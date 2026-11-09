Mưa lũ làm xói lở mố, sụt lún đường đầu cầu trên tuyến Nghi Sơn-Bãi Trành

Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa tổ chức phân luồng từ xa sau khi cầu trên đường Nghi Sơn-Bãi Trành bị chia cắt. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp)

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, Khu Quản lý đường bộ I về việc khắc phục hư hỏng cầu Km24+987 trên đường Nghi Sơn-Bãi Trành, tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo nhanh của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, do mưa lớn từ đêm ngày 8/11, cầu Km24+987 (cầu Bái Sim, xã Thanh Kỳ) trên đường nối cảng Nghi Sơn với đường Hồ Chí Minh (đường Nghi Sơn-Bãi Trành) bị xói lở mố cầu, sụt lún đường đầu cầu, phương tiện không thể lưu thông qua cầu.

Đơn vị bảo dưỡng đã rào chắn, phân luồng hướng Nghi Sơn đi Bãi Trành tại Km19+200, hướng Bãi Trành đi Nghi Sơn tại Km30+600. Dự báo mưa lớn còn tiếp tục đến ngày 11/11/2026.

Để sớm khôi phục giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Xây dựng Thanh Hóa duy trì rào chắn, biển báo, đèn cảnh báo ở hai đầu cầu; bố trí người trực gác 24/24 giờ, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm; tổ chức phân luồng từ xa (tại Km19+200, Km30+600 và các nút giao với Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh); phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Cảnh sát giao thông và thông báo phương án phân luồng.

Sở Xây dựng Thanh Hóa chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo dưỡng và các nhà thầu triển khai ngay việc gia cố mố cầu, xử lý nền đường đầu cầu (hoặc làm đường tránh, cầu tạm nếu cần) để sớm thông xe tối thiểu 1 làn; chỉ cho phương tiện lưu thông trở lại sau khi đã kiểm tra, đánh giá bảo đảm an toàn công trình; kiểm tra các cầu, cống, đoạn tuyến xung yếu khác trên tuyến để xử lý kịp thời.

Khu Quản lý đường bộ I phối hợp với Sở Xây dựng Thanh Hóa trong tổ chức giao thông, điều tiết, phân luồng; chỉ đạo đơn vị bảo dưỡng các quốc lộ có liên quan bố trí biển báo, hướng dẫn phân luồng từ xa tại các nút giao giữa quốc lộ với đường Nghi Sơn-Bãi Trành; rà soát, chuẩn bị sẵn vật tư, phương tiện dự phòng tại các kho thuộc phạm vi quản lý (dầm cầu, cọc thép, rọ thép, ...); khi có đề nghị của Sở Xây dựng Thanh Hóa và chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam, tổ chức bàn giao ngay để kịp thời khắc phục./.