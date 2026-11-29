Nhiều nhà dân ở Lý Sơn bị ngập do mưa lớn kéo dài. (Ảnh: Văn Hà)

Giao thông chia cắt, vùng nguyên liệu bị ảnh hưởng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ sáng 29/11 đến sáng 30/11, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa to, lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ trên 200mm.

Tại TP Huế, lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm. Khánh Hòa tiếp tục có mưa, cục bộ trên 80mm. Mưa lớn tại miền Trung dự báo giảm dần từ trưa và chiều 30/11.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương từ TP Huế đến Khánh Hòa.

Theo báo cáo nhanh của cơ quan phòng, chống thiên tai, tính đến 17h ngày 28/11, mưa lũ đã làm ngập 2.010 nhà dân tại Quảng Ngãi và Gia Lai. Thống kê riêng của tỉnh Quảng Ngãi trong chiều cùng ngày ghi nhận khoảng 1.800 nhà dân tại 27 xã, phường bị ngập, 18 tuyến giao thông bị sạt lở, hư hỏng.

Trong ngày 28/11, lũ trên sông Vệ và sông Trà Câu (Quảng Ngãi) đã vượt báo động 3. Đợt lũ trên các sông từ TP Huế đến Khánh Hòa được dự báo kéo dài đến ngày 1/12.

Trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, mưa lũ đã cuốn trôi khoảng 10m nền đường qua xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai. Ngành đường sắt phải tạm dừng chạy tàu qua khu vực xảy ra sự cố, bố trí ô tô trung chuyển hành khách giữa ga Diêu Trì (Gia Lai) và ga Tuy Hòa (Đắk Lắk).

Tại Quảng Trị, sạt lở trên quốc lộ 15D gây ách tắc tuyến đường dẫn lên Cửa khẩu quốc tế La Lay, ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông hàng hóa giữa Việt Nam và Lào. Công tác khắc phục phải tạm dừng trong ngày 28/11 sau khi lực lượng chức năng phát hiện vật thể nghi là bom tại khu vực sạt lở.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp. Thống kê ban đầu ghi nhận khoảng 100ha tỏi tại Quảng Ngãi, 35ha lúa tại Khánh Hòa bị ngập úng; khoảng 3.000m kênh mương tại Quảng Ngãi bị hư hỏng.

Đối với các doanh nghiệp thu mua, chế biến nông sản, thiệt hại tại vùng nguyên liệu có thể ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất và tiến độ thực hiện đơn hàng. Trong khi đó, việc thay đổi lộ trình vận chuyển do ngập lụt, sạt lở có nguy cơ làm tăng chi phí nhiên liệu, lưu kho và trung chuyển hàng hóa.

Nước ngập khắp cánh đồng tỏi cùa người dân Lý Sơn. (Ảnh: Văn Hà)

Chủ động dự trữ hàng thiết yếu, ổn định thị trường

Ngày 26/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương ban hành Công điện số 10108/CĐ-PTDS, yêu cầu các đơn vị trong ngành và các địa phương từ TP Huế đến Khánh Hòa triển khai phương án ứng phó với mưa lũ.

Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các địa phương rà soát những khu vực có nguy cơ bị cô lập, chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống và các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng.

Mưa lũ cuốn trôi nền đường sắt Bắc - Nam qua xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai, khiến hoạt động chạy tàu qua khu vực phải tạm dừng. (Ảnh: Đường sắt Việt Nam).

Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với hàng tiêu dùng thiết yếu và vật liệu xây dựng.

Đối với các công trình công nghiệp, dự án thủy điện, khai thác khoáng sản đang thi công tại khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, các địa phương được yêu cầu triển khai phương án tạm dừng thi công, di chuyển người lao động và thiết bị đến nơi an toàn.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có trách nhiệm bảo đảm cấp điện cho các phụ tải quan trọng, kiểm tra an toàn lưới điện, bố trí nhân lực và thiết bị sẵn sàng khắc phục sự cố.

Đợt mưa lũ xảy ra trong giai đoạn doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành các đơn hàng cuối năm và chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán 2027.

Đến sáng 29/11, chưa có số liệu tổng hợp về thiệt hại tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp cũng như tình trạng thiếu hụt hàng hóa trên diện rộng. Tuy nhiên, nếu tình trạng chia cắt giao thông kéo dài, tiến độ giao hàng và chi phí vận chuyển sẽ là những vấn đề doanh nghiệp phải tính đến khi xây dựng kế hoạch cung ứng hàng hóa dịp cuối năm.