Mưa lũ tại miền Trung giảm, các địa phương khắc phục hậu quả sau lũ

Tại Đà Nẵng, lực lượng quân sự thành phố đang rà soát các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nhất là tại những khu dân cư có nguy cơ ngập sâu, chia cắt. Trọng tâm là các khu vực trũng thấp ven sông Thu Bồn, nơi cần chuẩn bị lực lượng, phương tiện và hậu cần tại chỗ.

Lực lượng quân sự tại Đà Nẵng rà soát các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Các địa phương đã rà soát những hộ cần sơ tán, xác định tuyến di chuyển và nơi tránh trú; bố trí cảnh giới, chốt chặn tại các điểm nguy hiểm.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu duy trì trực, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng người dân.

Quảng Ngãi tập trung vệ sinh môi trường, phòng dịch sau lũ

Sau mưa lũ, người dân Quảng Ngãi đang khẩn trương dọn bùn đất, rác thải, vệ sinh nhà cửa và khơi thông cống rãnh.

Người dân Quảng Ngãi dọn bùn đất, rác thải, vệ sinh nhà cửa sau mưa lũ.

Các cơ sở y tế cũng hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước, khử khuẩn bằng Cloramin B, phòng ngừa sốt xuất huyết, bệnh về mắt, da và đường tiêu hóa. Công tác vệ sinh môi trường tiếp tục được triển khai tại các khu vực từng bị ngập, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Hơn 1.200 hộ dân sơ tán tránh lũ ở Đắk Lắk đã trở về nhà

Còn tại Đắk Lắk, hơn 1.200 hộ với hơn 3.400 nhân khẩu phải sơ tán tránh lũ đã trở về nhà, sau khi nước rút tại hầu hết các vùng trũng thấp phía Đông tỉnh.

Đợt mưa lũ vừa qua khiến hàng nghìn căn nhà bị ngập, 1 người thiệt mạng và 1 người mất tích. Tại xã Đồng Xuân, lực lượng chức năng đã sử dụng bao cát, đất để gia cố đoạn bờ sông bị sạt lở.

Tại Đắk Lắk, hơn 1.200 hộ với hơn 3.400 nhân khẩu phải sơ tán tránh lũ đã trở về nhà sau khi nước rút.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở giao thông, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường sau lũ; đồng thời kiểm soát an toàn hồ chứa và cảnh báo sớm khi điều tiết xả lũ.

Hiện các địa phương đang khẩn trương khắc phục sạt lở bờ sông, đường giao thông, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tại khu vực hạ du các hồ chứa và vùng ven biển.

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