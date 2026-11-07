Mưa lũ ở Lào Cai, 42 hộ dân Bắc Hà bị ảnh hưởng

Theo thông tin từ UBND xã Bắc Hà (tỉnh Lào Cai), đến 7h45 ngày 7/11, đợt mưa lũ đã tác động đến 9 thôn, tập trung chủ yếu tại trung tâm xã, khu Na Hối và Thải Giàng Phố. Tổng cộng có 42 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 38 căn nhà bị ngập, 1 nhà bị sập tường và 1 nhà bị đất sạt vào tường với khối lượng khoảng 50 m³; nhiều người dân không kịp di chuyển tài sản khi nước lũ ập đến.

Mưa lớn gây ngập lụt ở Bắc Hà.

Không chỉ gây thiệt hại cho nhà ở, mưa lũ còn làm một số tuyến đường bị chia cắt tại cầu đường 20/9, ngầm tràn và cầu Tà Chải; đồng thời nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng, hư hại. Ngay sau đó, chính quyền xã đã huy động lực lượng Công an, Quân sự đến hiện trường hỗ trợ người dân, đồng thời tiến hành thống kê chi tiết mức thiệt hại.

Một số khu vực bị sạt lở.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong khoảng 10 giờ từ 18h ngày 6 đến 4h ngày 7/11, nhiều địa điểm thuộc Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Cao Bằng ghi nhận mưa lớn. Một số điểm nổi bật gồm Hồng Thu (Lai Châu) 189 mm, Cần Yên (Cao Bằng) 148 mm, Phúc Yên (Tuyên Quang) 142 mm.

Dự báo cho thấy, trong 6h tới, các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang tiếp tục mưa phổ biến 30‑70 mm, cục bộ trên 100 mm. Do đất tại nhiều khu vực đã đạt trạng thái bão hòa, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn ở mức cao. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân tránh đi qua ngầm tràn, vùng nước chảy xiết; chủ động sơ tán khi có lệnh của chính quyền địa phương và thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo chính thức.

Mời độc giả xem thêm video: CSGT Lào Cai hỗ trợ người dân vượt qua nước ngập lụt. Nguồn: Cục CSGT.