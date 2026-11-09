Mưa lũ tại miền Trung: Trường học chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học

Gió giật mạnh tại ven sông Hương, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. (Ảnh minh họa: Văn Dũng/TTXVN)

Ngày 9/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công điện số 2298/CĐ-BGDĐT gửi giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, yêu cầu chủ động ứng phó trước mưa lũ và nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn cho người học, đội ngũ nhà giáo và cơ sở giáo dục.

Cụ thể, các sở giáo dục và đào tạo rà soát phương án ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, cơ sở vật chất, tài sản và thiết bị dạy học. Các đơn vị cần kịp thời di dời hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị, bàn ghế và các tài sản khác đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường tổ chức trực ban 24/24 giờ, duy trì liên lạc thường xuyên với chính quyền địa phương, cơ quan khí tượng thủy văn và lực lượng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, xử lý kịp thời tình huống phát sinh.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất; thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình và nguy cơ tác động của thiên tai tới phụ huynh, học sinh, sinh viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, tuyệt đối không tổ chức hoạt động giáo dục, trải nghiệm hoặc các hoạt động tập trung đông người tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt hoặc mất an toàn. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, các đơn vị quyết định cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn trong thời gian xảy ra mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương thường xuyên cập nhật tình hình, thống kê, đánh giá thiệt hại; chủ động phương án khắc phục hậu quả, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh, an toàn trường học trong quá trình ứng phó thiên tai.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 8 đến đêm 11/11/2026, khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Lượng mưa tại khu vực từ phía Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 300mm; khu vực Huế, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi phổ biến 250-450mm, cục bộ trên 700mm. Phía Nam Quảng Trị, phía Đông Gia Lai và Đắk Lắk có lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 400mm.

Mưa lớn có nguy cơ gây lũ trên các sông, ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đặc biệt tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ./.