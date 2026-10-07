Mưa lũ nguy cơ sạt lở núi, CSGT Quảng Ngãi khuyến cáo người đi đường lưu ý gì?

Tuyệt đối không lưu thông qua các điểm sạt lở được cảnh báo

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi liên tục có mưa lớn trên diện rộng, trong khi các khu vực đồi núi dọc các tuyến đường đã "ngậm nước" nên nguy cơ sạt lở rất cao. Đặc biệt là những đoạn, điểm trên các tuyến quốc lộ như 24, 24b, 40B, 24C... từng xảy ra sạt lở trong các mùa mưa vừa qua.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tình hình sạt lở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ để đưa ra hướng dẫn cho người dân khi lưu thông trên đường trong điều kiện mưa lũ.

Tình trạng sạt lở không chỉ gây ách tắc giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện tham gia giao thông. Nhất là phương tiện lưu thông qua các đoạn tuyến có nguy cơ sạt lở cao trong điều kiện thời tiết có mưa lớn, sương mù, tầm nhìn hạn chế và phần nhiều xa các khu dân cư, đường sá độc đạo rất khó khăn trong công tác cứu nạn, cứu hộ.

Để người dân lưu thông, đi lại an toàn trong bối cảnh mưa lũ, sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức rà soát, lập "bản đồ" sạt lở trên trên tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, phối hợp cùng công an các xã đẩy mạnh tuyên truyền và khuyến cáo đến người dân khi lưu thông trên đường.

Trong số này, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi lưu ý phương tiện tham gia giao thông trên QL24, nhất là đoạn qua đèo Vi Ô Lắk. Đây là tuyến giao thông có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn nhưng mặt đường hẹp, nhiều khúc cua gấp, tầm nhìn hạn chế. Dọc tuyến xuất hiện nhiều điểm sạt lở, một số vị trí đang tập trung khắc phục và nguy cơ sạt lở vẫn tiềm ẩn. Đồng thời, thường xuyên xuất hiện sương mù nên rất dễ xảy ra tai nạn cũng như người điều khiển phương tiện khó phát hiện được các nguy cơ sạt lở để né, tránh.

Theo đại tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, trước khi tham gia giao thông qua đèo Vi Ô Lắk, cũng như các tuyến đường đèo dốc trong điều kiện mưa lớn, mặt đường ẩm ướt, trơn trượt làm giảm độ bám lốp, một số điểm nguy cơ sạt lở, người điều khiển phương tiện cần tìm hiểu cụ thể đoạn tuyến sắp lưu thông trước khi di chuyển.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cần nắm bắt kỹ thông tin thời tiết, sạt lở trên các cung đường đèo trong mùa mưa lũ trước khi đi lại để đảm bảo an toàn.

Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên các tuyến đường trong mùa mưa lũ, người điều khiển phương tiện cần đi đúng tốc độ, đi đúng làn đường. Không nên lái một tay và sử dụng điện thoại. Đặc biệt, khi có cảnh báo từ cơ quan chức năng về sạt lở, lũ lụt trên đường người điều khiển không được chủ quan tiếp tục di chuyển. Trong trường hợp cần lưu thông thì lựa chọn tuyến đường khác an toàn hơn.

Người dân nên hạn chế lưu thông qua các tuyến đường đèo dốc, khu vực dễ sạt lở trong thời điểm đang có mưa lớn hoặc ngay sau mưa bão. Chú ý các biển báo hiệu, vạch sơn, hướng dẫn của lực lượng chức năng. Hạn chế tối đa việc đi lại trong đêm tối để đảm bảo an toàn.

Chủ động ứng phó, tập trung cao độ công tác khắc phục

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham giao thông đi lại an toàn, thời gian quan Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi còn phối hợp với công an các xã, phường có các tuyến quốc lộ đi qua tổ chức rà soát, kiểm tra các tuyến đường, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đá, ngập úng để kịp thời nhận diện những vị trí có nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Đồng thời, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, máy móc, vật tư cần thiết theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng huy động lực lượng và phương tiện để xử lý ngay từ cơ sở khi có sự cố xảy ra cũng như phân luồng, điều tiết giao thông và phối hợp cứu hộ, cứu nạn.

Được biết, để đảm bảo trật tự ATGT trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ thời gian qua Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi còn chủ động rà soát, chuẩn bị biển cảnh báo, rào chắn, phương tiện và các trang thiết bị phục vụ công tác bảo đảm giao thông; đồng thời tổ chức kiểm tra, nâng cao kỹ năng vận hành thiết bị cho cán bộ, chiến sĩ.

Đáng chú ý, đơn vị đã chủ động liên hệ, phối hợp với các cá nhân, tổ chức có máy xúc, máy đào, xe ben và các phương tiện cơ giới khác trên địa bàn, dọc các tuyến đường để xây dựng phương án huy động khi cần thiết nhằm phục vụ khắc phục nhanh các điểm sạt lở, cây đổ, đất đá tràn xuống đường hoặc các sự cố giao thông do mưa lũ gây ra.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi chủ động các phương án, thiết bị, nhân lực để cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố sạt lở xảy ra.

Đại tá Giang cho biết, qua trao đổi, các chủ phương tiện đều thống nhất phối hợp, cung cấp thông tin và sẵn sàng huy động phương tiện khi có yêu cầu, góp phần nâng cao khả năng ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc, ách tắc giao thông kéo dài.

"Với tinh thần “chủ động từ sớm, từ xa, xử lý ngay từ cơ sở”, lực lượng CSGT sẵn sàng bố trí lực lượng, phương tiện, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người và phương tiện trong thời gian mưa lớn, thiên tai trong mùa mưa bão qua đó giữ vững mạch máu giao thông và an toàn cho nhân dân", đại tá Giang nhấn mạnh.