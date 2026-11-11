Mưa lũ phức tạp, nhiều khu dân cư đối mặt nguy cơ chia cắt

Mưa lớn gây sạt lở trên Quốc lộ 1D đúng lúc xe tải đông lạnh đi ngang qua. Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN

Mưa lớn kéo dài, đặc biệt tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, khiến mực nước nhiều sông dâng cao, xuất hiện lũ, gây ngập cục bộ, sạt lở đất đá và ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Nhiều tuyến giao thông bị nước tràn qua, đất đá sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ chia cắt khu dân cư. Đáng chú ý, tuyến đường huyết mạch dẫn vào làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) phải tạm dừng lưu thông do sạt lở đèo Nha Sam, khiến nguy cơ cô lập khu dân cư này gia tăng.

Mưa lớn khiến nước từ trên núi đổ xuống, kéo theo đất đá tràn qua đèo Nha Sam (xã Canh Vinh), tuyến đường dài hơn 13 km nối thôn Hiệp Hưng với làng Canh Tiến. Trước nguy cơ tiếp tục sạt lở, địa phương quyết định tạm dừng lưu thông qua khu vực này từ 9 giờ ngày 10/11 cho đến khi có thông báo mới. Lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, đặt biển cảnh báo tại hai đầu đèo, tổ chức chốt chặn và hướng dẫn người dân không đi vào khu vực nguy hiểm.

Trong sáng 11/11, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại khu vực phía Đông và giữa tỉnh, khiến mực nước thượng lưu các sông Ba, Hà Thanh và An Lão dâng cao, xuất hiện lũ. Tại phường Quy Nhơn Nam, nước từ sườn núi đổ xuống tràn qua nhiều đoạn Quốc lộ 1D, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Tại phường Quy Nhơn Đông, lực lượng chức năng phải tổ chức chốt chặn, hướng dẫn người dân tránh những khu vực ngập nước, bảo đảm an toàn khi đi lại.

Tình trạng mưa lớn kéo dài còn làm gia tăng nguy cơ ngập sâu tại các vùng trũng thấp, khu dân cư ven sông, suối; lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi. Những tuyến đường bị ngập, sạt lở không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ cô lập các khu dân cư, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của người dân.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã phát công điện khẩn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các phương án ứng phó mưa lũ, không để bị động, bất ngờ. Chủ tịch UBND các xã, phường, nhất là khu vực phía Đông tỉnh, phải trực tiếp kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp và những nơi có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất; xác định cụ thể các hộ dân cần sơ tán, địa điểm, lực lượng và phương tiện hỗ trợ.

Các địa phương phải chủ động di dời người dân đến nơi an toàn khi cần thiết, ưu tiên người già, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế; đồng thời bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước uống tại nơi sơ tán. Tỉnh yêu cầu khẩn trương khơi thông dòng chảy, hệ thống thoát nước tại khu dân cư, đô thị, khu công nghiệp; bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát giao thông tại các ngầm, tràn, cầu yếu, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn.

Cùng với công tác ứng phó trước mắt, tỉnh yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ lượng mưa, mực nước và lưu lượng nước đến các hồ chứa; vận hành, điều tiết hồ đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Hồ An Khê đã bắt đầu xả nước điều tiết từ tối 10/11 nhằm bảo đảm an toàn công trình, hạn chế gia tăng lũ cho vùng hạ du sông Ba.

Nước sông Cô qua xã Đồng Xuân dâng cao, cuốn trôi một số thiết bị trên công trình. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Tại tỉnh Đắk Lắk, trong chiều 11/11, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại các xã, phường khu vực phía Đông Bắc tỉnh Đắk Lắk. Nhiều hộ dân đã khẩn trương di dời đồ đạc, gia súc, gia cầm đến nơi cao ráo để tránh lũ. Chính quyền địa phương đã yêu cầu một số hộ dân ở vùng xung yếu di chuyển đến nơi an toàn.

Ghi nhận tại thôn Long Thạch (xã miền núi Đồng Xuân), hàng trăm hộ dân sinh sống dọc sông Cô đã khẩn trương di dời đồ đạc, quần áo, lương thực, gia súc, gia cầm... lên khu vực cao do nước sông liên tục dâng cao. Một số ngôi nhà ở vùng trũng thấp bị ngập hơn 1 m.

Ông Nguyễn Văn Phương (thôn Long Thạch, xã Đồng Xuân) cho biết, nước sông Cô qua địa bàn dâng cao từ sáng 11/11 khiến khu vực nhà ông bị ngập sâu. Trong chiều 11/11, ông đã đưa 4 con bò lên chỗ cao để bảo đảm an toàn. Gia đình cũng đã chuẩn bị nơi ở trong đêm nay.

Bà Đỗ Thị Tuyết (thôn Long Thạch, xã Đồng Xuân) cho hay, nhà bà sát bờ sông Cô nên bà đã chủ động đưa đồ đạc đến nơi cao trong chiều 11/11, bởi nước sông đã dâng cao đến mép nhà và dự báo tiếp tục dâng trong đêm.

Hơn 40 cán bộ xã Đồng Xuân và thôn Long Thạch đã được huy động để hướng dẫn 100 hộ dân khẩn trương di dời đồ đạc, di chuyển đến nơi an toàn, tập trung trên trục đường chính qua địa bàn. Tuyến Quốc lộ 19C qua địa bàn xã Đồng Xuân và Xuân Lãnh cũng bị ngập sâu tại một số đoạn, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Lực lượng chức năng đã rào chắn, cắm biển cảnh báo và cử lực lượng túc trực tại hiện trường.

