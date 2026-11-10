Mưa lũ ở Thanh Hóa: Hàng nghìn hộ dân vẫn bị ngập sâu

Theo báo cáo của xã Nông Cống vào sáng 10/11, trên địa bàn xã Nông Cống xảy ra mưa lớn kéo dài, kết hợp với lũ trên sông Yên dâng cao, gây ngập úng tại nhiều khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp. Tình trạng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất của người dân.

Mưa lớn, nước dâng cao, người dân được khuyến cáo không đi lại qua khu vực nguy hiểm

Theo số liệu từ Trạm Thủy văn Chuối, tổng lượng mưa ghi nhận trong hai ngày 8 và 9/11 đạt 315 mm. Mực nước sông Yên lúc 18 giờ ngày 9/11 đạt đỉnh 4,47 m, vượt báo động III tới 0,97 m. Đến 7 giờ ngày 10/11, mực nước đã giảm xuống còn 4,08 m, tuy nhiên vẫn cao hơn mức báo động III (3,50 m) là 0,58 m.

Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống, Hà Vĩnh Thanh cho biết, mặc dù nước lũ đã có dấu hiệu rút, nhiều khu dân cư tại Nông Cống vẫn chìm trong nước, việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Nhiều hộ dân ở Nông Cống vẫn bị ngập sâu

Theo thống kê ban đầu, toàn xã có 1.577 hộ thuộc 12/19 thôn bị ngập; trong đó, 52 hộ với 142 nhân khẩu phải di dời tại chỗ để bảo đảm an toàn. Chưa ghi nhận thiệt hại về người nhưng hư hỏng tài sản, hàng hóa khá lớn.

Mưa lũ cũng khiến hơn 32,5 ha rau màu mới trồng thuộc vụ Đông 2026-2027 bị ngập úng, có nguy cơ hư hỏng; khoảng 1 ha cây keo giống bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, tại thôn Cộng Hòa xảy ra tình trạng sạt ta luy khoảng 5 m tại tuyến kênh tiêu úng vùng 3, giai đoạn 1.

Sơ tán người dân ra khỏi khu vực ngập sâu

Lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm tra các vị trí xung yếu, đặc biệt là cống Mã Cả tại thôn Xuân Trường, cống Mã Lai tại thôn Lê Xá và tuyến đê tả sông Yên, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu.

Hiện có trên 58 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia trực phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. UBND xã cũng chủ động chuẩn bị xuồng máy, thuyền nhựa, xuồng bơm hơi, phao cứu sinh, loa cầm tay cùng các phương tiện ô tô, máy xúc và nguồn cung cấp đất, đá, cát, nước uống, thực phẩm, nhu yếu phẩm, sẵn sàng huy động khi có tình huống phát sinh.

Cứu sống 2 người dân bị nước lũ cuốn trôi

Trong diễn biến phức tạp của mưa lũ, một tình huống nguy hiểm đã xảy ra trên tuyến Tỉnh lộ 505, đoạn qua địa phận xã Công Chính (khu vực huyện Nông Cống cũ).

Do mưa lớn kéo dài, nhiều đoạn đường trên Tỉnh lộ 505 qua địa bàn các xã Công Liêm, Công Chính, Công Bình và Yên Mỹ trước đây bị ngập sâu, nước chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện tham gia giao thông.

Trong lúc đi tìm trâu, 2 người dân tại xã Công Chính không may bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực cầu sông Chuồng. Phát hiện sự việc, lực lượng Công an xã Công Chính cùng người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng tổ chức ứng cứu.

Một số trường học vẫn phải cho học sinh nghỉ học

Trước tình hình mực nước sông Yên vẫn trên báo động III, chính quyền xã Nông Cống xác định công tác phòng, chống thiên tai tiếp tục là nhiệm vụ cấp bách.

Các thôn được yêu cầu rà soát toàn bộ khu dân cư ven sông, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt; thông báo trực tiếp đến từng hộ dân, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và địa điểm sơ tán, ưu tiên người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Công tác kiểm tra hệ thống đê điều, cống dưới đê, cầu, ngầm, tuyến giao thông và các khu vực xung yếu tiếp tục được tăng cường. Lực lượng chức năng bố trí người cảnh giới, rào chắn tại các vị trí ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khu vực không bảo đảm an toàn.

Mưa lũ vẫn diễn biến khó lường, hàng nghìn hộ dân còn chịu ảnh hưởng, trong khi mực nước trên sông Yên chưa xuống dưới mức báo động III. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và các lực lượng chức năng, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động thực hiện các khuyến cáo để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.