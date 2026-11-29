Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, tính đến 14h ngày 29/11, tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 50 tỷ đồng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền các địa phương đã khẩn trương di dời, sơ tán 301 hộ dân với 1.007 nhân khẩu đến nơi an toàn. Công tác sơ tán tập trung chủ yếu tại xã Cát Tiến (92 hộ/343 nhân khẩu) và xã Đề Gi (80 hộ/273 nhân khẩu). Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng hỗ trợ di dời người dân ở các phường Quy Nhơn (42 hộ/162 nhân khẩu), Quy Nhơn Bắc (34 hộ/91 nhân khẩu), Hoài Nhơn Bắc (29 hộ/60 nhân khẩu), Quy Nhơn Tây (22 hộ/73 nhân khẩu) và Quy Nhơn Nam (2 hộ/5 nhân khẩu).

Đêm 28 đến sáng 29/11, nước trong sông Hà Thanh bắt đầu xuống nhưng chậm. Ảnh: Trọng Lợi/ Báo Gia Lai

Về đời sống dân sinh, toàn tỉnh ghi nhận khoảng 2.408 hộ dân bị ngập nước. Nghiêm trọng nhất là tại phường Quy Nhơn Bắc với 2.005 hộ thuộc 8 khu phố bị ảnh hưởng, nhiều khu vực nước dâng cao từ 1,2 đến 1,5 m.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, mưa lũ đã làm ngập úng và gây hư hại khoảng 153 ha lúa cùng hoa màu. Thiệt hại nặng nề nhất rơi vào xã Cát Tiến với 120 ha cây trồng bị ngập, tiếp đến là xã Đề Gi với hơn 27 ha. Các địa phương khác như phường Hoài Nhơn Tây và xã Ia Sao cũng có khoảng 3 ha lúa mới gieo sạ mỗi nơi bị chìm trong nước, trong khi phường Tam Quan ghi nhận 1.500 m² ruộng bị sa bồi, thủy phá.

Hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh cũng bị tàn phá nghiêm trọng do sạt lở và xói trôi. Trên các tuyến huyết mạch, cầu Bà Lương tại Km17+595 (quốc lộ 19C) bị xói lở nặng phần sân và mố cầu, buộc phải tạm dừng lưu thông. Tại tuyến đường sắt qua xã Canh Vinh (Km1112+240, khu vực Suối Bụt), nền đường sau mố phía Nam của cầu thép bị xói trôi sâu 7 m, dài 8 m, khiến khu gian Tân Vinh - Vân Canh phải phong tỏa. Bên cạnh đó, cầu tạm phục vụ thi công cầu An Lão (tỉnh lộ 629) bị xói lở mố M1; quốc lộ 1D (Km10+550) và đèo Nha Sam (xã Canh Vinh) liên tục xảy ra sạt lở đất đá.

Ở mạng lưới giao thông địa phương, hàng loạt tuyến đường bị chia cắt và hư hỏng với khối lượng đất đá sạt trượt lớn. Nổi bật là tuyến đường Criem (phường Hoài Nhơn Bắc) sạt lở dài 100 m với khoảng 500 m³ đất đá; tuyến ĐH02 qua khu vực Long Vo (xã An Lão) sạt lở trên 350 m³; tuyến ĐH01 qua xã An Vinh sạt lở 100 m³. Ngoài ra, đường La Vuông (xã An Lão) xuất hiện hàm ếch dài 50 m; đường 5B An Hưng Bắc sạt lở 20 m³ và đường dẫn đầu cầu quốc lộ 19 tại xã Tây Sơn bị sạt 7 m. Mưa lớn cũng gây ngập cục bộ trên nhiều đoạn thuộc quốc lộ 1A, 1D, 19, các tỉnh lộ 629, 631, 636, 639, 640 cùng nhiều ngầm tràn. Đến 8 giờ sáng 29-11, nước tại phần lớn các điểm đã rút, giao thông dần thông suốt, chỉ còn ngập tại đường Điện Biên Phủ (tràn Cây Me) và một số tuyến ở thôn Tân Thạnh Đạt (xã Cát Tiến).

Hệ thống thủy lợi của tỉnh cũng chịu nhiều tổn thất. Tại xã Cát Tiến, mưa lũ làm sạt lở khoảng 2 km bờ suối, bờ ruộng và 200 m kênh mương mới thi công ở khu vực Phú Trung cũ. Ở xã An Lão, khoảng 400 m kênh thoát nước khu dân cư Núi Một bị vùi lấp cùng nhiều đập bổi hư hỏng. Các sự cố khác gồm sập 3 m kênh Đồng Mít (xã An Vinh), gãy mép bê tông kênh chính đi Bến Dầu Lai (xã Canh Vinh), và sạt lở nhiều đoạn bờ suối, bờ đập dài từ 5 đến 10 m tại phường Hoài Nhơn Tây và phường Tam Quan.

Hiện nay, chính quyền các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê chi tiết để đánh giá toàn diện mức độ thiệt hại và khẩn trương triển khai các phương án khắc phục hậu quả.

Theo Văn phòng Thường trực Phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai, mưa lớn tại khu vực phía Đông và giữa tỉnh dự báo có xu hướng giảm dần từ chiều 30/11.

Theo dự báo, sáng sớm 29/11 đến chiều 30/11, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến 40-100 mm, có nơi trên 130 mm; khu vực giữa tỉnh phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 70 mm.

Từ chiều 30/11, mưa lớn có xu hướng giảm dần, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Cần đề phòng mưa có cường suất lớn, trên 100 mm trong 3 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở mức 1...

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