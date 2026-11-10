Mưa lũ làm ngập hơn 1.500 nhà ở Thanh Hóa, nhiều hộ phải di dời

Nhiều ngôi nhà bị nước lũ bao vây vào chiều 9-11 (xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: XUÂN HUYÊN

Gây thiệt hại ở nhiều địa phương

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai vào sáng 10-11, mưa lớn do không khí lạnh đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương ở Thanh Hóa, Quảng Trị và TP Huế...

Tại Thanh Hóa, có 1.577 nhà dân ở xã Nông Cống bị ngập, nước đang rút nhưng đã làm ngập 230ha rau màu và các loại cây trồng, cuốn trôi 471 gia cầm.

Về giao thông, các sự cố được ghi nhận từ báo cáo chiều 9-11 hiện vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. Trong đó, vị trí sụt lún đường đầu cầu mố M2 trên Quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành vẫn chưa thể lưu thông. Một vị trí sạt lở trên đường tỉnh 505B gây ách tắc, 2 tràn giao thông tại xã Yên Thọ bị hư hỏng. Thanh Hóa còn ghi nhận 12 vị trí ngập gây tắc đường trên các tuyến tỉnh lộ và 35 tràn bị ngập trên các tuyến đường liên thôn, xã.

Tại tỉnh Quảng Trị, mưa lớn làm ngập 6 điểm ngầm tràn, gây chia cắt giao thông tại xã Đa Krông. Ở TP Huế cũng xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ một số hộ dân và ngầm, tràn giao thông tại các khu vực trũng thấp.

Đến nay, Thanh Hóa và Gia Lai đã di dời tổng cộng 87 hộ dân khỏi khu vực ngập lụt và có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Trong đó, Thanh Hóa di dời 57 hộ, gồm 52 hộ tại xã Nông Cống và 5 hộ tại các xã Thanh Quân, Thắng Bình. Gia Lai di dời 30 hộ tại khu vực Núi Một, phường Quy Nhơn.

Hiện các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và triển khai biện pháp ứng phó với mưa lũ.

Lũ trên sông Yên đang xuống

Trên sông Yên (Thanh Hóa), lũ đạt đỉnh 4,47m vào khoảng 17-18 giờ ngày 9-11, cao hơn báo động 3 là 0,97m. Đến 7 giờ ngày 10-11, mực nước xuống còn 4,08m, vẫn cao hơn báo động 3 là 0,58m. Dự báo trong 24 giờ tới, lũ tiếp tục xuống nhưng còn trên báo động 2.

Từ ngày 10 đến 12-11, đỉnh lũ trên các sông ở TP Huế có thể lên trên báo động 2. Các sông ở phía Nam tỉnh Quảng Trị, TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi lên báo động 1-2, có nơi trên báo động 2.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đến sáng nay, có 255 xã, phường thuộc 8 tỉnh, thành phố có nguy cơ xảy ra lũ quét trên sông, suối và sạt lở đất trên sườn dốc. Cụ thể, Hà Tĩnh có 46 xã, phường; Quảng Trị 44; TP Huế 19; Đà Nẵng 45; Quảng Ngãi 23; Gia Lai 35; Đắk Lắk 22; Khánh Hòa 21.

So với báo cáo chiều 9-11, phạm vi cảnh báo tăng từ 237 lên 255 xã, phường; địa bàn cảnh báo cũng mở rộng về phía Nam, bổ sung thêm tỉnh Khánh Hòa.

5 hồ thuộc hệ thống liên hồ chứa đang xả tràn Theo báo cáo cập nhật sáng 10-11, có 5 hồ đang xả tràn (tăng thêm 2 hồ so với chiều 9-11) thuộc hệ thống liên hồ chứa trên 10 lưu vực sông ở khu vực Trung bộ và Đông Nam bộ. Cụ thể, lưu vực sông Hương có hồ Hương Điền xả 159m³/giây, Tả Trạch xả 142m³/giây; lưu vực sông Ba có hồ Ayun Hạ xả 20m³/giây; lưu vực sông Đồng Nai có hồ Cần Đơn xả 50m³/giây và Dầu Tiếng xả 20m³/giây. Gia Lai: Mưa lớn gây sạt lở đèo Nha Sam, 175 hộ dân làng Canh Tiến bị ảnh hưởng Từ đêm 9 đến rạng sáng 10-11, khu vực làng Canh Tiến (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) có mưa rất lớn, nguy cơ sạt lở cao. Mưa lớn khiến tuyến đường đèo Nha Sam - cung đường thuận lợi nhất để ra vào làng Canh Tiến, bị đất đá tràn xuống mặt đường. Hiện địa phương cấm toàn bộ phương tiện và người dân qua lại tuyến đường để đảm bảo an toàn.

Clip: Mưa lớn, nước chảy như thác kéo theo đất đá tràn lấp mặt đường đèo Nha Sam

Nước chảy xối xả và đất đá trượt lở trên đường đèo Nha Sam

Theo ông Dương Hiệp Hòa, Chủ tịch UBND xã Canh Vinh, làng Canh Tiến hiện có 175 hộ dân. Do tuyến đường thuận lợi ra trung tâm xã Canh Vinh bị chia cắt, người dân phải di chuyển bằng ghe thuyền qua hồ Núi Một để ra ngoài. “Chúng tôi tính đến giải pháp đưa lương thực vào hỗ trợ bà con nếu mưa lớn kéo dài”, ông Hòa nói.

Xã Canh Vinh đã cấm đường đèo Nha Sam để đảm bảo an toàn

Đường đèo Nha Sam là tuyến huyết mạch dẫn vào làng Canh Tiến, nơi có địa hình cách trở, được bao bọc bởi những dãy núi hiểm trở. Trước đây, muốn đến làng, người dân phải đi xuồng qua hồ Núi Một hơn 10km mặt nước hoặc băng rừng, vượt đèo Nha Sam, mất hơn 3 giờ đồng hồ. NGỌC OAI