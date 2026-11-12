Mưa lũ miền trung gây ngập hơn 2.700 nhà dân, 1.887 hộ được sơ tán

Nước lũ trên sông Trà Khúc dâng cao và chảy xiết gây sạt lở bờ sông thuộc địa bàn các xã Trường Giang và Trà Giang. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo thông tin cập nhật của cơ quan chức năng đến 17 giờ ngày 12/11, mưa lớn những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đắk Lắk.

Trong ngày 12/11, khu vực từ thành phố Huế đến Khánh Hòa có mưa phổ biến 40-100mm; riêng Đắk Lắk phổ biến 80-200mm, có nơi hơn 300mm. Một số điểm ghi nhận lượng mưa rất lớn như Hồ Mỹ Lâm (Đắk Lắk) 344mm, Suối Đá Bàn (Đắk Lắk) 320mm, Tam Trà (Đà Nẵng) 270mm, Ba Cung (Quảng Ngãi) 231mm.

Tính từ 19 giờ ngày 8/11 đến 16 giờ ngày 12/11, nhiều nơi có tổng lượng mưa rất lớn. Đáng chú ý, đỉnh Bạch Mã (thành phố Huế) ghi nhận 1.385mm; Sơn Long (Quảng Ngãi) 990mm; Trà Leng (Đà Nẵng) 988mm; Trà My (Đà Nẵng) 978mm; Trà Thanh (Quảng Ngãi) 924mm; La Tó (Quảng Trị) 685mm.

Hơn 2.700 nhà dân còn ngập, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt

Mưa lũ đã khiến 2 người bị thương tại thành phố Huế; 1 nhà bị sập đổ tại Quảng Ngãi; 47 nhà bị tốc mái, hư hỏng và 41 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở. Đến chiều 12/11, còn 2.734 nhà dân bị ngập, trong đó Gia Lai có 1.857 nhà, Đắk Lắk có 877 nhà.

Tại Gia Lai, nhà dân ngập chủ yếu ở các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, với độ sâu trung bình khoảng 0,5m. Tại Đắk Lắk, ngập tập trung ở các xã Đồng Xuân, Xuân Phước; một số khu vực thuộc xã Xuân Lãnh bị nước lũ chia cắt.

Về sản xuất nông nghiệp, mưa lũ làm ngập 235ha rau màu và cây trồng, trong đó Thanh Hóa 121ha, Quảng Trị 5ha, Đắk Lắk 109ha. Ngoài ra, 9.850 con gia cầm và 14 con gia súc bị chết, cuốn trôi; 82,3ha ao nuôi thủy sản bị tràn.

Hệ thống công trình thủy lợi cũng chịu ảnh hưởng với 4.190m kênh bị sạt lở, hư hỏng; 5 đập dâng tại Quảng Ngãi bị bồi lấp cụm công trình đầu mối. Hai vị trí sự cố bờ bao tại Gia Lai đã được khắc phục tạm thời.

Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn bị sạt lở, ngập úng. Một số điểm trên Quốc lộ 12C, Quốc lộ 9C, Quốc lộ 40B, Quốc lộ 24C và Quốc lộ 1D đã được thông tuyến. Tuy nhiên, tại Đắk Lắk, nước lũ tràn qua Quốc lộ 19C, đoạn qua thôn Long Thạch, xã Đồng Xuân, gây chia cắt khu vực Xuân Lãnh-Đồng Xuân, khiến hai thôn Hà Rai và Lãnh Cao bị cô lập hoàn toàn.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đắk Lắk đã tổ chức di dời 1.887 hộ dân tại các khu vực có nguy cơ cao ngập lụt, sạt lở đất đến nơi an toàn. Trong đó, Đắk Lắk di dời 1.195 hộ, Đà Nẵng 266 hộ, Thanh Hóa 153 hộ, Quảng Ngãi 151 hộ, Gia Lai 102 hộ và thành phố Huế 20 hộ.

Một số địa phương đã cho học sinh tại các trường nằm ở khu vực thấp trũng, ven sông nghỉ học để bảo đảm an toàn; đồng thời tổ chức canh gác, điều tiết giao thông tại các ngầm tràn bị ngập, các điểm sạt lở.

Cảnh báo mưa lớn tiếp diễn tại Trung Bộ

Theo dự báo, từ chiều tối 12/11 đến sáng 13/11, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Chiều tối và đêm 12/11, Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 15-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa, phía đông các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Dự báo từ chiều 13/11, mưa lớn tại khu vực Trung Bộ giảm dần.

Về tình hình lũ, lúc 15 giờ ngày 12/11, lũ trên sông Vệ (Quảng Ngãi) ở mức trên báo động 2 là 0,4m; sông Trà Bồng ở mức báo động 1-2; sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế), sông Cái, sông Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) và sông Kôn (Gia Lai) ở mức trên báo động 1. Lũ trên sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) đã đạt đỉnh và đang xuống.

Trong 24 giờ tới, lũ hạ lưu sông Kôn tiếp tục dao động ở mức trên báo động 1; hạ lưu sông Ba (Đắk Lắk) ở mức báo động 1-2. Lũ trên các sông tại thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, phía đông Gia Lai và Khánh Hòa dao động quanh mức báo động 1. Lũ trên sông Kỳ Lộ tiếp tục xuống, ở mức báo động 1-2.

Trên biển, đêm 12/11, khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m. Các vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan và khu vực giữa, nam Biển Đông có mưa rào, dông; trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất, chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.