Người dân xã Đồng Xuân vùng trũng thấp được di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Ông Đinh Văn Minh, Chi hội Cựu chiến binh thôn Long Thạch (xã Đồng Xuân) cho biết, trước tình hình mưa lớn từ ngày 10/11 đến nay, đội phòng, chống lũ lụt của thôn đã tuyên truyền, vận động 100 hộ dân sinh sống ở khu vực ven sông Cô di dời tài sản và khẩn trương đến nơi an toàn. Đến chiều 11/11, người dân vùng trũng thấp trong thôn cơ bản đã an toàn.

Trong chiều 11/11, tại các xã Xuân Lãnh, Phú Mỡ, Tuy An Bắc, Xuân Lộc, Xuân Cảnh..., mưa lớn tiếp tục diễn ra khiến nước sông dâng cao. Trong đó, UBND xã Tuy An Bắc đã tổ chức di dời 6 hộ dân sinh sống tại khu vực ven sông Kỳ Lộ đến nơi an toàn. Đây là khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của người dân và tài sản.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân, nhất là các hộ sinh sống ven sông, khu vực có nguy cơ sạt lở, thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, nâng cao cảnh giác, chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động di chuyển đến nơi an toàn khi có yêu cầu, quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Chiều 11/11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk phát tin lũ trên sông Kỳ Lộ và cảnh báo lũ trên sông Bàn Thạch. Theo cơ quan khí tượng, lúc 15 giờ ngày 11/11, mực nước sông Kỳ Lộ tại trạm Xuân Quang đạt 27,77m, cao hơn báo động 1 là 0,77m. Tại trạm Hà Bằng, mực nước đạt 8,67m, cao hơn báo động 2 là 0,17m. Trên sông Cô, mực nước tại trạm Đa Lộc đạt 27,15m, cao hơn báo động 1 là 1,15m. Trong khi đó, sông Bàn Thạch tại trạm Hòa Mỹ Tây ghi nhận mực nước 10,43m lúc 13h cùng ngày, thấp hơn báo động 1 là 0,07m.

Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước lũ trên các sông, suối khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục lên, đạt đỉnh vào sáng sớm 12-11 rồi giảm dần. Đỉnh lũ trên sông Kỳ Lộ có thể vượt báo động 2 từ 0,5-0,8m; sông Bàn Thạch và các sông khác dao động quanh mức báo động 1.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập lụt cục bộ ở các vùng trũng thấp ven sông, suối thuộc các địa phương Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Tuy An Bắc, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Tây Hòa, phường Đông Hòa và phường Phú Yên. Lũ có thể ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân, gây thiệt hại cơ sở hạ tầng, công trình giao thông, cầu, cống và công trình thủy lợi. Người dân được khuyến cáo thận trọng khi đi qua các ngầm, tràn trên sông, suối nhỏ...

Trong khi đó, ngày 11/11, trên địa bàn thành phố Huế mưa đã giảm, lũ trên các sông cũng đang xuống, nhất là lũ trên sông Bồ xuống giúp giảm ngập lụt vùng ven sông.

Trường Tiểu học Quảng Thành (phường Hoà Châu) còn ngập sâu, học sinh phải nghỉ học. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Trong số những con sông ở thành phố Huế, những ngày qua, lũ trên sông Bồ lên cao nhất với trên báo động 2 là 0,74m vào chiều 10/11. Đến sáng 11/11, lũ trên sông này đã xuống còn dưới báo động 2 là 0,14m giúp giảm ngập lụt ven sông. Tuy nhiên, một số vùng thấp trũng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập, khiến việc đi lại gặp khó khăn.

Ghi nhận tại xã Quảng Điền - địa phương ven hạ lưu sông Bồ, một số tuyến đường vùng thấp trũng còn bị ngập nên người dân đi lại khó khăn, có nơi phải di chuyển bằng ghe thuyền. Một số điểm trường học đóng ở vùng thấp trũng trên địa bàn xã còn bị ngập nước nên học sinh vẫn phải nghỉ học.

Ông Hoàng Văn Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết, tuyến đường nối trung tâm xã đi một số thôn, tuyến đường liên thôn vẫn còn ngập sâu 20-40cm; ngập cục bộ, có nơi ngập trên 50cm.

Tại phường Hóa Châu, một số khu vực, tuyến đường trục chính như Tỉnh lộ 4 đoạn qua các Tổ dân phố Thủy Phú, Hà Lương, Trụ sở Đảng ủy phường bị ngập từ 0,2-0,6 m. Ngoài ra các tuyến đường liên thôn, liên xã như Hà Lương, Đội 12D, Tổ dân phố Thanh Khê bị ngập từ 0,2-0,3 m. Chính quyền đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức rào chắn và hướng dẫn giao thông cho người dân đi lại đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, ở các địa phương bị ảnh hưởng đợt mưa lớn này đã tập trung hỗ trợ hộ dân bị thiệt hại và khắc phục đất đá tràn trên mặt đường. Xã A Lưới 1 có 4 nhà bị tốc mái (khoảng 30%). Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, đã hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại để sớm ổn định cuộc sống.

Trên đường Hồ Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Lưới 3, mưa lớn khiến đất đá tràn mặt đường ở 3 vị trí, với chiều dài bị ảnh hưởng khoảng 250m. Cũng trên tuyến đường này đoạn qua xã A Lưới 1, đất đá tràn mặt đường ở 4 vị trí, với chiều dài ảnh hưởng khoảng 200m. Hạt quản lý đường bộ A Lưới đã điều động phương tiện xe múc, ủi khơi thông các điểm bị đất đá tràn lấp mặt đường, đảm bảo giao thông thông suốt.

Dự báo, từ 11-12/11, vùng đồng bằng thành phố Huế có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to; vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng phổ biến 40-70mm có nơi trên 100mm, vùng núi 50-150mm có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất.