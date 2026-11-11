Mưa lũ ở Huế làm 2 người bị thương, nhiều nhà cửa, đường sá hư hỏng

Ở tổ dân phố An Hải, phường Thuận An, sóng lớn kết hợp triều cường gây sạt lở bờ biển dài khoảng 100m, ăn sâu vào đất liền 20m. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế lúc 16 giờ ngày 11/11, hai người bị thương đều ở xã Quảng Điền, bị gãy chân trong quá trình dọn dẹp nhà ở. Cả hai được đưa đến cơ sở y tế điều trị. Đến nay, một người đã trở về nhà, người còn lại tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Mưa lũ làm tám nhà dân bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó, xã A Lưới 1 có bốn nhà bị tốc mái khoảng 30%; phường Hóa Châu có một nhà diện tích 48m² bị tốc mái hoàn toàn; xã Lộc An có một nhà hư hỏng phần mái do cây gãy đổ và phường Phong Quảng có hai nhà bị tốc mái dưới 30%.

Bờ sông Bồ qua các tổ dân phố An Thuận, Nam Thanh và Giáp Kiền, phường Kim Trà, bị sạt lở, đe dọa trực tiếp nhiều hộ dân. Tại An Thuận, sạt lở kéo dài khoảng 800m, ăn sâu vào đất liền 5-7m, ảnh hưởng trực tiếp 12 hộ và đe dọa tuyến đường liên thôn phục vụ khoảng 400 hộ dân. Khu vực Nam Thanh sạt lở dài 200m, ảnh hưởng 15 hộ; khu vực Giáp Kiền sạt lở dài 240m, ảnh hưởng 10 hộ dân sống sát bờ sông.

Tại xã Vinh Lộc, bờ biển khu vực thôn Đồng Dương bị xâm thực dài khoảng 1,2km, ảnh hưởng hoa màu của người dân. Ở tổ dân phố An Hải, phường Thuận An, sóng lớn kết hợp triều cường gây sạt lở bờ biển dài khoảng 100m, ăn sâu vào đất liền 20m.

Mưa lũ cũng làm sập hoàn toàn một cống trên tuyến đường liên thôn tại thôn Bắc Sơn, xã A Lưới 1; nhiều tuyến đường ở A Lưới 2, Khe Tre bị sạt lở, đất đá bồi lấp, ảnh hưởng giao thông.

Liên quan tình hình trên biển, tàu hàng rời VTA NEPTUNE (quốc tịch Việt Nam, trọng tải 23.620 DWT) bị trôi dạt, mắc cạn tại vùng biển Huế tối 9/11. Trên tàu có 20 thuyền viên. Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đang phối hợp triển khai phương án đưa tàu thoát cạn khi thời tiết cho phép.

Trước diễn biến mưa lũ, các địa phương đã sơ tán 20 hộ với 57 nhân khẩu đến nơi an toàn. Đến sáng 11/11, các hộ dân đã trở về nhà. Chính quyền tiếp tục theo dõi các điểm sạt lở, bố trí lực lượng cảnh báo, rào chắn và chuẩn bị phương án sơ tán dân khi có nguy cơ mất an toàn.