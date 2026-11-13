Mưa lũ tại Trung Bộ: Gần 100 nhà dân hư hỏng, hơn 2.700 ngôi nhà bị ngập

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất đã để lại hậu quả nặng nề tại nhiều tỉnh, thành phố, nhất là Quảng Ngãi, Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk, Đà Nẵng…

Thống kê đến sáng 13-11, có 47 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng (Quảng Trị 12, Huế 8, Quảng Ngãi 24, Đắk Lắk 3); 41 ngôi nhà bị thiệt hại do sạt lở (Đà Nẵng 9, Quảng Ngãi 32). Hiện, tại các địa phương Trung Bộ còn ngập 2.734 nhà dân.

Nhiều khu vực dân cư tại Trung Bộ vẫn bị ngập sâu do mưa lũ. Ảnh: CTV.

Sản xuất nông nghiệp cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Ghi nhận đến nay, ít nhất 235ha rau màu và các cây trồng khác bị ngập; 9.850 con gia cầm và 14 con gia súc bị chết, cuốn trôi. Cùng với đó là 82,3ha ao nuôi thủy sản bị tràn.

Liên quan đến thiệt hại về cơ sở hạ tầng, số liệu cập nhật của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, đến nay ghi nhận 3 điểm trường bị thiệt hại. 4.190m kênh bị sạt lở, hư hỏng. 2 vị trí sự cố bờ bao tại tỉnh Gia Lai, thuộc khu vực tổ dân phố Vân Hội, đến nay đã được khắc phục tạm.

Đáng chú ý, hạ tầng giao thông tại hầu hết các tỉnh, thành phố Trung Bộ đều bị hư hỏng nghiêm trọng. Đơn cử như tại Thanh Hóa, 1 vị trí bị sụt lún đường đầu cầu mố M2, giao thông không qua lại được; sạt lở 23 vị trí trên các tuyến đường tỉnh 505B, đường tỉnh 520C.

Tại Hà Tĩnh, sạt lở 1 vị trí trên Quốc lộ 12C đoạn qua xã Kỳ Thượng và tuyến đường quốc phòng tuần tra ven biển xã Cẩm Trung. Tại Quảng Trị sạt lở, hư hỏng 14 vị trí trên các tuyến Quốc lộ 9, 9B, 9C, 12C, 15, 15D. Tại Huế sạt lở 6 vị trí tại đường tỉnh 20 và một số đường giao thông nông thôn tại xã A Lưới 2.

Tại Đà Nẵng, các tuyến Quốc lộ 40B, 24C qua địa bàn xã Trà My bị ngập, sạt lở. Tại Quảng Ngãi cũng ghi nhận sạt lở, tắc đường 3 vị trí trên Quốc lộ 24C, các tuyến đường tỉnh 623, 624, 628, 673, 676 và tuyến đường Trường Sơn Đông…

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk đang phải tiếp tục di dời khoảng 1.800 hộ dân tại những khu vực có nguy cơ cao ngập lụt, sạt lở đến nơi tránh trú an toàn.

Để sớm khắc phục hậu quả mưa lũ, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố Trung Bộ tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nội dung Công điện số 73/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trọng tâm là bảo đảm an toàn và điều kiện sinh hoạt cho người dân vùng lũ.

Hiện, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai vẫn tổ chức trực ban 24/24h; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chuyển thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Trước đó, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cũng đã phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 8 triệu tin nhắn cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá đến người dân vùng ảnh hưởng các tỉnh từ Nghệ An đến Đắk Lắk.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định: Sáng 13-11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 150mm. Từ chiều 13-11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần.