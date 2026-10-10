Mưa lũ tại Quảng Trị: Một phụ nữ bị nước cuốn trôi, mất tích

Nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường xã Trường Ninh nối xã Trường Sơn bị sạt lở ở những đợt mưa lũ vào tháng 9 và hiện tại có khả năng tiếp tục sạt lở trong đợt mưa lũ này. Ảnh chụp ngày 8.10

Chiều 10.10, theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực BCH PTDS tỉnh Quảng Trị, bà Hồ Thị Liêu (SN 1976), người dân tộc Chứt, trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hoá, bị nước cuốn trôi khoảng 12h15 cùng ngày. Thời điểm gặp nạn, bà đang đi từ bản K-ai cũ sang bản Bãi Dinh. Đến 17h, các lực lượng vẫn đang tập trung tìm kiếm bà Liêu.

Mưa lớn cũng khiến việc đi lại ở nhiều địa phương gặp khó khăn. Tại xã Trường Sơn, các bản Dốc Mây, Trung Sơn, Xuân Tiến, Trường Lâm và Ploang – Rìn Rìn bị chia cắt giao thông do nước dâng và sạt lở trên các tuyến đường.

Tuyến đường cứu hộ, cứu nạn nối Trường Ninh với Trường Sơn bị đất đá từ taluy sạt xuống, chia cắt giao thông. Đường từ bản Cây Cà cũ vào bản Trung Sơn cũng bị ngập sâu, ảnh hưởng việc đi lại của bà con.

Nhiều người dân xã Trường Sơn chia sẻ: “Đường nối Trường Sơn với Trường Ninh bị chia cắt, bà con đi lại rất khó khăn. Có việc cần ra ngoài cũng phải chờ đường an toàn mới đi được. Chúng tôi mong sớm thông đường để sinh hoạt đỡ vất vả”.

Trên Quốc lộ 9C, đất đá sạt lở gây ách tắc, ô tô không thể lưu thông qua khu vực. Quốc lộ 9B có các ngầm tràn bị ngập; tại xã Phong Nha, nước cũng gây ngập ngầm Bến Troóc và các ngầm tràn ở Ngọn Rào, Xuân Trạch, Thanh Sen.

Một điểm sạt lở mặt đường trên tuyến đường nối từ xã Trường Sơn đi xã Trường Xuân. Ảnh chụp ngày 8.10

Nhiều thôn tại xã Lệ Ninh cũng bị chia cắt giao thông. Ở Bắc Trạch, nước gây ngập đường liên thôn và ngập cục bộ khu dân cư; Vĩnh Hoàng ghi nhận đường bị xói lở, ruộng bị vùi lấp, công trình thuỷ lợi hư hỏng.

Các địa phương kiểm tra cầu, cống, ngầm tràn và những khu vực thường xuyên ngập sâu, nước chảy xiết để bố trí cảnh giới, rào chắn, phân luồng. Việc kiểm soát người và phương tiện được đặt ra nhằm ngăn người dân đi qua những đoạn đường không bảo đảm an toàn.

Mưa lũ và thiệt hại ghi nhận đến 17h ngày 10.10 tại tỉnh Quảng Trị:

Từ 19h ngày 9.10 đến 13h ngày 10.10, phía Bắc tỉnh mưa phổ biến 90–250mm; Trường Xuân 282,4mm, Vạn Ninh 253,8mm.

Lúc 16h, sông Kiến Giang tại trạm Lệ Thuỷ trên báo động II 0,22m; sông Gianh tại Đồng Tâm trên báo động I 0,63m.

Quốc lộ 9C sạt lở khoảng 10m³ đất đá; đường vào bản Trung Sơn ngập khoảng 1m so với mặt cầu. Tại xã Vĩnh Hoàng có khoảng 1ha ruộng bị vùi lấp, 83m kênh đất hư hỏng; giông sét làm cháy hệ thống điện sinh hoạt, nứt tường nhà của 2 hộ.