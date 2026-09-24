Mưa lũ ở Đồng Nai: 286 hộ dân bị ảnh hưởng, một phụ nữ tử vong do nước cuốn

Ngày 24/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai đã có báo cáo nhanh về tình hình mưa lớn, ngập úng và thiệt hại trên địa bàn trong hai ngày qua. Theo đơn vị, tính đến 16h cùng ngày, mưa lũ đã ảnh hưởng đến 286 hộ dân khiến nhiều gia đình phải di chuyển tài sản đến nơi an toàn và khoảng 115ha lúa cùng 41 ao nuôi cá bị ảnh hưởng.

Mưa lũ gây ngập nặng tại Đồng Nai.

Trong đó, tại xã Tân Quan, TP Đồng Nai mưa lũ gây ngập tại 7 khu vực, ảnh hưởng trực tiếp khoảng 96 hộ dân. Địa phương đồng thời ghi nhận một điểm sạt lở bờ đất tại tổ 6, ấp 4 và xuất hiện dấu hiệu, nguy cơ sạt lở bờ sông Đồng Nai tại khu vực ấp Tân An.

Tại xã Tân An, chính quyền địa phương đã hỗ trợ hơn 40 hộ dân di chuyển tài sản lên vị trí cao, đồng thời bố trí 2 nhà văn hóa làm nơi trú ẩn tạm thời. Đến thời điểm báo cáo, chưa có người dân phải đến các điểm trú ẩn tập trung; 2 hộ đã chủ động di chuyển đến nhà người thân để tránh ngập.

Trong khi đó, tại phường Phước Tân, nước sông Buông dâng cao, tràn vào các khu dân cư dọc các nhánh sông, tập trung tại khu phố Hương Phước và một số khu vực lân cận. Nước tràn vào nhà dân và nhiều tuyến đường, ảnh hưởng khoảng 150 hộ. Mực nước cao nhất được ghi nhận khoảng 80cm tại tổ 9B1. Đến 16h ngày 24/9, nước bắt đầu rút, song tại một số hộ dân, nước vẫn còn ngập khoảng 40cm trong nhà.

Ngoài ra mưa lớn cũng gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Theo thống kê bước đầu, khoảng 115ha lúa đang gieo trồng bị ảnh hưởng, trong đó 110ha tại phường Tân Triều và 5ha tại xã Tân An. Ngoài diện tích lúa, xã Tân An ghi nhận khoảng 70ha đất sản xuất bị ngập cục bộ. Tuy nhiên, phần lớn diện tích lúa tại khu vực này đã được thu hoạch nên đến thời điểm báo cáo chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân bị nước cuốn.

Đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, các địa phương bước đầu thống kê khoảng 41 ao nuôi cá bị ảnh hưởng, với tổng diện tích đã xác định hơn 22ha. Mức độ thiệt hại cụ thể đang tiếp tục được rà soát, đánh giá. Riêng tại phường Bình Long xảy ra vụ nước cuốn ô tô xuống khu vực đập Sở Nhì khiến một phụ nữ tử vong. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, thất thường, các địa phương trên địa bàn TP Đồng Nai đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, tổ chức cảnh báo và chốt chặn tại những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, có nguy cơ mất an toàn.

Người dân Phước Tân lo lắng nước sông Buông dâng nhanh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai đề nghị các xã, phường tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ"; chủ động cảnh báo, chốt chặn tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn, kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.

Sở cũng tiếp tục phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát, cập nhật tình hình thiệt hại; tổng hợp báo cáo và tham mưu UBND TP Đồng Nai chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng Nai liên tục xuất hiện mưa lớn trong nhiều ngày Từ sau 19h ngày 22/9 đến 16h ngày 24/9, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực, lượng mưa ghi nhận tại các trạm khá cao. Trong đó, Thanh Sơn 116,2mm, Hàng Gòn 79,3mm, Trị An 73,4mm, Lộ 25 (Dầu Giây) 68mm, Xuân Lộc 54,7mm, Tân Phú 52,8mm. Một số trạm khác ghi nhận lượng mưa đáng kể như La Ngà 48,6mm, Phú Hiệp 48,3mm, Long Thành 46,2mm, Trảng Bom 38,8mm, Cẩm Mỹ 36,4mm, Túc Trưng (La Ngà) 35,8mm, Đak Lua 34,2mm, Thanh An (Tân Hưng) 30,6mm. Tại khu vực Bình Phước, lượng mưa ghi nhận cao nhất tại Bù Đăng 37,2mm, tiếp đến là Nghĩa Trung 26mm, Bù Nho (Phú Riềng) 19,4mm, Phước Long 17,7mm. Theo cơ quan chuyên môn, mưa lớn khiến nguy cơ tiếp tục xảy ra ngập úng tại các khu vực trũng thấp, khu dân cư và tuyến đường có khả năng tiêu thoát nước hạn chế. Đồng thời, cần đề phòng sạt lở, sụt lún tại các khu vực xung yếu và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.