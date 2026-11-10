Mưa lũ làm trầm trọng khủng hoảng nhân đạo tại Gaza

Khu lều trại của người tị nạn Palestine tại Zeitoun, phía Đông Nam thành phố Gaza bị ngập lụt do mưa lớn. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Cơ quan này đồng thời cho rằng những trì hoãn từ phía Israel đang cản trở việc triển khai kế hoạch hòa bình tại vùng lãnh thổ này.

Trong tuyên bố, Hội đồng Hòa bình bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại Gaza, cảnh báo đây là tình trạng khẩn cấp nhân đạo cần được xử lý ngay. Theo cơ quan này, mưa lớn cuối tuần qua đã khiến hơn 70.000 lều trại bị ngập, ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người phải di dời. Vụ sạt lở bờ kè cát tại khu lều trại ở Deir al-Balah, miền Trung Gaza, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Hội đồng nhấn mạnh sự cần thiết phải khẩn trương đưa vào Gaza vật tư phục vụ dựng nơi trú ẩn tạm thời, cấp nước, vệ sinh, thoát nước và ứng phó mùa Đông. Cơ quan này cho biết đã nhiều lần đề nghị Israel cho phép vận chuyển các vật liệu cần thiết, đồng thời yêu cầu nước này thực hiện đầy đủ các cam kết theo Nghị định thư Nhân đạo Sharm el-Sheikh.

Tuy nhiên, hội đồng cũng chỉ trích Hamas chưa chấp nhận giải giáp, từ bỏ quyền quản lý Gaza và thực hiện các nghĩa vụ theo lộ trình hòa bình 15 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất. Theo Hội đồng Hòa bình, việc các bên chưa thực hiện đầy đủ cam kết đang làm chậm tiến trình triển khai kế hoạch, trong đó có việc chuyển giao quyền quản lý từ Hamas sang Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza.

Trong khi đó, các tổ chức xã hội Palestine cảnh báo mưa lũ đe dọa cuộc sống của hàng trăm nghìn người và làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh. Quan chức chính quyền Hamas tại Gaza cho biết tình trạng thiếu nhiên liệu và thiết bị hư hỏng khiến lực lượng cứu hộ gặp khó khăn. Ông Mustafa Qazzaat, thành viên Hội đồng thành phố Gaza, cho biết vùng lãnh thổ này cần khẩn cấp 200.000 căn nhà lắp ghép cùng máy móc hạng nặng để dọn dẹp đống đổ nát, khôi phục giao thông và cung cấp điện, hệ thống sưởi.

Về phần mình, Israel tuyên bố chưa cho phép triển khai tái thiết Gaza cho đến khi Hamas đồng ý giải giáp và từ bỏ quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này. Cơ quan Điều phối các hoạt động của Chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ (COGAT) cho biết đang phối hợp với các tổ chức quốc tế nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh tại Gaza trước các đợt mưa lớn.