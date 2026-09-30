Mưa lũ tại Thái Lan khiến nhà máy sản xuất xe máy Honda phải đóng cửa

Paultan đưa tin, đợt lũ lụt nghiêm trọng đang diễn ra tại Thái Lan đã buộc Honda phải tạm dừng sản xuất xe máy tại một trong những nhà máy của hãng vào các ngày 28 và 29/9 sau khi tình trạng ngập lụt làm ảnh hưởng đến quá trình vận hành.

Nhà máy sản xuất xe máy của Honda tại Rayong, Thái Lan tạm ngừng hoạt động do lũ lụt (Ảnh: Paultan).

Tình trạng gián đoạn này diễn ra sau khi lượng mưa hơn 300mm trút xuống Bangkok chỉ trong vòng 2 - 3 ngày, gần bằng tổng lượng mưa mà thủ đô này thường nhận được trong suốt cả tháng 9.

Nhà máy dự kiến sẽ khôi phục sản xuất vào ngày 30/9. Tuy nhiên, Honda chưa đưa ra thông tin nào cho thấy, việc tạm đóng cửa này sẽ gây ra tác động rộng hơn tới tổng sản lượng.

Đối với Honda, tác động trước mắt rơi vào mảng sản xuất xe máy thay vì ảnh hưởng lên toàn bộ ngành sản xuất ô tô rộng lớn hơn của Thái Lan.

Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) cho biết hầu hết các nhà máy sản xuất xe và việc vận chuyển linh kiện vẫn duy trì hoạt động, đồng thời mục tiêu sản xuất 1,45 triệu xe của quốc gia này trong năm 2026 vẫn giữ nguyên không đổi.

Mưa lũ cũng làm gián đoạn giao thông, khiến hãng hàng không Thai Airways phải hủy 22 chuyến bay nội địa và quốc tế trong các ngày 29 và 30/9 do nhân viên không thể di chuyển đến sân bay Suvarnabhumi.

Việc tạm dừng sản xuất của Honda đã làm nổi bật mức độ ảnh hưởng các hoạt động sản xuất tại Thái Lan khi lũ lụt đang lan rộng qua nhiều tỉnh thành, gây gián đoạn giao thông cũng như các hoạt động công nghiệp.

Chính quyền Thái Lan hiện vẫn tiếp tục theo dõi tình hình lũ lụt tại vành đai công nghiệp phía Đông Thái Lan, bao gồm Prachin Buri và Rayong, nơi ngành công nghiệp ô tô đặt nhiều cơ sở sản xuất quan trọng.