Đáng chú ý, toàn khu vực vẫn còn 2.734 nhà dân bị ngập. Trong khi đó, sản xuất nông nghiệp cũng chịu thiệt hại với 235ha rau màu và các loại cây trồng khác bị ngập; 9.850 con gia cầm, 14 con gia súc bị chết, cuốn trôi. Diện tích ao nuôi thủy sản bị tràn lên tới 82,3ha.

Mưa lũ cũng ảnh hưởng đến hệ thống trường học và công trình thủy lợi. Theo thống kê, có 3 điểm trường bị thiệt hại, 4.190m kênh bị sạt lở, hư hỏng. Hai vị trí sự cố bờ bao tại Gia Lai đã được khắc phục tạm thời.

Mưa lũ dâng cao gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa phương khu vực Trung Bộ.

Nhiều tuyến giao thông sạt lở, nguy cơ chia cắt

Thiệt hại về giao thông ghi nhận tại hầu hết các địa phương chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

Tại Thanh Hóa, một vị trí đường đầu cầu mố M2 bị sụt lún khiến giao thông không thể qua lại; 23 vị trí trên các tuyến đường tỉnh 505B và 520C bị sạt lở.

Tại Hà Tĩnh, sạt lở xảy ra trên Quốc lộ 12C đoạn qua xã Kỳ Thượng và tuyến đường quốc phòng tuần tra ven biển xã Cẩm Trung.

Ở Quảng Trị, 14 vị trí trên các tuyến Quốc lộ 9, 9B, 9C, 12C, 15 và 15D bị sạt lở, hư hỏng. Tại Huế, 6 vị trí trên đường tỉnh 20 cùng một số tuyến giao thông nông thôn ở xã A Lưới 2 bị sạt lở.

Đà Nẵng ghi nhận tình trạng ngập, sạt lở trên các tuyến Quốc lộ 40B, 24C qua địa bàn xã Trà My. Trong khi đó, tại Quảng Ngãi, nhiều điểm trên Quốc lộ 24C, các tuyến đường tỉnh 623, 624, 628, 673, 676 và tuyến Trường Sơn Đông bị sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, các địa phương tiếp tục rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở để chủ động di dời người dân đến nơi an toàn.

Mưa lớn ở Trung Bộ giảm dần từ chiều 13/11

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 13/11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Dự báo từ chiều 13/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần.

Trước tình hình trên, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả Công điện số 73/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tập trung bảo đảm an toàn và điều kiện sinh hoạt cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Cơ quan này tiếp tục tổ chức trực ban 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai và chuyển thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để chủ động triển khai biện pháp ứng phó.