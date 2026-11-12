Mưa lũ miền Trung: 5 tuyến đường cần cảnh giác sạt lở

Ngày 12/11, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong 24 giờ qua, khu vực từ Huế đến Khánh Hòa xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiều địa phương ghi nhận lượng mưa ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ.

Đáng chú ý, lượng mưa tại Canh Liên (Gia Lai) đạt 423,8mm, Trà My (Đà Nẵng) 372,4mm, Xuân Lãnh (Đắk Lắk) 309,2mm, Sơn Long (Quảng Ngãi) 211,4mm, Khánh Hiệp (Khánh Hòa) 197,6mm và Đỉnh Bạch Mã (Huế) 150,4mm.

Dự báo trong 6 giờ tiếp theo, khu vực tiếp tục có mưa, lượng mưa tại một số nơi có thể vượt 120mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường.

Đặc biệt, do đất đã gần bão hòa hoặc bão hòa nước, tình trạng sạt lở taluy, sụt lún nền và mặt đường có thể tiếp tục xảy ra ngay cả khi mưa đã giảm.

Rà soát các tuyến đường có nguy cơ sạt lở

Trước diễn biến trên, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Khu Quản lý đường bộ II, III, các Sở Xây dựng từ Huế đến Khánh Hòa cùng các ban quản lý dự án, đơn vị khai thác cao tốc và doanh nghiệp BOT khẩn trương triển khai phương án ứng phó theo phạm vi quản lý.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu rà soát điểm xung yếu, trực 24/24 giờ, phân luồng và cấm đường khi mất an toàn. (Ảnh minh họa).

Các đơn vị phải thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; đối chiếu danh sách những xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để xác định cụ thể các đoạn tuyến, vị trí xung yếu cần theo dõi.

Những khu vực cần đặc biệt lưu ý gồm ngầm, tràn, cầu yếu, mái taluy cao, đoạn đường qua đèo dốc, vùng trũng thấp và các vị trí từng xảy ra sạt lở.

Cục Đường bộ Việt Nam lưu ý một số tuyến đường có nguy cơ cao như Quốc lộ 49, đường Hồ Chí Minh qua A Lưới, Nam Đông; Quốc lộ 24 qua Ba Tơ, Măng Đen, Kon Plông; Quốc lộ 19 qua đèo An Khê, đèo Mang Yang; Quốc lộ 19C qua Vân Canh, Canh Liên và Quốc lộ 27C qua Khánh Vĩnh, đèo Khánh Lê.

Các đoạn cao tốc có mái taluy đào cao, nền đắp cao, cầu vượt sông, suối cũng cần được kiểm tra, theo dõi chặt chẽ.

Để chủ động xử lý tình huống, các đơn vị phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, máy móc và thiết bị dự phòng theo phương châm “bốn tại chỗ”; bố trí sẵn tại các vị trí trọng điểm, nhất là khu vực đèo dốc có nguy cơ bị chia cắt.

Kiên quyết không cho phương tiện đi qua khu vực mất an toàn

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu tăng cường tuần đường, kiểm tra thường xuyên, kể cả ban đêm tại các vị trí xung yếu để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường như nứt taluy, đất đá lăn rơi, nước đục chảy ra từ sườn dốc, mực nước sông suối dâng nhanh hoặc mặt đường xuất hiện vết nứt, sụt lún.

Tại các ngầm, tràn, đoạn ngập sâu, nước chảy xiết và vị trí có nguy cơ sạt lở, phải bố trí người canh gác, biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu; tổ chức phân luồng từ xa và kiên quyết không cho người, phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn.

Các đơn vị cũng phải khẩn trương khơi thông cống, rãnh, dòng chảy, thu dọn vật cản nhằm bảo đảm thoát nước, hạn chế ngập úng, xói lở nền đường và mái taluy.

Khi xảy ra sạt lở, ngập lụt, hư hỏng công trình hoặc ách tắc giao thông, lực lượng chức năng phải huy động nhân lực, vật tư, phương tiện để xử lý, khắc phục nhanh nhất. Trong thời gian chưa thể thông xe, phải tổ chức phân luồng, điều tiết và cảnh báo cho người tham gia giao thông, không để xảy ra tình trạng tắc đường nhưng không có phương án phân luồng.

Đối với hoạt động xử lý sạt lở trong điều kiện còn mưa, phải bố trí người cảnh giới, theo dõi diễn biến mái taluy và tạm dừng thi công khi xuất hiện dấu hiệu tiếp tục sạt lở, bảo đảm an toàn cho lực lượng và phương tiện làm nhiệm vụ.

Công tác ứng phó cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị quản lý đường bộ, chính quyền địa phương, lực lượng công an, cảnh sát giao thông và các đơn vị quản lý tuyến liền kề để thống nhất phương án phân luồng, ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn khi tuyến đường bị chia cắt.

Công trình thi công phải bảo đảm an toàn, duy trì trực 24/24 giờ

Đối với các công trình đang thi công, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư, nhà đầu tư và cơ quan quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu rà soát phương án phòng, chống thiên tai; di chuyển lán trại, người, máy móc, thiết bị và vật liệu ra khỏi khu vực ven sông, suối, chân taluy hoặc những vị trí có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Hoạt động thi công không được cản trở dòng chảy, gây ngập úng hoặc sạt lở. Tại các đoạn thi công trên đường đang khai thác phải bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn và người hướng dẫn giao thông. Những hạng mục có nguy cơ mất an toàn phải tạm dừng trong thời gian mưa lớn.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị duy trì chế độ trực 24/24 giờ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, thường xuyên cập nhật tình hình mưa lũ, tình trạng giao thông và kết quả khắc phục trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý.

Khi xảy ra sự cố gây ách tắc giao thông, thiệt hại công trình hoặc đe dọa tính mạng người dân, các đơn vị phải báo cáo trực tiếp về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cục Đường bộ Việt Nam qua đường dây nóng 1900.54.55.70 - nhánh số 3 và nhóm Zalo “BCĐ PCTT Cục ĐBVN”.

Báo cáo tình hình, hậu quả thiên tai và kết quả ứng phó, khắc phục phải được gửi trước 14 giờ hằng ngày để Cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ, Sở Xây dựng, ban quản lý dự án, đơn vị khai thác cao tốc và doanh nghiệp BOT triển khai đồng bộ các giải pháp theo trách nhiệm được giao, chủ động ứng phó với mưa lũ miền Trung, hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, duy trì giao thông thông suốt.