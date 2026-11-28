Sau các đợt mưa với cường độ lớn từ 200 - 300mm có nơi lên đến 500mm đã gây lũ lụt, ngập úng tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đặc biệt, mưa lũ gây ngập đường chia cắt giao thông khiến việc đi lại của người dân và công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Tuyến tỉnh lộ 625 đoạn qua địa bàn xã Sơn Kỳ bị ngập sâu trong nước lũ khi nước sông Re dâng cao. Lực lượng chức năng phải "khóa" hai đầu đoạn tuyến ngập nước để ngăn người dân qua lại nhằm đảm bảo an toàn.

Quả đồi từ phía ta luy dương đổ ầm xuống phủ kín nền đường từ QL24 đi xã Ba Tô khiến giao thông chia cắt hoàn toàn. Chính quyền địa phương đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thông xe một vệt phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ khi cần.

Trước mắt, để đảm bảo an toàn cho người dân trong vùng, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo ở hai đầu khu vực sạt lở.

Quốc lộ 24B đoạn qua địa bàn xã Sơn Thủy sau các trận mưa lớn xuất hiện vết nứt phía ta luy âm kéo dài hàng chục mét, nguy cơ nền đường bị sạt xuống sông.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại trên tuyến, chính quyền đã cắm biển cảnh báo, giăng dây phản quang.

Sạt lở núi xảy ra hàng chục vị trí trên nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi gây chia cắt giao thông cục bộ.

Cũng trên QL24B, nước lũ trên thượng nguồn sông Trà Khúc dâng cao tràn qua gây ngập nền đường đoạn qua cầu Tà Gầm.

Trên tỉnh lộ 623, nước lũ từ các hồ chứa thủy điện đang được xả để đón mưa lớn nên mực nước trên sông Rin đã mấp mé mặt cầu.

Trên QL1 đoạn qua địa bàn phường Trà Câu, nước lũ cũng dâng cao ngập đường khoảng 0.5m. Trạm CSGT Đức Phổ cử cán bộ túc trực cấm phương tiện qua lại.

Một điểm sạt lở núi phủ lấp mương thoát nước dọc phía ta luy dương QL24 đoạn qua Km32+90.

Nhiều vị trí đất đá sạt lở khối lượng lớn, để thông xe cần có phương tiện cơ giới.

Để đảm bảo an toàn tại các điểm sạt lở, lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo.

Theo thống kê của tỉnh Quảng Ngãi, đến trưa nay toàn tỉnh có gần 2.000 ngôi nhà bị ngập trong nước lũ, phần lớn các tuyến đường giao thông ở các địa phương phía Đông bị sạt lở, lũ lụt chia cắt.