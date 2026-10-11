Mưa lũ tại Quảng Trị: Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn

Lực lượng chức năng khu vực biên giới tại xã Dân Hoá tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích do lũ cuốn ngày 10.10

Ngày 11.10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Đồn Biên phòng Ra Mai phối hợp với chính quyền địa phương tìm thấy thi thể bà Hồ Thị Liêu (SN 1976), người dân tộc Chứt, trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hoá. Vị trí phát hiện cách nơi bà gặp nạn khoảng 2,5km về phía hạ nguồn.

Trước đó, khoảng 12h15 ngày 10.10, khi đi từ bản K-Ai cũ sang bản Bãi Dinh để về nhà, bà Liêu bị nước lũ cuốn trôi. Hai đồn Biên phòng đã điều động lực lượng phối hợp với chính quyền và người dân tìm kiếm dọc hai bên bờ suối, từ bản Bãi Dinh xuôi xuống hạ nguồn, có sự tham gia của thợ lặn.

Đến 8h15 ngày 11.10, các lực lượng tìm thấy thi thể nạn nhân, hoàn tất thủ tục bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương. Đại diện hai đồn Biên phòng đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên thân nhân bà Liêu.

Theo báo cáo nhanh số 07 của Văn phòng Thường trực BCH PTDS tỉnh Quảng Trị, cập nhật đến 11h ngày 11.10, mưa trên địa bàn đã giảm. Phần lớn các sông ở dưới báo động I; riêng sông Kiến Giang tại Lệ Thuỷ dưới báo động II, nước xuống chậm.

Dù vậy, việc đi lại ở nhiều địa phương vẫn gặp khó khăn. Tại xã Trường Sơn, các bản Dốc Mây, Trung Sơn, Xuân Tiến, Trường Lâm và Ploang - Rìn Rìn còn bị chia cắt do nước dâng và sạt lở; tuyến đường cứu hộ, cứu nạn nối Trường Ninh với Trường Sơn bị đất đá từ taluy sạt xuống. Một số đường qua ngầm tràn ở Phong Nha, Bắc Trạch và Bố Trạch vẫn bị ngập, trong khi tại thôn Mỹ Vinh, xã Lệ Ninh, nước đang rút.

Đường nối xã Trường Sơn và xã Trường Ninh bị mưa lũ làm xói lở

Các địa phương đã bố trí lực lượng cảnh giới, rào chắn, phân luồng tại những đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết. Lực lượng tại chỗ cùng phương tiện, vật tư được chuẩn bị để hỗ trợ người dân ở khu vực cô lập và cứu hộ khi có tình huống xảy ra.

Người dân vùng núi, rẻo cao cần tiếp tục tránh những lối qua suối, ngầm tràn đang ngập và đường có đất đá sạt xuống. Không cố vượt dòng nước để về nhà, lên rẫy hoặc vận chuyển đồ đạc; chỉ đi lại khi tuyến đường được xác định an toàn.

Các hộ ven suối, dưới chân taluy và gần điểm sạt lở cần theo dõi cảnh báo của địa phương, sẵn sàng di chuyển khi có yêu cầu. Khi thấy đất xuất hiện vết nứt, đá trượt hoặc dấu hiệu bất thường quanh nơi ở, bà con cần báo ngay cho chính quyền, rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Từ 19h ngày 10.10 đến 11h ngày 11.10, tỉnh Quảng Trị chỉ có mưa nhỏ ở một vài nơi, tổng lượng mưa phổ biến dưới 10-15mm.

Hai ngầm tràn trên Quốc lộ 9B ngập khoảng 0,5m; đường vào bản Trung Sơn ngập khoảng 1m so với mặt cầu; Quốc lộ 9C sạt lở khoảng 10m3 đất đá, ô tô chưa thể lưu thông qua điểm ách tắc.

Thiệt hại ghi nhận gồm khoảng 1ha ruộng bị vùi lấp, 83m kênh đất hư hỏng tại Vĩnh Hoàng và khoảng 30m2 mái tấm lát bảo vệ chân cầu trên tuyến đê biển Vĩnh Thái bị sạt lở.